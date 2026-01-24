Qué título ganará el Oscar a mejor película 2026, según la IA: Frankenstein, Una batalla tras otra o F1

La inteligencia artificial anticipa que Pecadores será la ganadora, superando a Una batalla tras otra, Frankenstein y F1. (Focus Features/Warner Bros. Pictures/Netflix/Focus Features/A24/Warner Bros. Pictures/Neon/Neon/Warner Bros. Pictures/Netflix via AP)

Ahora que se conoce la lista de títulos nominados a mejor película en los premios Oscar 2026, la inteligencia artificial predice que el ganador será Pecadores (Sinners, en inglés), que se impondría a producciones como Una batalla tras otra, Frankenstein y F1.

La trama de Pecadores se sitúa en Estados Unidos durante la década de 1930. Narra la vida de Smoke y Stack, hermanos gemelos con un pasado ligado a la mafia de Chicago. Al dejar atrás esa etapa, regresan a Mississippi, donde utilizan el dinero acumulado para adquirir un aserradero y convertirlo en un club de blues.

Por qué Pecadores ganaría el Oscar a mejor película 2026

Según medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, Pecadores encabeza la competencia con un récord histórico de 16 nominaciones, situándose como una de las producciones más influyentes de la temporada.

Pecadores lidera con 16 nominaciones, un récord en esta edición. REUTERS/Kevin Wurm

Pecadores ha logrado un impacto crítico y popular inusual, una situación que, de acuerdo con Variety, la posiciona como contendiente preferida entre analistas y plataformas de apuestas.

La película compite directamente con Una batalla tras otra, que también suma nominaciones relevantes y ha sido considerada favorita por expertos tras su paso por festivales y premiaciones previas. Sin embargo, el número de menciones de Pecadores en las categorías principales y técnicas establece una diferencia significativa en el tablero de predicciones, según informó The Hollywood Reporter.

En la lista de candidatas aparecen otros títulos como Hamnet, respaldada por la crítica y premiada en circuitos de autor, así como Marty Supreme, Valor sentimental y Frankenstein, aunque sus probabilidades resultan menos claras frente a las dos primeras.

Esta cinta de ciencia ficción gótica adapta la novela de Mary Shelley de 1818. (Netflix)

Deadline recoge que varias casas de apuestan coinciden en que la disputa central se da entre Pecadores y Una batalla tras otra. Algunas proyecciones sitúan a la segunda como favorita, debido a su recepción en festivales y la obtención de galardones en la temporada de premios previa a los Óscar.

La importancia de las predicciones radica en su capacidad para reflejar tendencias y expectativas, aunque la decisión última dependerá del voto de los miembros de la Academia, cuyo criterio puede desviarse de los pronósticos y generar sorpresas.

De qué tratan las producciones nominadas al Oscar a mejor película

Frankenstein

Dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, que puede verse en Netflix. Esta producción de ciencia ficción gótica está basada en la novela homónima de Mary Shelley, publicada en 1818. Ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, la historia sigue al doctor Pretorious, que debe encontrar al monstruo de Frankenstein para continuar los experimentos iniciados por el doctor Víctor Frankenstein.​​

La historia narra el retorno de Sonny Hayes a la Fórmula 1 después de tres décadas. (Apple)

F1.

La trama sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), un piloto estadounidense que regresa a la Fórmula 1 tras 30 años de ausencia, con el objetivo de salvar al equipo APXGP, liderado por Rubén Cervantes (Javier Bardem), su antiguo compañero.

Bugonia.

Película de ciencia ficción y comedia dirigida por Yorgos Lanthimos, con guion de Will Tracy. Es una adaptación en inglés de la película surcoreana “Save The Green Planet!” (2003), dirigida por Jang Joon-hwan. La historia sigue a Michelle Fuller, directora ejecutiva de la corporación farmacéutica Auxolith, quien es secuestrada por Teddy Gatz, un empleado obsesionado con teorías conspirativas, y su primo Don.

Marty Supreme.

Comedia dramática deportiva estadounidense de 2025, producida y dirigida por Josh Safdie. Se inspira en la vida del jugador de tenis de mesa Marty Reisman.

Hamnet.

Película de drama histórico dirigida por Chloé Zhao y coescrita junto a Maggie O’Farrell, basada en la novela homónima de 2020. Está protagonizada por Jessie Buckley, Paul Mescal y Joe Alwyn. La historia explora la relación entre Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo Hamnet.

Una batalla tras otra acumula varias nominaciones y ha destacado como favorita en festivales y premios anteriores.

El agente secreto.

Thriller político brasileño de estilo neo-noir, escrito y dirigido por Kleber Mendonça Filho. Cuenta con actuaciones de Wagner Moura, Udo Kier, Gabriel Leone y Maria Fernanda Cândido.

Valor sentimental.

Drama noruego dirigido por Joachim Trier y coescrito con Eskil Vogt. La película explora la relación fracturada entre un director y sus dos hijas, que se complica cuando decide realizar una película sobre la historia familiar.

Una batalla tras otra.

La trama se centra en “Ghetto” Pat Calhoun y Perfidia Beverly Hills, miembros de un grupo revolucionario llamado Los Franceses 75. Tras liberar a inmigrantes de un centro de detención, Perfidia humilla al oficial Steven J. Lockjaw, quien desarrolla una obsesión por ella.

Sueños de trenes.

La película narra la vida de Robert Grainier a lo largo de 80 años en Idaho. Huérfano desde niño, Robert abandona la escuela y vive sin rumbo hasta que conoce a Gladys Olding. Se casan, construyen una cabaña junto al río Moyie y tienen una hija, Kate.