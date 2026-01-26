Expertos revelan las claves para lograr una desintoxicación digital efectiva y sostenible

Tecno

Las prácticas recomendadas incluyen, por ejemplo, apagar notificaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

La desintoxicación digital se ha convertido en una necesidad creciente frente al uso intensivo de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y tabletas. Diversos estudios y experiencias de usuarios demuestran que alejarse temporalmente de las pantallas puede mejorar la calidad de vida, siempre que se realice de manera planificada y consciente.

Expertos en comportamiento digital proponen estrategias que facilitan una desconexión exitosa, evitando impactos negativos en la vida social y profesional.

Estrategias efectivas para limitar el uso de pantallas

Según la investigación de Quynh Hoang, profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Leicester, la clave para una desintoxicación digital exitosa no reside en una desconexión total, sino en renegociar expectativas.

La desintoxicación digital se ha convertido en una necesidad creciente frente al uso intensivo de dispositivos electrónicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio, citado en The Conversation, identificó que quienes optaron por limitar el uso de la tecnología y las redes sociales —en lugar de eliminarlas abruptamente— lograron mejores resultados y mantuvieron los cambios a largo plazo.

Las prácticas recomendadas incluyen reducir el tiempo en plataformas sociales, apagar notificaciones y fijar horarios específicos sin pantallas. Estos ajustes cotidianos incrementan la probabilidad de éxito, ya que facilitan una relación más saludable con la tecnología sin forzar una ruptura drástica que suele resultar insostenible.

Ahora bien, el objetivo principal es utilizar la tecnología de manera consciente y no por simple hábito.

El poder del cambio comunitario en la desintoxicación digital

La desintoxicación digital no es solo una cuestión individual. Los resultados del estudio muestran que factores estructurales como el trabajo, la educación y el entretenimiento influyen significativamente en el tiempo que se dedica a las pantallas.

La desintoxicación digital no es solo una cuestión individual. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por este motivo, el estudio de Hoang enfatiza la importancia de cambios culturales y del apoyo de la comunidad para lograr un uso más equilibrado de la tecnología.

En Japón, por ejemplo, la ciudad de Toyoake implementó directrices municipales que promueven normas familiares para restringir el uso de dispositivos, como establecer que los niños dejen de usar pantallas después de las 21:00.

Este tipo de medidas transforman la desconexión en una iniciativa compartida, alejándola de la idea de ser solo una prueba de fuerza de voluntad individual.

En India, la ciudad de Bhadgaon promueve un “apagón digital nocturno” de 90 minutos diarios, durante el cual la comunidad apaga teléfonos y televisores a las 19:00 y se reúne en espacios públicos.

Algunas personas suelen reemplazar las pantallas de los dispositivos por un libro. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es pertinente indicar que estas prácticas refuerzan la idea de que la desintoxicación digital puede convertirse en una experiencia colectiva, con beneficios sociales y personales.

Normativas y regulaciones para reducir la dependencia de la tecnología

El avance de la digitalización también requiere marcos legales que faciliten la desconexión, especialmente entre niños y adolescentes. Corea del Sur, por ejemplo, aprobó una ley que prohibirá el uso de teléfonos en las aulas escolares a partir de marzo de 2026. Una política similar en los Países Bajos ha demostrado mejoras en la concentración de los estudiantes.

En Chile, desde marzo de este año, se aplicará una nueva ley que prohíbe el uso de celulares en salas de clase para estudiantes hasta sexto básico. Para los cursos superiores, la regulación será más flexible, pero igualmente orientada a limitar el uso de dispositivos.

Cabe señalar que el objetivo es mejorar la concentración de los estudiantes y crear un ambiente escolar más saludable.

Las vacaciones puede ser el momento propicio para desintoxicarse digitalmente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los servicios de desconexión

El interés por la desintoxicación digital ha impulsado la aparición de empresas y servicios adaptados a esta tendencia. Algunas agencias de turismo ofrecen viajes diseñados para desconectarse por completo, mientras que ciertos fabricantes de teléfonos móviles lanzan versiones minimalistas pensadas para reducir el tiempo frente a las pantallas.

Estas propuestas buscan responder a una demanda social cada vez más visible, en la que la tecnología se utiliza de manera selectiva y consciente.

La evidencia recopilada por la profesora Hoang y otros especialistas señala que el éxito de una desintoxicación digital no depende de la exclusión total de la tecnología, sino de la capacidad de redefinir la relación con los dispositivos y de crear entornos sociales y normativos que respalden este cambio.

