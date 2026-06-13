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El problema extra para el Gran Premio de Barcelona que podría alterar los planes de los equipos y genera esperanza en Alpine

Luego de tener un flojo rendimiento en la clasificación, el jefe del equipo Steve Nielsen advirtió que la mayor degradación de neumáticos podría generar una carrera atípica

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Alpine tuvo un mal nivel hasta el momento en Barcelona, pero la esperanza está puesta en los problemas de neumáticos durante la carrera (Foto: Reuters/Nacho Doce)
Alpine tuvo un mal nivel hasta el momento en Barcelona, pero la esperanza está puesta en los problemas de neumáticos durante la carrera (Foto: Reuters/Nacho Doce)

La degradación de los neumáticos es una de las características tradicionales del Gran Premio de Barcelona. El asfalto abrasivo y las altas temperaturas en España provocaron una fuerte merma en el rendimiento de Alpine. El director deportivo, Steve Nielsen, anticipó una estrategia peculiar para la carrera del domingo después de que los dos pilotos quedaran eliminados en la Q2. Franco Colapinto largará 13° y su compañero Pierre Gasly hará lo propio en la 14ª plaza.

Si bien el argentino adelantó que tuvieron un mal ritmo de carrera durante las pruebas realizadas en las prácticas, lo cierto es que no serían los únicos con ese problema y eso podría derivar en una competencia atípica este domingo. La incógnita en Cataluña estará sobre la degradación de los neumáticos y cuántas paradas tendrán que realizar los pilotos en la carrera del domingo. “Las tandas de ayer (FP1 y FP2) con mucho combustible fueron duras para la mayoría de los equipos, ya que las altas temperaturas de la pista provocaron un desgaste significativo de los neumáticos, y es probable que veamos más paradas en boxes de lo habitual en la carrera de mañana, quizá incluso tres paradas para algunos”, reconoció Steve Nielsen en el comunicado oficial que difundió Alpine.

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En la edición del GP de Barcelona de 2025, gran parte de los pilotos realizó dos detenciones en boxes, mientras que otros, como Max Verstappen, hicieron un tercer cambio de neumáticos. En el 2026 la situación es aún más compleja, ya que la gama de compuestos es más blanda (C2, C3 y C4) y las temperaturas son más altas por la época del año. “Habrá una mezcla de estrategias a lo largo de la parrilla, oportunidades potenciales que aprovechar, y haremos todo lo posible para llevar ambos coches hacia los diez primeros y a los puntos”, argumentó Nielsen. Se esperan temperaturas rondando los 30° en Barcelona, por lo que el clima en la pista ascenderá notablemente.

*El compacto de la clasificación del GP de Barcelona

Franco Colapinto declaró en la misma línea que el director deportivo, ya que alegó que “largando trece hay oportunidades”. Sin embargo, fue contundente a la hora de hablar del ritmo de carrera y la degradación de las gomas: “Ojalá tengamos menos degradación que en la qualy, que en una vuelta nos quedamos sin gomas. Lo de ayer fue muy malo (FP1 y FP2). Éramos de los más lentos en ritmo de carrera. Tuve una degradación de seis segundos. Arranqué haciendo 20 y terminé con 26. Más lentos que los Fórmula 2 íbamos. Capaz Nico (Varrone) iba más rápido con el F2. Ojalá todos tengan una degradación parecida así podemos tener más expectativas. El long run fue muy malo de ayer”.

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El portal especializado The Race realizó un análisis en el que destacó que en los entrenamientos “se observó degradación en todos los compuestos y la mayoría de las pruebas apuntan a una caída significativa”. Pirelli, proveedor de neumáticos, llevó una gama más blanda para Barcelona con el objetivo de “fomentar un mayor número de paradas en boxes y ofrecer la opción del neumático duro como alternativa en las estrategias de carrera”.

Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli, confirmó con el medio citado que hay grandes posibilidades de que los equipos realicen tres paradas: “Hemos visto cifras de degradación muy elevadas, de hasta dos o tres décimas (por vuelta). Esto se debe principalmente a las características de la pista, su rugosidad y también a las altas temperaturas de la pista. No vimos una diferencia significativa entre los tres compuestos que utilizaron. Esto es obviamente importante, porque para el domingo no vemos un compuesto preferido que deba ser seleccionado. Con este nivel de degradación, será necesaria la gestión. Intentarán presionar a los demás para que paren pronto. En ese caso, podrían optar por una carrera a tres paradas”. Hay que tener en cuenta que sería toda una rareza ver a la mayoría de los equipos apostar por tres detenciones en los pits y le agregaría un nuevo nivel de dramatismo a la cita.

*La explicación de Colapinto sobre los problemas de Alpine en Barcelona

Más allá de que Nielsen puntualizó en una estrategia inusual para escalar posiciones, dejó en claro que el rendimiento de Alpine estuvo lejos del esperado: “Desde luego, no estamos satisfechos con el resultado de hoy, ya que hemos terminado la sesión de clasificación con ambos coches inusualmente lejos de la Q3. Por alguna razón, estamos encontrando más dificultades de lo habitual en este circuito y tenemos mucho trabajo por delante para entender a qué se debe”.

Al igual que Colapinto, Pierre Gasly se mostró disconforme con el funcionamiento del monoplaza A526. “Ha sido un día difícil y, por alguna razón, parece que nos cuesta mucho en este circuito. Estoy seguro de que hoy podíamos haber sacado algo más, pero la Q3 estaba sin duda fuera de nuestro alcance. Estamos intentando entender algunas cosas, ya que no me he sentido cómodo en el coche en todo el fin de semana. No puedo atacar en las frenadas y me cuesta mucho tener confianza, ya que el coche se mueve bastante”, argumentó el francés.

Por su parte, en el comunicado que brindó Alpine, destacó: “Probamos algunas cosas durante la noche, incluido un cambio de chasis, y seguimos sin encontrar las respuestas que buscamos, así que sin duda nos queda mucho trabajo por delante. Es probable que mañana veamos un desgaste de neumáticos bastante elevado, por lo que seguramente será una carrera dura para todos. Veremos qué podemos hacer e intentaremos recuperar algunas posiciones”.

El Gran Premio de Barcelona comenzará a las 10:00 (hora argentina) y contará con un total de 56 vueltas. “A ver qué nos depara mañana; con el calor y el desgaste, puede que haya alguna variación en la estrategia, y haremos todo lo posible por luchar por los puntos”, completó Colapinto sobre las diferentes variantes para la carrera.

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Franco ColapintoSteve NielsenAlpineFórmula 1F1Gran Premio de BarcelonaPierre Gasly

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