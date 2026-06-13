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Cuáles son los puntos centrales que discuten EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos luego de que el presidente Donald Trump anunciara que la firma del pacto está prevista para este domingo

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Crece la expectativa por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)
Crece la expectativa por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Estados Unidos e Irán parecen estar una vez más cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, declaró el sábado que un acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente está más cerca que nunca y que se espera que se cierre en las próximas 24 horas. Pakistán se está preparando para la firma electrónica del acuerdo, a la que seguirán conversaciones a nivel técnico la próxima semana.

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En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo estaba “programado para firmarse mañana” y que el estrecho de Ormuz se abriría de inmediato. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán señaló que no se produciría ninguna firma el domingo y dejó abierta la posibilidad para los próximos días.

Las declaraciones anteriores sobre un avance inminente no llegaron a materializarse.

Irán intercambió disparos con EEUU e Israel a principios de semana, amenazando con volver a sumir a la región en una guerra a gran escala. La guerra iniciada el 28 de febrero ha sacudido la región y ha paralizado prácticamente los envíos de petróleo y gas natural desde el Golfo Pérsico. Desde el 7 de abril rige un frágil alto el fuego.

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Esto es lo que hay que saber:

Abbas Araghchi, canciller del régimen iraní (AP Foto/Khaled Elfiqi, Archivo)
Abbas Araghchi, canciller del régimen iraní (AP Foto/Khaled Elfiqi, Archivo)

Un periodo de 60 días abordaría el programa nuclear de Irán

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo el viernes que los términos para abordar el programa nuclear de Irán se ultimarían en los 60 días posteriores a la firma del acuerdo inicial y que las partes podrían decidir ampliar ese periodo.

Estados Unidos e Israel temen que el programa nuclear de Irán pueda conducir a un arma atómica, una de las principales razones que sus líderes adujeron para ir a la guerra. Teherán ha insistido en que sus actividades nucleares tienen fines pacíficos.

Un alto funcionario de la Administración estadounidense, que informó a los periodistas bajo condición de anonimato según las normas establecidas por la Casa Blanca, dijo el viernes que el acuerdo en ciernes iniciaría el proceso de destrucción o retirada del uranio altamente enriquecido de Teherán.

El funcionario señaló que el periodo de 60 días tras la firma del acuerdo por ambas partes se utilizaría para resolver los detalles técnicos de la retirada del uranio. El funcionario no reveló quién, según prevé EEUU, se encargará de retirar el uranio, que se cree que está enterrado bajo tres instalaciones nucleares bombardeadas por EEUU el año pasado.

Trump dijo que una vez que se firme el acuerdo, el estrecho de Ormuz quedará abierto "para todos" (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)
Trump dijo que una vez que se firme el acuerdo, el estrecho de Ormuz quedará abierto "para todos" (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

El acuerdo podría incluir la reapertura del estrecho de Ormuz

El funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo en fase de negociación incluye disposiciones para la reapertura del estrecho.

Araghchi señaló que Irán desea un acuerdo que permita a Teherán cobrar a los buques “por los servicios prestados” cuando transiten por el estrecho. Irán impuso un sistema de peaje durante la guerra, que según Estados Unidos y otras naciones viola el derecho internacional.

El tránsito por el estrecho, una ruta marítima vital para el petróleo y el gas natural, ha interrumpido el suministro energético mundial, ha disparado los precios del combustible y ha encarecido los alimentos y otros productos básicos, como los fertilizantes, mucho más allá de la región.

El acuerdo incluiría el levantamiento de las sanciones a Irán

Tres funcionarios regionales afirmaron que se esperaba que el acuerdo en ciernes incluyera el levantamiento gradual de las sanciones a Irán y la liberación de los activos iraníes congelados. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de las negociaciones.

Afirmaron que esperan que la ceremonia de firma del acuerdo tenga lugar en los próximos días, una vez que los responsables de Washington y Teherán lo aprueben.

Israel continúa atacando posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano (REUTERS/Stringer)
Israel continúa atacando posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano (REUTERS/Stringer)

Sigue sin estar claro qué ocurrirá con el Líbano

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir también un alto el fuego en el Líbano, donde Israel ha estado combatiendo al grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el viernes de que Israel aún podría actuar de forma independiente frente a Irán y que el país no se retiraría de las zonas que ocupa en el Líbano, Siria y Gaza, ni tampoco de los campos de refugiados del norte de Cisjordania, ocupada por Israel.

Los combates continuaron el sábado en el sur del Líbano.

(Con información de AP)

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