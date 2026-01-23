Tecno

Epic Games lanza su app oficial en Android: organiza partidas de Fortnite con amigos

La aplicación incluye una función que activa la autenticación en dos pasos y resguarda compras, datos y partidas con más seguridad

La aplicación está disponible en
La aplicación está disponible en Android (Play Store) y en iPhone (App Store). (Epic Games)

Epic Games lanzó a nivel mundial una aplicación móvil con su propio nombre en la Play Store de Android. Aunque desde esta app no se pueden jugar títulos como Fortnite, ofrece funciones para comunicarte con otros jugadores, opciones para proteger tu cuenta y de paso, tus partidas en los videojuegos de la compañía.

La aplicación está disponible tanto en Android, a través de la Play Store, como en iPhone mediante la App Store.

No debe confundirse con Epic Games Store, la plataforma donde sí es posible comprar, descargar y jugar videojuegos. Esta última no se encuentra en las tiendas de aplicaciones, sino que debe descargarse directamente desde el sitio web oficial de Epic Games.

Aunque no permite jugar títulos
Aunque no permite jugar títulos como Fortnite, ofrece herramientas de comunicación y seguridad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué trae la nueva aplicación móvil Epic Games

La nueva aplicación de Epic Games incorpora funciones pensadas para optimizar la comunicación y la seguridad de los usuarios. Entre sus principales características está el chat de texto multiplataforma, que permite enviar mensajes directos y crear grupos con amigos sin importar desde qué dispositivo accedan.

Por ejemplo, puedes coordinar una partida de Fortnite con tu equipo, organizar torneos o simplemente mantener el contacto con otros jugadores, ya sea desde un teléfono, una tablet o una computadora.

Otra función es el Epic Authenticator, que brinda una capa extra de seguridad a la cuenta. Al activar la autenticación en dos pasos (2FA) desde el teléfono, se dificulta el acceso no autorizado, ya que para iniciar sesión se requiere un código temporal además de la contraseña. Esto resulta útil para proteger compras, datos personales y avances en los juegos.

La app Epic Games permite
La app Epic Games permite crear una cuenta nueva o vincular una existente. (Epic Games)

Esto puede ser útil si intentas ingresar a tu cuenta desde otra consola, como una PlayStation o Xbox, la aplicación solicitará este código adicional, protegiendo tus datos, compras y avances incluso si un tercero conoce tu contraseña principal.

Cómo funciona la app Epic Games

La app Epic Games permite a los usuarios crear una cuenta nueva o vincular una ya existente para acceder a sus funciones principales. Una vez dentro, basta con enviar o recibir solicitudes de amistad para conectar con otros jugadores.

Además, la aplicación ofrece un sistema de autenticación en dos pasos (2FA) para proteger la cuenta. Activar esta función es sencillo: solo se requiere realizar un proceso de verificación a través del correo electrónico vinculado.

Epic Games Store funciona principalmente
Epic Games Store funciona principalmente como una tienda digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, cada vez que se intente iniciar sesión desde un nuevo dispositivo, la app solicitará un código de seguridad adicional, brindando mayor protección contra accesos no autorizados.

Para qué sirve la app Epic Games Store

La app Epic Games Store funciona principalmente como un marketplace: permite encontrar, comprar, descargar y jugar nuevos juegos y aplicaciones directamente en tu dispositivo móvil. Facilita el acceso al catálogo de títulos disponibles y la gestión de tus compras desde cualquier lugar.

Por tanto, la principal diferencia entre las aplicaciones Epic Games y Epic Games Store es su función. Epic Games está enfocada en la comunicación entre jugadores y la seguridad de las cuentas, ofreciendo herramientas como chat multiplataforma y autenticación en dos pasos.

La principal diferencia entre Epic
La principal diferencia entre Epic Games y Epic Games Store es su función. REUTERS/Brendan McDermid/Ilustración

En cambio, Epic Games Store funciona como un marketplace, permitiendo encontrar, comprar, descargar y jugar nuevos juegos y aplicaciones directamente desde el dispositivo móvil.

Cómo canjear un código en una cuenta de Epic Games sin errores

El proceso para canjear un código en una cuenta de Epic Games es el siguiente:

  1. Abrir Epic Games en la computadora.
  2. Iniciar sesión con la cuenta personal de Epic Games.
  3. Hacer clic en el nombre de usuario, ubicado en la esquina superior derecha.
  4. Seleccionar la opción Canjear código.
  5. Ingresar el código del producto y presionar Canjear.

Si el proceso se completa de manera exitosa, aparecerá un mensaje de confirmación que señala que el producto se ha canjeado satisfactoriamente. Desde ese instante, el contenido estará accesible en la biblioteca del usuario.

