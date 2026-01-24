Cómo se llaman Las guerreras K-pop y cómo ver la película tras la nominación a los Oscar

"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Las guerreras K-pop se ha consolidado como la película más popular disponible en Netflix, al punto de recibir nominaciones a dos premios Oscar 2026, una por mejor película animada y otra por mejor canción original por ‘Golden‘

El interés por este título, protagonizado por los personajes Rumi, Mira y Zoey, también se refleja en las tendencias de búsqueda de Google. Según Google Trends, la película despertó un interés destacado en países como Estados Unidos desde su estreno en junio de 2025, una tendencia que se repite en Colombia, México y otros mercados.

Entre las principales consultas de los usuarios aparecen preguntas sobre los nombres de las protagonistas, cómo ver la película, los intérpretes de las canciones y la posibilidad de una secuela. A continuación, se responden estas inquietudes.

Las guerreras K-pop relata la batalla del grupo de música ficticio Huntrix por salvar al mundo. (Sony Pictures)

Cómo se llaman Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop, llamadas Rumi, Mira y Zoey, integran el grupo ficticio HUNTR/X. Además de destacar como estrellas del pop coreano, llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Dentro del universo de la película, la música de HUNTR/X posee el poder de generar un campo de energía capaz de proteger a la humanidad frente a espíritus malignos.

El conflicto principal surge con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival compuesta en realidad por demonios y liderada por Jinu. A medida que el grupo intenta preservar la armonía, Rumi se enfrenta a una verdad personal que ha ocultado, poniendo en juego su lealtad, sus habilidades y su identidad.

Las guerreras K-pop se encuentra disponible en Netflix. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo ver Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop se encuentra disponible en Netflix. Se aconseja a los usuarios acceder a la película únicamente desde esta plataforma para asegurar una visualización legal, segura y con óptima calidad de imagen y sonido.

Quiénes cantan las canciones de Las guerreras K-pop

Las canciones de Las Guerreras K-pop cuentan con las voces principales de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes interpretan al grupo ficticio HUNTR/X. La banda sonora también presenta colaboraciones de Lea Salonga y de tres miembros de TWICE: Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung.

Cuándo se estrenaría Las guerreras K-pop 2

Según el medio estadounidense especializado Deadline, Las guerreras K-pop 2 podría estrenarse en 2029. La información señala que los responsables de la secuela mantienen conversaciones preliminares con Sony y Netflix. Aún no está confirmado si la próxima película llegará primero a cines o debutará directamente en plataformas digitales.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami interpretaron por primera vez en vivo Golden, el tema principal de K Pop Demon Hunters, en The Tonight Show con Jimmy Fallon. (The Tonight Show Starring Jimmy/YouTube)

Cuál es la canción de Saja Boys

La canción más popular de Saja Boys es ‘Soda Pop’, su tema debut. Este sencillo presenta una estética que se denomina bubblegum pop y, aunque suena alegre, encierra una intención siniestra.

Por otro lado, ‘Your Idol’ muestra un estilo más oscuro y con matices de villanía.

Qué canción hizo TWICE en Las guerreras K-pop

En Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters), el grupo TWICE colabora en la banda sonora con al menos dos canciones.

La primera, ‘Strategy’, es interpretada por todas las integrantes. La segunda, ‘Takedown’, cuenta con una versión especial a cargo de Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung. Estos temas refuerzan la estética y el dinamismo musical de la película.

En Estados Unidos, los usuarios buscan información acerca de Rumi y Zoey. (Google Trends)

Qué tanto buscan Las guerreras K-pop en Google

Desde su estreno en Netflix en junio de 2025, Las guerreras K-pop se mantiene entre las búsquedas más destacadas en Google. En Estados Unidos, el interés registró su primer gran aumento entre el 7 y el 14 de junio de ese año. Actualmente, muchas consultas giran en torno a personajes como Rumi y Zoey.

En países como Colombia, la tendencia sigue activa. Allí, además de buscar información sobre la película y sus protagonistas, los usuarios también muestran interés en dibujos para colorear de los personajes principales y en datos sobre Jinu, el líder de Saja Boys.