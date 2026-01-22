Películas nominadas al Oscar 2026: en qué plataformas streaming puedes verlas

Muchas de las películas nominadas se encuentran en plataformas streaming como Netflix o Apple TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya se publicó la lista oficial de nominaciones a los premios Oscar 2026 y varias de las producciones candidatas a mejor película están disponibles en plataformas streaming. Una de ellas es Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, que puede verse en Netflix.

Esta producción de ciencia ficción gótica está basada en la novela homónima de Mary Shelley, publicada en 1818. Ambientada en la Europa del Este del siglo XIX, la historia sigue al doctor Pretorious, que debe encontrar al monstruo de Frankenstein para continuar los experimentos iniciados por el doctor Víctor Frankenstein.​​

También es posible ver varias de las producciones nominadas a mejor película en otras plataformas como Apple TV, HBO Max o Prime Video. A continuación, la guía completa.

Jacob Elordi fue nominado como mejor actor de reparto por su participación en la película Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

Dónde ver las películas nominadas al Oscar

Esta es la guía completa sobre dónde ver las películas nominadas al Oscar. La disponibilidad de los títulos puede variar según la región:

Bugonia : figura en Prime Video, aunque no está disponible en todas las ubicaciones.

F1 : puede encontrarse en Apple TV.

Frankenstein : disponible en Netflix.

Hamnet : aparece en Prime Video, pero no se encuentra habilitada para todas las regiones.

Marty Supreme: listado en Prime Video, aunque no disponible para ciertos territorios.

La película F1 es protagonizada por Brad Pitt. (Apple)

Una batalla tras otra : accesible a través de HBO Max, Prime Video y Apple TV.

El agente secreto : aparece en Prime Video, pero su disponibilidad varía según la región.

Valor sentimental : está en Prime Video, aunque no disponible en todos los países.

Pecadores : disponible en HBO Max, Prime Video y Apple TV.

Sueños de trenes: puede verse en Netflix.

De qué tratan las producciones nominadas al Oscar a mejor película

Bugonia.

Película de ciencia ficción y comedia dirigida por Yorgos Lanthimos, con guion de Will Tracy. Es una adaptación en inglés de la película surcoreana “Save The Green Planet!” (2003), dirigida por Jang Joon-hwan. La historia sigue a Michelle Fuller, directora ejecutiva de la corporación farmacéutica Auxolith, quien es secuestrada por Teddy Gatz, un empleado obsesionado con teorías conspirativas, y su primo Don.

Bugonia es una adaptación de la película surcoreana Save The Green Planet!. Credit: Yorgos Lanthimos/Focus Features © 2025 All Rights Reserved.

F1.

La trama sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), un piloto estadounidense que regresa a la Fórmula 1 tras 30 años de ausencia, con el objetivo de salvar al equipo APXGP, liderado por Rubén Cervantes (Javier Bardem), su antiguo compañero.

Hamnet.

Película de drama histórico dirigida por Chloé Zhao y coescrita junto a Maggie O’Farrell, basada en la novela homónima de 2020. Está protagonizada por Jessie Buckley, Paul Mescal y Joe Alwyn. La historia explora la relación entre Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo Hamnet.

Marty Supreme.

Comedia dramática deportiva estadounidense de 2025, producida y dirigida por Josh Safdie. Se inspira en la vida del jugador de tenis de mesa Marty Reisman.

Marty Reisman es interpretad por Timothée Chalamet. (A24/Captura de video)

Una batalla tras otra.

La trama se centra en “Ghetto” Pat Calhoun y Perfidia Beverly Hills, miembros de un grupo revolucionario llamado Los Franceses 75. Tras liberar a inmigrantes de un centro de detención, Perfidia humilla al oficial Steven J. Lockjaw, quien desarrolla una obsesión por ella.

El agente secreto.

Thriller político brasileño de estilo neo-noir, escrito y dirigido por Kleber Mendonça Filho. Cuenta con actuaciones de Wagner Moura, Udo Kier, Gabriel Leone y Maria Fernanda Cândido.

Valor sentimental.

Drama noruego dirigido por Joachim Trier y coescrito con Eskil Vogt. Protagonizado por Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith. La película explora la relación fracturada entre un director y sus dos hijas, que se complica cuando decide realizar una película sobre la historia familiar.

Pecadores fue la película que acumuló la mayor cantidad de nominaciones en esta edición. REUTERS/Mario Anzuoni

Pecadores.

Ambientada en Estados Unidos en los años 30, la historia sigue a Smoke y Stack, hermanos gemelos con un pasado vinculado a la mafia de Chicago. Tras abandonar esa vida, regresan a Mississippi y, con el dinero obtenido, compran un aserradero con la intención de convertirlo en un club de blues.

Sueños de trenes.

La película narra la vida de Robert Grainier a lo largo de 80 años en Idaho. Huérfano desde niño, Robert abandona la escuela y vive sin rumbo hasta que conoce a Gladys Olding. Se casan, construyen una cabaña junto al río Moyie y tienen una hija, Kate.