Fortnite es gratis y sin suscripción a PlayStation Plus en consolas PS4 y PS5

Una ventaja para los suscriptores es que pueden acceder sin costo a nuevos lanzamientos de títulos de la saga de Resident Evil, llamativo para los amantes de juegos de terror

PlayStation mantiene la opción de
PlayStation mantiene la opción de jugar Fortnite gratis en enero de 2026, sin necesidad de PlayStation Plus y con acceso total al modo online. (Fotocomposición Infobae)

En enero de 2026, PlayStation mantiene su apuesta por brindar opciones sin costo a millones de usuarios en todo el mundo. Entre las alternativas más atractivas, Fortnite seguirá disponible de manera gratuita para quienes jueguen en PlayStation 4 y PlayStation 5, con la particularidad de no requerir suscripción a PlayStation Plus para disfrutar de su modo online.

Para conseguir de forma gratuita Fortnite, solo debes ir a la PlayStation Store, buscar “Fortnite”, y descargarlo directamente, sin costo alguno

Esta propuesta cobra relevancia en tanto permite el acceso continuo a un juego que se renueva con actualizaciones periódicas, sumando eventos especiales y colaboraciones con franquicias de películas, series y títulos populares del sector.

Qué juegos gratuitos están disponibles PlayStation Plus Extra y Premium

Además de la posibilidad de acceso gratuito a fornite sin necesidad de una suscripción, los jugadores que cuenten con esta suscripción pueden acceder a un catálogo extenso que se expandió desde el 20 de enero de 2026.

El catálogo de PlayStation Plus
El catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium suma títulos de aventuras, terror, carreras y puzzles a partir del 20 de enero de 2026. (Foto: PlayStation)

El catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium incorpora una selección variada de títulos que abarcan desde aventuras de terror y juegos de estrategia hasta carreras y puzzles.

Los usuarios de estas membresías podrán descargar directamente los nuevos títulos a través del menú específico en sus consolas, sumándolos a sus bibliotecas para jugar mientras mantengan activa la suscripción.

Entre los estrenos más esperados destaca Like a Dragon: Infinite Wealth, el más reciente capítulo de la reconocida saga inspirada en el universo de la yakuza japonesa. Este juego traslada la acción principal a Honolulu, en Hawái, y permite alternar entre la capital hawaiana y el distrito Kamurocho en Tokio.

Los jugadores acompañarán a Ichiban Kasuga y al legendario Kazuma Kiryu en una trama que despliega combates mejorados y la exploración de escenarios tropicales, enfrentando bandas locales y resolviendo misiones secundarias.

Cuál juego reciente de Resident Evil llegó a PlayStation Plus Extra y Premium

Resident Evil Village, octava entrega
Resident Evil Village, octava entrega de la saga de terror, pone el foco en Ethan y Mia Winters y la atmósfera opresiva del pueblo protagonista. (Foto: Capcom)

Otra incorporación relevante es Resident Evil Village, octava entrega de la icónica franquicia de terror y supervivencia. El título pone nuevamente en el centro a Ethan Winters y su esposa Mia.

La historia los lleva a enfrentar amenazas desconocidas en un pueblo inquietante, después de los sucesos narrados en Resident Evil 7: Biohazard. El diseño del espacio provoca que el pueblo adquiera un protagonismo fundamental, sumergiendo al jugador en atmósferas opresivas y desafíos que evolucionan con la narrativa.

Qué juegos de aventura y estrategia están disponibles

A la selección se suma Expeditions: A MudRunner Game, que propone una experiencia de exploración y conducción todoterreno. El videojuego reta a los usuarios a liderar misiones científicas a través de desiertos, bosques y montañas, enfrentando obstáculos naturales con vehículos que pueden equiparse con tecnología avanzada.

Expeditions: A MudRunner Game ofrece
Expeditions: A MudRunner Game ofrece exploración y conducción todoterreno, con cooperación en línea y gestión de recursos como elementos clave del juego. (Foto: PlayStation)

La cooperación en línea y la gestión de recursos son aspectos clave, porque el objetivo es superar los desafíos del terreno, descubrir tesoros y encontrar ruinas olvidadas.

Asimismo, la lista de lanzamientos se completa con Darkest Dungeon II, secuela del célebre juego de rol y estrategia. Este título apuesta por un viaje roguelike en el que los participantes forman un grupo de héroes para atravesar paisajes decadentes y resistir horrores sobrenaturales.

El diseño enfatiza la gestión emocional y psicológica de los personajes, quienes buscan la redención enfrentando monstruos y sorteando numerosas dificultades. Los jugadores pueden equipar su carruaje para explorar diferentes tácticas, lo que incrementa la profundidad estratégica de la propuesta.

Cuáles juegos son exclusivos para PlayStation 5

A Quiet Place: The Road
A Quiet Place: The Road Ahead, exclusivo de PlayStation 5, adapta la tensionante saga cinematográfica al videojuego con una cuidada ambientación de terror. (Foto: PlayStation)

Entre las novedades exclusivas para PlayStation 5, A Quiet Place: The Road Ahead adapta la atmósfera de la aclamada saga cinematográfica al ámbito interactivo.

En esta aventura de terror para un solo jugador, una joven debe sobrevivir a criaturas letales, gestionando el sigilo y la tensión en un entorno dominado por el peligro constante y enfrentando conflictos familiares.

En este sentido, todas estas novedades estarán disponibles para su descarga en consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, asegurando una oferta variada tanto para quienes buscan aventuras en solitario como experiencias multijugador.

