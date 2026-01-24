Tecno

Cómo se llaman Las guerreras K-pop y cómo ver la película tras la nominación a los Oscar

A través de Google, los usuarios buscan información sobre quiénes interpretan las canciones de la película y si existe la posibilidad de una secuela de este título disponible en Netflix

Guardar
"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Las guerreras K-pop se ha consolidado como la película más popular disponible en Netflix, al punto de recibir nominaciones a dos premios Oscar 2026, una por mejor película animada y otra por mejor canción original por ‘Golden‘

El interés por este título, protagonizado por los personajes Rumi, Mira y Zoey, también se refleja en las tendencias de búsqueda de Google. Según Google Trends, la película despertó un interés destacado en países como Estados Unidos desde su estreno en junio de 2025, una tendencia que se repite en Colombia, México y otros mercados.

Entre las principales consultas de los usuarios aparecen preguntas sobre los nombres de las protagonistas, cómo ver la película, los intérpretes de las canciones y la posibilidad de una secuela. A continuación, se responden estas inquietudes.

Las guerreras K-pop relata la
Las guerreras K-pop relata la batalla del grupo de música ficticio Huntrix por salvar al mundo. (Sony Pictures)

Cómo se llaman Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop, llamadas Rumi, Mira y Zoey, integran el grupo ficticio HUNTR/X. Además de destacar como estrellas del pop coreano, llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Dentro del universo de la película, la música de HUNTR/X posee el poder de generar un campo de energía capaz de proteger a la humanidad frente a espíritus malignos.

El conflicto principal surge con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival compuesta en realidad por demonios y liderada por Jinu. A medida que el grupo intenta preservar la armonía, Rumi se enfrenta a una verdad personal que ha ocultado, poniendo en juego su lealtad, sus habilidades y su identidad.

Las guerreras K-pop se encuentra
Las guerreras K-pop se encuentra disponible en Netflix. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo ver Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop se encuentra disponible en Netflix. Se aconseja a los usuarios acceder a la película únicamente desde esta plataforma para asegurar una visualización legal, segura y con óptima calidad de imagen y sonido.

Quiénes cantan las canciones de Las guerreras K-pop

Las canciones de Las Guerreras K-pop cuentan con las voces principales de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes interpretan al grupo ficticio HUNTR/X. La banda sonora también presenta colaboraciones de Lea Salonga y de tres miembros de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung.

Cuándo se estrenaría Las guerreras K-pop 2

Según el medio estadounidense especializado Deadline, Las guerreras K-pop 2 podría estrenarse en 2029. La información señala que los responsables de la secuela mantienen conversaciones preliminares con Sony y Netflix. Aún no está confirmado si la próxima película llegará primero a cines o debutará directamente en plataformas digitales.

EJAE, Audrey Nuna y Rei
EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami interpretaron por primera vez en vivo Golden, el tema principal de K Pop Demon Hunters, en The Tonight Show con Jimmy Fallon. (The Tonight Show Starring Jimmy/YouTube)

Cuál es la canción de Saja Boys

La canción más popular de Saja Boys es ‘Soda Pop’, su tema debut. Este sencillo presenta una estética que se denomina bubblegum pop y, aunque suena alegre, encierra una intención siniestra.

Por otro lado, ‘Your Idol’ muestra un estilo más oscuro y con matices de villanía.

Qué canción hizo TWICE en Las guerreras K-pop

En Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters), el grupo TWICE colabora en la banda sonora con al menos dos canciones.

La primera, ‘Strategy’, es interpretada por todas las integrantes. La segunda, ‘Takedown’, cuenta con una versión especial a cargo de Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung. Estos temas refuerzan la estética y el dinamismo musical de la película.

En Estados Unidos, los usuarios
En Estados Unidos, los usuarios buscan información acerca de Rumi y Zoey. (Google Trends)

Qué tanto buscan Las guerreras K-pop en Google

Desde su estreno en Netflix en junio de 2025, Las guerreras K-pop se mantiene entre las búsquedas más destacadas en Google. En Estados Unidos, el interés registró su primer gran aumento entre el 7 y el 14 de junio de ese año. Actualmente, muchas consultas giran en torno a personajes como Rumi y Zoey.

En países como Colombia, la tendencia sigue activa. Allí, además de buscar información sobre la película y sus protagonistas, los usuarios también muestran interés en dibujos para colorear de los personajes principales y en datos sobre Jinu, el líder de Saja Boys.

Temas Relacionados

Las guerreras K-popOscar 2026NetflixPelículasGoogleTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Amazon prepara un despido masivo: podría recortar hasta 30.000 empleos corporativos desde la próxima semana

El plan de la compañía fundada por Jeff Bezos para reducir su plantilla a gran escala acelera la tensión entre la automatización y el empleo humano, en una industria que prioriza la eficiencia tecnológica sobre la estabilidad laboral frente al avance imparable de la IA

Amazon prepara un despido masivo:

El futuro de la automatización: ventana de contexto infinita y sistemas de IA trabajando juntos

Modelos que pueden compartir hallazgos entre sí prometen alterar la rutina científica y tecnológica de maneras hasta ahora imprevistas

El futuro de la automatización:

Qué pasó con Magis TV y por qué se dice que es ilegal como XUPER TV

Magis TV funcionaba mediante una APK que fue desactivada por una resolución judicial, lo que resultó en el bloqueo permanente de la aplicación

Qué pasó con Magis TV

El papa León XIV instó a la comunidad internacional a “guiar” la revolución digital en pleno auge de la inteligencia artificial

Con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el pontífice exhortó a desarrollar normas claras y “transparentes” que promuevan la formación cultural y diferencien los roles entre personas y máquinas

El papa León XIV instó

Criptomonedas: cuál es la cotización de ethereum este 24 de enero

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: cuál es la cotización
DEPORTES
River Plate debutará en el

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

“¿En serio me estás preguntando eso?”: el cruce de Diego Simeone con un periodista ante una consulta por Julián Álvarez

La respuesta de Pierre Gasly tras la polémica que se generó por la chaqueta de Michael Schumacher que utilizó en sus vacaciones

Polémica en el Australian Open por el peligroso tiro de Novak Djokovic que lo puso en riesgo de ser descalificado

La agenda del sábado en el Torneo Apertura: Racing visitará a Gimnasia en La Plata y Rosario Central recibirá a Belgrano

TELESHOW
La foto retro que Mauro

La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren en Roma un santuario

Descubren en Roma un santuario de Hércules de hace 2.400 años

Volodimir Zelensky dijo que las conversaciones con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi “fueron constructivas”

Más de 300,000 salvadoreños ya acceden gratis a cursos de la plataforma Certifícate impulsada por el Gobierno

El creador de Hannah Montana salió a desmentir una posible inspiración en la película de Lizzie McGuire

Científicos argentinos convierten residuos de yerba mate en una alternativa al petróleo