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Anthropic sella acuerdo con Google y compromete hasta USD 200 mil millones en infraestructura cloud

El acuerdo obliga a la creadora de Claude a pagar al gigante tecnológico por los recursos computacionales que necesita para desarrollar sus modelos de IA

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Anthropic - Google - IA - nube - tecnología - 6 de mayo
El acuerdo también refuerza la posición de Google como proveedor crucial en el sector tecnológico. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Albert Gea)

Anthropic acordó pagar 200 mil millones de dólares a Google en los próximos cinco años a cambio de acceder a chips avanzados y servicios de computación en la nube, según reveló The Information. Esta suma ilustra la escala de la inversión que las principales empresas tecnológicas dedican a la infraestructura de inteligencia artificial.

El convenio establece que Anthropic garantizará el pago a Google para obtener la infraestructura necesaria y mantener el desarrollo de sus modelos de IA como Claude. El acuerdo también refuerza la posición de Google como proveedor crucial en el sector tecnológico.

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Este pacto entre Anthropic y Google busca asegurar recursos indispensables para el desarrollo y operación de sistemas avanzados de inteligencia artificial. La cifra extraordinaria, comprometida para los próximos cinco años, refleja la presión y la rivalidad existente en la industria.

Anthropic pagará a Google por los recursos necesarios para seguir desarrollando Claude y sus otros modelos de IA. REUTERS/Dado Ruvic
Anthropic pagará a Google por los recursos necesarios para seguir desarrollando Claude y sus otros modelos de IA. REUTERS/Dado Ruvic

Competencia tecnológica y acuerdos multimillonarios en IA

La competencia global por el dominio de la inteligencia artificial y la computación en la nube ha propiciado una sucesión de acuerdos entre grandes compañías tecnológicas. Según el medio citado, contratos recientes como el firmado entre Anthropic y Amazon también implican sumas millonarias.

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En conjunto, Amazon, Google, Microsoft y Oracle acumulan una cartera de ingresos pendientes cercana a los 2 billones de dólares provenientes de este tipo de compromisos.

Asimismo, fabricantes de chips como Nvidia han invertido en empresas de IA como OpenAI, ampliando el círculo de alianzas estratégicas en el sector.

Google Cloud es una suite de servicios de computación en la nube ofrecida por Google. REUTERS/Annegret Hilse
Google Cloud es una suite de servicios de computación en la nube ofrecida por Google. REUTERS/Annegret Hilse

Consecuencias e impacto en la infraestructura tecnológica

El crecimiento de la inteligencia artificial exige cada vez más capacidad computacional. Estimaciones proyectan que en 2026 los costos de servidores podrían alcanzar los 45.000 millones de dólares para OpenAI y 20.000 millones para Anthropic, lo que aumenta la presión sobre los márgenes y dificulta la entrada de nuevos competidores.

Los centros de datos afrontan límites evidentes debido, principalmente, a la escasez de memoria RAM. Esta situación ya impulsa una subida de precios y podría reducir la disponibilidad de dispositivos y equipos relacionados en los próximos años.

Si bien estos acuerdos multimillonarios y el acceso preferencial a infraestructura han potenciado el avance de la inteligencia artificial, persiste la incertidumbre sobre la sostenibilidad de este nivel de inversión en el tiempo.

Google Cloud Next
La infraestructura cloud es el conjunto de componentes de hardware (servidores, almacenamiento, redes) y software (virtualización) que permiten el cloud computing.

La alianza entre Anthropic y SpaceX que podría llevar los centros de datos al espacio

Anthropic, la startup responsable de los modelos de inteligencia artificial Claude, y SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, anunciaron una alianza estratégica para ampliar la capacidad de procesamiento de datos.

El acuerdo responde a la presión que el auge de la IA generativa ejerce sobre los centros de datos existentes, que ya no dan abasto ante la creciente demanda de servicios basados en inteligencia artificial.

El primer beneficio concreto del acuerdo es el acceso de Anthropic a Colossus 1, el centro de datos insignia de SpaceX. Esa incorporación añadirá 300 megavatios de capacidad de cómputo en el corto plazo, un incremento que busca satisfacer las necesidades inmediatas de procesamiento de la compañía.

SpaceX, a través de su filial xAI, compite directamente con Anthropic en el sector de la inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic
SpaceX, a través de su filial xAI, compite directamente con Anthropic en el sector de la inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic

La visión a largo plazo va más lejos. Anthropic ha manifestado su interés en desarrollar junto a SpaceX centros de datos de inteligencia artificial en órbita, con capacidad para alcanzar varios gigavatios de potencia computacional. Esa propuesta apunta a una computación distribuida fuera de la Tierra, con mayor eficiencia y escalabilidad.

Los detalles económicos del acuerdo no se han revelado. Lo que sí resulta llamativo es que SpaceX, a través de su filial xAI, compite directamente con Anthropic en el sector de la inteligencia artificial, lo que convierte esta colaboración en un movimiento estratégico que beneficia a ambas partes pese a su rivalidad en el mercado.

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