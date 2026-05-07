¿Dejar el cargador siempre conectado es malo? El daño real que sufre la batería de tu portátil

La tecnología de las baterías ha cambiado considerablemente en la última década. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dejar el portátil enchufado todo el tiempo no lo dañará de inmediato, pero sí acelera el desgaste de la batería de forma gradual y silenciosa. Ese es el veredicto que surge de combinar la evidencia científica con los consejos de expertos: el mito de que hay que descargar la batería hasta el 0% antes de recargarla quedó obsoleto, pero mantenerla siempre al 100% tampoco es la solución ideal.

Qué dicen los expertos sobre dejar el portátil siempre enchufado

Ashley Rolfe, consultada por BBC Mundo, fue directa al respecto: dejar una laptop enchufada y al 100% todo el tiempo “es absolutamente seguro y perfectamente normal”. Sin embargo, aclaró que “mantener una batería al 100% todo el tiempo reducirá ligeramente su vida útil”.

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La tecnología de las baterías ha cambiado considerablemente en la última década. Rolfe explicó a BBC Mundo que hace diez años la eficiencia de las baterías comenzaba a degradarse después de unos pocos cientos de ciclos de carga. Hoy, las baterías de los portátiles suelen durar entre tres y cinco años, con capacidad para completar entre 500 y 1.000 ciclos de carga.

La mayoría de los fabricantes han incorporado funciones como la Carga Optimizada o el Umbral de Carga. (Imagen ilustrativa Infobae)

Kent Griffith, investigador de tecnologías de la energía de la Universidad Northwestern en Estados Unidos, resumió el objetivo de cualquier usuario: “Uno quiere que la batería le dé la mayor cantidad posible de energía por cada carga y que dure entre tres a cinco años”.

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Por qué mantener la batería al 100% la desgasta con el tiempo

Según Gemini, el daño real de tener el portátil siempre conectado opera a través de tres mecanismos que actúan de forma simultánea.

El primero es el voltaje de flotación. Mantener la batería constantemente al 100% la expone a un alto voltaje prolongado, lo que acelera la degradación de los electrolitos internos y reduce la capacidad de carga con el paso del tiempo.

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Según Gemini, el daño real de tener el portátil siempre conectado opera a través de tres mecanismos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El segundo son los microciclos de carga. Aunque el portátil use energía directamente de la red eléctrica, la batería experimenta pequeñas descargas. Cada vez que el nivel cae ligeramente y vuelve a recargarse, se suma un ciclo adicional al recuento total, acortando su vida útil de forma acumulativa.

El tercero, y el más perjudicial, es el calor. La corriente continua del cargador genera calor residual en el dispositivo, y si además se realizan tareas exigentes, la temperatura interna sube de forma considerable. El exceso de calor puede afectar gravemente la estructura interna de la batería y provocar que se hinche en casos extremos.

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Cómo limitar el daño y prolongar la vida útil de la batería

La mayoría de los fabricantes han incorporado funciones como la Carga Optimizada o el Umbral de Carga, que permiten limitar el nivel máximo de carga, idealmente al 80%. Activar esa opción toma unos minutos y puede aportar años de vida útil a la batería.

La corriente continua del cargador genera calor residual en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más allá de esa configuración, hay cuatro hábitos adicionales que marcan la diferencia:

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Desconectar el portátil de vez en cuando y dejarlo bajar hasta el 30% antes de volver a cargarlo, especialmente si permanece enchufado de forma habitual.

Evitar el sobrecalentamiento : si el equipo se siente caliente, conviene apagarlo y dejarlo enfriar antes de seguir usándolo.

Mantener el software actualizado, ya que muchas actualizaciones incluyen mejoras en la gestión de energía.

Usar siempre el cargador original, dado que los genéricos no siempre regulan la carga de la misma forma y pueden acelerar el desgaste.

Por qué usar un cargador genérico puede dañar la batería

Los cargadores originales no solo suministran electricidad: se comunican con la batería a través de un chip que regula en tiempo real los vatios, voltios y amperios que entrega. Esa comunicación permite, por ejemplo, reducir la potencia cuando la batería está cerca del 100% para no estresarla.

Desconectar el portátil de vez en cuando y dejarlo bajar hasta el 30% antes de volver a cargarlo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los cargadores genéricos carecen de ese sistema y envían una corriente constante e inestable que acelera la degradación química de la batería con el uso continuado.

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El riesgo no se limita a la batería. Los componentes más baratos de los cargadores de imitación generan variaciones de voltaje que pueden provocar que el trackpad funcione de forma errática, que la pantalla parpadee o que se dañe algún microcomponente de la placa base.

A eso se suma que muchos prescinden de las protecciones contra cortocircuitos y sobrecalentamiento que sí incluyen los originales, lo que aumenta el riesgo de que un pico de tensión llegue directamente al equipo.

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