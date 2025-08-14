Estos son los 10 teléfonos con las mejores cámaras, según un nuevo ranking

La clasificación también incluye modelos de marcas como Vivo, Google, Xiaomi, Apple y Honor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último informe de DXOMARK, publicado en agosto de 2025, trajo una sorpresa para los amantes de la fotografía móvil: el Huawei Pura 80 Ultra se ha coronado como el teléfono con la mejor cámara del momento, desplazando al anterior líder, el Oppo Find X8 Ultra, al segundo puesto. Con una puntuación de 175 puntos, el nuevo buque insignia de Huawei dejó atrás los 169 puntos de su competidor, consolidándose como referencia en calidad fotográfica.

Huawei Pura 80 Ultra encabeza la lista de los teléfonos con mejor cámara

Los especialistas de DXOMARK destacan que, aunque el Huawei Pura 80 Ultra presenta ligeras variaciones en color y brillo bajo iluminación complicada, sus resultados generales son sobresalientes. Sus principales fortalezas incluyen:

Colores vivos, detalles nítidos y exposición natural en todo tipo de iluminación.

Retratos con tonos de piel naturales y desenfoque de fondo suave y atractivo.

Excelente desempeño en tomas ultra gran angular y con zoom teleobjetivo, manteniendo gran nivel de detalle.

Videos estables y fluidos con alta nitidez, incluso en movimiento.

Huawei Pura 80 Ultra. (huawei.com)

La clasificación también incluye modelos de marcas como Vivo, Google, Xiaomi, Apple y Honor, mientras que gigantes como Samsung, Realme o Motorola quedaron fuera del top ten por poco margen. El Galaxy S25 Ultra, por ejemplo, se ubicó en el puesto 12, y el Motorola Edge 50 Ultra en el 17.

Ranking completo de agosto 2025

Huawei Pura 80 Ultra – 175 puntos Oppo Find X8 Ultra – 169 puntos Vivo X200 Ultra – 167 puntos Huawei Pura 70 Ultra – 163 puntos iPhone 16 Pro Max – 161 puntos Google Pixel 9 Pro XL – 160 puntos Xiaomi 15 Ultra – 159 puntos Honor Magic6 Pro – 158 puntos iPhone 16 Pro – 157 puntos Oppo Find X8 Pro – 157 puntos

Ranking completo de agosto 2025, según DXOMARK. (dxomark.com)

Características del Huawei Pura 80 Ultra, el smartphone con la mejor cámara

El Huawei Pura 80 Ultra obtuvo la puntuación más alta registrada en DXOMARK hasta la fecha, situándose en el primer lugar del ranking. Su rendimiento destacado en fotografía y vídeo se debe a mejoras en hardware y software que optimizan la captura de imagen en diferentes condiciones.

La cámara principal incorpora un sensor de 50 MP y 1 pulgada con tecnología LOFIC, que optimiza el rango dinámico y reduce el ruido incluso en condiciones de iluminación complejas. Esta lente de apertura variable f/1.6-4 y PDAF de doble píxel cuenta con estabilización óptica (OIS) para asegurar imágenes nítidas.

El módulo ultra gran angular, de 40 MP, proporciona un campo de visión amplio y sin distorsiones, mientras que el sistema de teleobjetivos dual incluye un sensor de 50 MP con dos distancias focales: 83 mm (3,7x) y 212 mm (9,4x), brindando gran versatilidad al capturar sujetos lejanos.

El rendimiento sobresaliente del Huawei Pura 80 Ultra en fotografía y video se debe a las mejoras implementadas tanto en su hardware como en su software. (huawei.com)

Según DXOMARK, el Huawei Pura 80 Ultra destaca en fotografía por ofrecer colores realistas, una exposición precisa y un sistema de autoenfoque rápido y fiable. En el modo retrato, logra un bokeh natural con una excelente separación entre el sujeto y el fondo.

En cuanto al vídeo, presenta mejoras gracias a una estabilización eficaz, un manejo más preciso del tono de piel y un alto nivel de detalle, incluso al utilizar el zoom.

Cómo saber si un celular tiene buena cámara

Para determinar si un celular tiene una buena cámara, conviene fijarse en varios aspectos técnicos más allá de la cantidad de megapíxeles. La calidad del sensor, el tamaño de los píxeles y la apertura del lente influyen directamente en el nivel de detalle y el rendimiento con poca luz. Las funciones como el enfoque automático, la estabilización óptica y la velocidad de disparo también marcan la diferencia al capturar imágenes nítidas en distintas condiciones.

Además, es útil considerar el procesamiento de imagen que realiza el propio dispositivo, así como las opciones de software, modos de fotografía y grabación de video disponibles. Analizar muestras de fotos tomadas con el modelo en cuestión y consultar pruebas especializadas ayuda a comparar resultados y elegir un celular que se ajuste a las necesidades de cada usuario.