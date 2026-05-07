En plena ceremonia de graduación, un joven mostró como usó ChatGPT para aprobar sus exámenes

Un estudiante presenta un computador portátil con la interfaz de ChatGPT en una ceremonia de graduación de la UCLA en el Edwin W. Pauley Pavilion. (X/@FearedBuck)

El uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en un tema de conversación pública. El debate alcanzó un nuevo nivel cuando Andre Mai, estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), decidió mostrar abiertamente, durante su ceremonia de graduación, cómo recurrió a ChatGPT para superar sus exámenes finales.

El episodio, registrado en video y viralizado en redes sociales, ha reavivado la discusión sobre los límites, riesgos y oportunidades de la IA en el ámbito académico.

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Un momento viral en la graduación de UCLA

Durante la ceremonia de graduación celebrada en el Pauley Pavilion a principios de junio de 2025, miles de asistentes presenciaron una escena inusual. Andre Mai, estudiante de biología computacional y de sistemas, subió al escenario y levantó su computadora portátil para mostrar, en pantalla gigante, extensos textos generados por inteligencia artificial. El gesto provocó vítores entre sus compañeros de promoción, mientras la transmisión en vivo de UCLA capturaba el instante.

Mai aseguró que el uso de inteligencia artificial contó con la aprobación de sus profesores. (Reuters)

En el video, que rápidamente circuló en Instagram y X, Mai aparece revisando con orgullo las pruebas de su “hackeo” académico. “Vamos”, exclamó, compartiendo la celebración con el público. Sin embargo, la reacción en internet fue mucho menos unánime, y el eco de la polémica no tardó en llegar a medios internacionales.

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Reacciones divididas: entre el rechazo y el apoyo

El episodio generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios lamentaron lo que consideraron un indicio de decadencia educativa y profesional, otros defendieron el uso de herramientas de IA como parte de la evolución tecnológica. Comentarios como “Estamos perdidos” o “Se ha abierto la caja de Pandora” expresaron inquietud por el valor de los títulos universitarios y el futuro de profesiones críticas.

No faltaron las bromas sobre el hipotético escenario de médicos o profesionales guiándose por ChatGPT en situaciones de alta responsabilidad. Otros usuarios, en cambio, vieron el acto de Mai como una muestra de adaptación a nuevas herramientas. “Demuestra que podrá obtener resultados similares en el mundo real”, escribió un defensor, argumentando que la IA puede ser aprovechada sin que esto implique necesariamente hacer trampa.

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El caso reavivó el debate sobre la integración y los límites de la inteligencia artificial en las aulas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión del estudiante: apoyo docente y uso responsable

Andre Mai explicó su decisión en un video publicado en Instagram, donde detalló que utilizó ChatGPT para enfrentarse a dos exámenes finales complejos, uno de ellos de laboratorio de aprendizaje automático y otro en el que debía resumir ecuaciones clave. Mai aseguró que sus profesores estaban al tanto y que incluso alentaban el uso de inteligencia artificial en el proceso académico.

“El uso de IA fue permitido y hasta incentivado por mis docentes”, afirmó Mai. “Cuando los de la pantalla gigante se acercaron, simplemente giré la computadora y les mostré lo que estaba haciendo”. Además, subrayó que, como universitario, había recurrido a la IA en diversas áreas, desde el aprendizaje de sistemas operativos hasta la selección de equipo de DJ.

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Tendencia en aumento: IA y educación

El caso de Mai ocurre en un contexto donde el uso de ChatGPT y herramientas similares va en aumento dentro de la comunidad estudiantil. Según una encuesta del Pew Research Center, en el invierno de 2024 el 26% de los estudiantes adolescentes en Estados Unidos había utilizado un chatbot de IA para tareas escolares, frente al 13% registrado en 2023. Esta tendencia preocupa a expertos en tecnología y educación, quienes advierten sobre los riesgos de depender excesivamente de la inteligencia artificial para el aprendizaje y la evaluación académica.

Casos como el de Mai contribuyen al debate global sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos temen que el uso indiscriminado de estas herramientas lleve a una disminución en la adquisición de conocimientos y habilidades fundamentales. Otros, en cambio, consideran que la clave está en la integración responsable de la IA como complemento, y no sustituto, del esfuerzo intelectual.

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