Una picadura de garrapata puede provocar alergia a la carne y ya afecta a miles de personas en EEUU

Estados Unidos registra un aumento de diagnósticos de síndrome alfa-gal, la alergia a la carne de mamíferos asociada a picaduras de garrapatas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento en los diagnósticos de “síndrome alfa-gal”, una alergia potencialmente grave a la carne de mamíferos causada por picaduras de garrapatas, está generando respuesta institucional y nuevas medidas sanitarias en Estados Unidos. El fenómeno afecta principalmente a personas expuestas a la garrapata estrella solitaria (Amblyomma americanum), cuya distribución se ha expandido en los últimos años por diversas regiones del país. La situación ha motivado acciones de vigilancia reforzada y la reciente aprobación de un tratamiento por parte de las autoridades regulatorias.

Según la agencia AP News, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó en 2024 el primer medicamento específico para controlar las reacciones graves asociadas a esta condición, mientras que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) calcula que cerca de 450.000 estadounidenses podrían haber desarrollado esta alergia en años recientes. La cifra deriva de reportes epidemiológicos y de la intensificación de la búsqueda diagnóstica en centros médicos de todo el país.

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La identificación del síndrome alfa-gal se remonta a hace unos 15 años, época en que se estableció el vínculo entre la alergia y las picaduras de la garrapata estrella solitaria, según los CDC. El cambio en la distribución geográfica de esta especie, junto con el aumento de la conciencia médica, ha sido determinante para el crecimiento de los casos detectados.

¿Qué es el síndrome alfa-gal y cómo se produce la alergia a la carne?

El síndrome alfa-gal es una reacción alérgica mediada por el sistema inmunitario frente a la molécula de azúcar alfa-galactosa (alfa-gal), presente en la carne y productos de mamíferos, según la FDA. La sensibilización ocurre tras la picadura de ciertas garrapatas, especialmente la estrella solitaria, que introduce este azúcar en el torrente sanguíneo. A partir de ese momento, el organismo reconoce la molécula como una amenaza y desencadena una respuesta alérgica al consumir carne de res, cerdo, cordero o productos derivados.

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De acuerdo con AP News, la alergia no afecta el consumo de aves, pescados ni mariscos, ya que estos animales no contienen alfa-gal en sus tejidos. El desarrollo del síndrome puede tardar semanas o meses tras la picadura, y la severidad de los síntomas suele aumentar con el tiempo si continúan las exposiciones.

La garrapata estrella solitaria expandió su distribución en Estados Unidos y elevó la vigilancia sanitaria sobre el síndrome alfa-gal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas del síndrome alfa-gal y cuándo pueden aparecer?

Las personas sensibilizadas presentan síntomas que incluyen ronchas, picazón, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, mareos, dificultad respiratoria e hinchazón de labios, lengua, garganta o párpados, según los CDC y la FDA. La reacción puede aparecer entre tres y seis horas después de ingerir carne de mamíferos, lo que la distingue de otras alergias alimentarias, cuyos síntomas suelen ser inmediatos.

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AP News cita al doctor Scott Commins, investigador de la Universidad de Carolina del Norte, quien destaca que: “El contacto de la molécula alfa-gal con la piel, a través de la picadura, es el principal desencadenante de la sensibilización; si solo se ingiriera en la dieta, no provocaría alergia”. Algunos pacientes presentan únicamente síntomas digestivos, mientras que otros pueden llegar a sufrir anafilaxia.

¿Cómo se diagnostica la alergia a la carne por síndrome alfa-gal?

El diagnóstico se basa en la combinación de síntomas sugestivos, antecedentes de exposición a garrapatas y la detección de anticuerpos específicos en sangre, de acuerdo con los CDC. La prueba de laboratorio identifica la presencia de inmunoglobulinas E (IgE) contra la molécula alfa-gal, aunque las autoridades advierten que no todos los pacientes con resultado positivo desarrollarán la alergia.

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“El análisis de sangre es una herramienta útil, pero no debe utilizarse de forma aislada; se requiere correlacionar síntomas y antecedentes”, señaló Commins, citado por AP News. Los CDC recomiendan a los profesionales sanitarios considerar este diagnóstico en pacientes con reacciones alérgicas inexplicables y antecedentes de actividades en zonas endémicas de garrapatas.

La FDA autorizó en 2024 el primer medicamento específico para reducir las reacciones graves del síndrome alfa-gal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué alimentos y productos deben evitar quienes padecen síndrome alfa-gal?

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar la carne de res, cerdo, cordero y otros mamíferos, así como productos que puedan contener derivados como gelatina animal, común en dulces y alimentos procesados, según la FDA. Algunas personas pueden tolerar leche, queso y manteca, pero en los casos de sensibilidad elevada se aconseja suprimir todos los productos de origen mamífero.

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Una excepción la constituyen los cerdos modificados genéticamente para no producir alfa-gal, cuya carne fue aprobada por la FDA en 2020 para consumo humano y fines de trasplante de órganos, según informó AP News. Además, los pacientes deben advertir a sus médicos sobre su condición, ya que ciertos medicamentos, vacunas y dispositivos médicos pueden contener trazas de alfa-gal.

¿Qué tratamientos existen para el síndrome alfa-gal?

El manejo tradicional incluía la evitación estricta de los alimentos y productos de riesgo, y el porte de autoinyectores de epinefrina para actuar ante emergencias, según los CDC. En 2024, la FDA aprobó el uso de Xolair (omalizumab), un anticuerpo monoclonal que reduce la gravedad de las reacciones alérgicas tras exposiciones accidentales, aunque no elimina la sensibilización.

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Según la FDA: “El objetivo actual del tratamiento es disminuir el riesgo de reacciones graves y mejorar la calidad de vida de los afectados”. Investigadores y reguladores estudian nuevas alternativas terapéuticas, incluidas otras moléculas biológicas capaces de modular la respuesta alérgica.

El síndrome alfa-gal se produce cuando la picadura de una garrapata sensibiliza al organismo frente a la molécula alfa-gal presente en carne de res, cerdo y cordero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se reportan más casos de síndrome alfa-gal y por qué aumentan?

El CDC destaca que la expansión de la garrapata estrella solitaria en Estados Unidos –desde el sur y este hacia regiones del norte y el centro, como la zona de los Grandes Lagos y Massachusetts– ha incrementado la incidencia de la alergia. La epidemióloga Catherine Brown, del Departamento de Salud Pública de Massachusetts, indicó para WBUR que “la vigilancia epidemiológica es obligatoria en al menos 14 estados y se están recopilando datos para entender mejor la magnitud del problema”.

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El aumento obedece tanto a la mayor conciencia entre profesionales y ciudadanos como al desplazamiento de la garrapata por cambios ambientales y climáticos. “Estamos colaborando con otros estados para mejorar el seguimiento de esta condición emergente”, explicó Brown en la misma fuente.

¿Cuánto tiempo dura la alergia a la carne por picaduras de garrapata?

Según los CDC y AP News, la alergia puede disminuir o desaparecer en una proporción de pacientes después de varios años, especialmente si no se repiten las picaduras de garrapatas. Se estima que entre el 15% y el 20% de los afectados podrían dejar de presentar síntomas con el tiempo, aunque no existe una cura definitiva y el riesgo de recaída se mantiene si se produce una nueva sensibilización.

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Las personas con síndrome alfa-gal deben evitar carne de mamíferos y productos con derivados como gelatina animal, y también advertir a sus médicos por posibles trazas de alfa-gal en medicamentos, vacunas y dispositivos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pueden prevenirse nuevos casos de síndrome alfa-gal?

Las autoridades sanitarias recomiendan una serie de medidas para minimizar el riesgo de picaduras y de desarrollo del síndrome:

Utilizar ropa de manga larga y pantalones largos en áreas boscosas o de pastizales.

Aplicar repelentes aprobados en piel y ropa.

Revisar el cuerpo tras actividades al aire libre y retirar garrapatas de inmediato.

Consultar al médico ante síntomas sospechosos o antecedentes de exposición.

El CDC y la FDA subrayan la importancia de la educación y la vigilancia epidemiológica para reducir el impacto de esta condición emergente.

¿Qué impacto tiene el síndrome alfa-gal en la salud pública de Estados Unidos?

La aparición y expansión del síndrome alfa-gal representa un desafío para el sistema de salud estadounidense, que debe adaptar protocolos diagnósticos y terapéuticos, así como optimizar la formación de los profesionales médicos. La FDA y los CDC enfatizan que la aprobación de nuevos tratamientos y el reforzamiento de la vigilancia constituyen respuestas institucionales para mitigar riesgos y evitar complicaciones graves.

La población debe prestar atención a las recomendaciones preventivas y consultar a los servicios sanitarios ante síntomas compatibles, mientras las autoridades continúan monitoreando la evolución del fenómeno y evaluando la eficacia de las medidas implementadas.