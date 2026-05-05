Tecno

La computación cuántica logra la primera teletransportación exitosa del mundo

El uso de fotones entrelazados permitió enviar información sin que recorra físicamente la distancia entre nodos

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Imagen digital de dos procesadores separados sobre una superficie oscura; uno es de color cobre y el otro es un cubo azul luminoso, ambos unidos por un arco de partículas brillantes.
Un equipo de la Universidad Northwestern logró realizar una teletransportación cuántica a través de redes de fibra óptica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores de la Universidad Northwestern logró teletransportar información cuántica a través de cables de fibra óptica convencionales en uso, sin necesidad de modificar la infraestructura existente. El avance, publicado en la revista Optica, marca un hito en el desarrollo de las telecomunicaciones, al demostrar que es posible integrar comunicaciones cuánticas en redes actuales de internet sin interferir con el tráfico de datos tradicional.

El experimento se realizó utilizando un cable de fibra óptica de 30 kilómetros que ya transportaba datos clásicos. A través del uso de fotones entrelazados, los científicos consiguieron transmitir información cuántica sin que esta recorriera físicamente la distancia entre los nodos, un principio clave de la teletransportación cuántica. El resultado abre la puerta a sistemas de comunicación más seguros y eficientes.

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A diferencia de lo que sugiere el término, la teletransportación cuántica no implica el traslado de materia. Se trata de la transmisión del estado cuántico de una partícula a otra, gracias al fenómeno del entrelazamiento. En este proceso, dos partículas permanecen conectadas de forma instantánea, incluso a grandes distancias, lo que permite transferir información sin un canal físico directo entre origen y destino.

Dos procesadores de computadora en bases metálicas, conectados por un haz de energía brillante con espirales de luz azul, violeta y dorada en un laboratorio oscuro.
La teletransportación cuántica no significa la transportación de objetos físicos, sino de partículas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque este concepto fue demostrado por primera vez en 1997, hasta ahora las pruebas se habían limitado a entornos controlados y sistemas diseñados específicamente para ese fin. La novedad del estudio radica en haber logrado esta transmisión en una red de fibra óptica ya operativa, utilizada simultáneamente para tráfico de internet convencional. Esto representa un cambio significativo en el campo de las telecomunicaciones cuánticas.

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El equipo, liderado por Prem Kumar, desarrolló un método para evitar interferencias entre las señales cuánticas y clásicas. Para ello, seleccionaron una longitud de onda específica donde la dispersión de la luz es mínima y aplicaron filtros avanzados que reducen el ruido generado por las comunicaciones tradicionales. Este enfoque permitió que ambos tipos de transmisión coexistieran sin afectar la integridad de los datos.

“Estudiamos detenidamente cómo se dispersa la luz y colocamos nuestros fotones en un punto preciso donde ese mecanismo se minimiza”, explicó Kumar. Según los resultados, la información cuántica pudo viajar de manera estable a través de la red, lo que hasta ahora se consideraba inviable en condiciones reales.

Dos procesadores cuánticos cilíndricos, hechos de metal y vidrio, en un laboratorio. Un arco de luz colorida los conecta, con pantallas de datos en el fondo.
El concepto de teletransportación cuántica fue demostrada en 1997, pero no se pudo aplicar hasta el 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto potencial de este avance es amplio. Las telecomunicaciones cuánticas prometen un nivel de seguridad sin precedentes, ya que cualquier intento de interceptar la información alteraría automáticamente el estado cuántico de las partículas, haciendo detectable la intrusión. Esto podría transformar sectores como la ciberseguridad, la banca y la defensa, donde la protección de datos es crítica.

Además, la posibilidad de integrar estas tecnologías en la infraestructura existente reduce significativamente los costos y la complejidad de implementación. En lugar de construir redes completamente nuevas, sería posible aprovechar los sistemas actuales de fibra óptica para desarrollar una internet cuántica híbrida.

Sin embargo, aún existen desafíos importantes. Uno de los principales es la distancia: aunque el experimento se realizó con éxito en 30 kilómetros, escalar esta tecnología a redes globales requerirá superar problemas de pérdida de señal y estabilidad. También será necesario optimizar la convivencia entre señales cuánticas y clásicas en entornos de alta demanda.

Dos procesadores metálicos unidos por un arco de energía azul y púrpura. Un monitor muestra datos y el texto "TELEPORTACIÓN CUÁNTICA EN PROCESO".
La teletransportación cuántica promete elevar el sistema de seguridad en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores ya trabajan en mejorar la eficiencia del sistema y extender su alcance. Entre las líneas de investigación se incluyen el uso de más pares de fotones entrelazados y nuevas técnicas de procesamiento de señales que permitan aumentar la fiabilidad de la transmisión.

El avance logrado por la Universidad Northwestern representa un paso clave hacia el desarrollo de redes de comunicación cuántica a gran escala. Al demostrar que estas tecnologías pueden operar sobre infraestructuras existentes, el estudio redefine las posibilidades de la computación cuántica aplicada a las telecomunicaciones y acerca un escenario donde la seguridad y la velocidad de transmisión alcanzan nuevos niveles.

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