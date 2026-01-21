Fortnite es gratis y sin suscripción a PlayStation Plus en consolas PS4 y PS5

PlayStation mantiene la opción de jugar Fortnite gratis en enero de 2026, sin necesidad de PlayStation Plus y con acceso total al modo online. (Fotocomposición Infobae)

En enero de 2026, PlayStation mantiene su apuesta por brindar opciones sin costo a millones de usuarios en todo el mundo. Entre las alternativas más atractivas, Fortnite seguirá disponible de manera gratuita para quienes jueguen en PlayStation 4 y PlayStation 5, con la particularidad de no requerir suscripción a PlayStation Plus para disfrutar de su modo online.

Para conseguir de forma gratuita Fortnite, solo debes ir a la PlayStation Store, buscar “Fortnite”, y descargarlo directamente, sin costo alguno

Esta propuesta cobra relevancia en tanto permite el acceso continuo a un juego que se renueva con actualizaciones periódicas, sumando eventos especiales y colaboraciones con franquicias de películas, series y títulos populares del sector.

Qué juegos gratuitos están disponibles PlayStation Plus Extra y Premium

Además de la posibilidad de acceso gratuito a fornite sin necesidad de una suscripción, los jugadores que cuenten con esta suscripción pueden acceder a un catálogo extenso que se expandió desde el 20 de enero de 2026.

El catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium suma títulos de aventuras, terror, carreras y puzzles a partir del 20 de enero de 2026. (Foto: PlayStation)

El catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium incorpora una selección variada de títulos que abarcan desde aventuras de terror y juegos de estrategia hasta carreras y puzzles.

Los usuarios de estas membresías podrán descargar directamente los nuevos títulos a través del menú específico en sus consolas, sumándolos a sus bibliotecas para jugar mientras mantengan activa la suscripción.

Entre los estrenos más esperados destaca Like a Dragon: Infinite Wealth, el más reciente capítulo de la reconocida saga inspirada en el universo de la yakuza japonesa. Este juego traslada la acción principal a Honolulu, en Hawái, y permite alternar entre la capital hawaiana y el distrito Kamurocho en Tokio.

Los jugadores acompañarán a Ichiban Kasuga y al legendario Kazuma Kiryu en una trama que despliega combates mejorados y la exploración de escenarios tropicales, enfrentando bandas locales y resolviendo misiones secundarias.

Cuál juego reciente de Resident Evil llegó a PlayStation Plus Extra y Premium

Resident Evil Village, octava entrega de la saga de terror, pone el foco en Ethan y Mia Winters y la atmósfera opresiva del pueblo protagonista. (Foto: Capcom)

Otra incorporación relevante es Resident Evil Village, octava entrega de la icónica franquicia de terror y supervivencia. El título pone nuevamente en el centro a Ethan Winters y su esposa Mia.

La historia los lleva a enfrentar amenazas desconocidas en un pueblo inquietante, después de los sucesos narrados en Resident Evil 7: Biohazard. El diseño del espacio provoca que el pueblo adquiera un protagonismo fundamental, sumergiendo al jugador en atmósferas opresivas y desafíos que evolucionan con la narrativa.

Qué juegos de aventura y estrategia están disponibles

A la selección se suma Expeditions: A MudRunner Game, que propone una experiencia de exploración y conducción todoterreno. El videojuego reta a los usuarios a liderar misiones científicas a través de desiertos, bosques y montañas, enfrentando obstáculos naturales con vehículos que pueden equiparse con tecnología avanzada.

Expeditions: A MudRunner Game ofrece exploración y conducción todoterreno, con cooperación en línea y gestión de recursos como elementos clave del juego. (Foto: PlayStation)

La cooperación en línea y la gestión de recursos son aspectos clave, porque el objetivo es superar los desafíos del terreno, descubrir tesoros y encontrar ruinas olvidadas.

Asimismo, la lista de lanzamientos se completa con Darkest Dungeon II, secuela del célebre juego de rol y estrategia. Este título apuesta por un viaje roguelike en el que los participantes forman un grupo de héroes para atravesar paisajes decadentes y resistir horrores sobrenaturales.

El diseño enfatiza la gestión emocional y psicológica de los personajes, quienes buscan la redención enfrentando monstruos y sorteando numerosas dificultades. Los jugadores pueden equipar su carruaje para explorar diferentes tácticas, lo que incrementa la profundidad estratégica de la propuesta.

Cuáles juegos son exclusivos para PlayStation 5

A Quiet Place: The Road Ahead, exclusivo de PlayStation 5, adapta la tensionante saga cinematográfica al videojuego con una cuidada ambientación de terror. (Foto: PlayStation)

Entre las novedades exclusivas para PlayStation 5, A Quiet Place: The Road Ahead adapta la atmósfera de la aclamada saga cinematográfica al ámbito interactivo.

En esta aventura de terror para un solo jugador, una joven debe sobrevivir a criaturas letales, gestionando el sigilo y la tensión en un entorno dominado por el peligro constante y enfrentando conflictos familiares.

En este sentido, todas estas novedades estarán disponibles para su descarga en consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, asegurando una oferta variada tanto para quienes buscan aventuras en solitario como experiencias multijugador.