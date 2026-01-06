Cómo canjear un código en tu cuenta de Epic Games sin errores: paso a paso

Conoce cómo canjear correctamente los códigos del Epic Game Store. (Foto: Epic Games)

Canjear un código de producto en Epic Games es un proceso sencillo, pero clave para acceder a videojuegos, expansiones, monedas virtuales u otros contenidos digitales sin inconvenientes.

Ya sea a través del iniciador oficial en PC o desde la web de la Epic Games Store, la plataforma ofrece dos métodos oficiales para activar códigos de forma segura. Conocer el procedimiento correcto evita errores comunes y garantiza que el contenido quede asociado correctamente a la cuenta del usuario.

Epic Games, empresa responsable de uno de los ecosistemas de videojuegos más utilizados del mundo, permite que los códigos promocionales o de compra se activen en pocos pasos. Una vez canjeados, los productos se agregan automáticamente a la biblioteca del usuario, sin necesidad de instalaciones adicionales ni confirmaciones posteriores.

Canjear códigos en el Epic Games Store es sencillo. (GameRant)

Dos formas oficiales de canjear un código en Epic Games

Los códigos pueden canjearse tanto desde el iniciador de Epic Games como desde un navegador web. Ambos métodos son válidos y ofrecen el mismo resultado: el producto queda vinculado a la cuenta del usuario de forma permanente.

Canjear un código desde el iniciador de Epic Games

Este es el método más utilizado por quienes juegan habitualmente en PC. El proceso se realiza directamente desde la aplicación oficial de Epic Games.

Los pasos son los siguientes:

Abrir el iniciador de Epic Games en la computadora. Iniciar sesión con la cuenta personal de Epic Games. Hacer clic en el nombre de usuario, ubicado en la esquina superior derecha. Seleccionar la opción Canjear código. Ingresar el código del producto y presionar Canjear.

Si el procedimiento se realiza correctamente, el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que el producto fue canjeado con éxito. A partir de ese momento, el contenido quedará disponible en la biblioteca del usuario.

Al momento de canjear un código de la Epic Game Store, es importante fijarte que estés usando tu cuenta.

Canjear un código desde la Epic Games Store en la web

Para quienes no tienen el iniciador instalado o prefieren realizar el trámite desde el navegador, Epic Games ofrece una alternativa igual de simple.

El procedimiento es el siguiente:

Abrir un navegador web. Ingresar al sitio oficial de la Epic Games Store y acceder a la sección Canjear código. Iniciar sesión con la cuenta de Epic Games donde se desea activar el producto, si aún no está abierta. Ingresar el código y hacer clic en Canjear.

Al igual que en el iniciador, el sistema confirmará si el código fue aceptado correctamente. El juego o contenido aparecerá luego en la biblioteca del iniciador de Epic Games, incluso si el canje se realizó desde la web.

Puedes activar tu código desde la PC u otro dispositivo. - créditos Epic Games Store

Qué ocurre después de canjear el código

Una vez activado el código, el producto queda asociado de forma permanente a la cuenta. En el caso de los videojuegos, estos se podrán descargar e instalar desde la biblioteca cuando el usuario lo desee. Para contenidos adicionales, como expansiones o monedas virtuales, la activación suele ser inmediata dentro del juego correspondiente.

Epic Games aclara que, si aparece el mensaje de confirmación, no es necesario repetir el proceso ni realizar pasos extra. El sistema se encarga de registrar automáticamente el canje.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

Aunque el proceso es simple, existen algunos errores habituales que pueden generar confusión. Uno de los más comunes es intentar canjear un código en una cuenta distinta a la deseada. Por eso, se recomienda verificar que la sesión iniciada sea la correcta antes de ingresar el código.

Epic Games Store es una de las tiendas de videojuego más grande de internet.

Otro inconveniente frecuente es escribir mal el código, ya sea por confundir letras con números o por incluir espacios adicionales. Lo ideal es copiar y pegar el código directamente, si es posible, para evitar errores de tipeo.

También es importante tener en cuenta que algunos códigos tienen fecha de vencimiento o están limitados a determinadas regiones. Si un código ya fue utilizado, expiró o no es válido para la cuenta, el sistema mostrará un mensaje de error.

Recomendaciones de seguridad

Epic Games recuerda que los códigos de producto deben obtenerse solo a través de canales oficiales o vendedores autorizados. Compartir códigos en sitios no confiables o ingresarlos en páginas externas puede derivar en estafas o pérdida del contenido.

Además, una vez canjeado un código, no es posible transferir el producto a otra cuenta. Por ese motivo, se recomienda verificar todos los datos antes de confirmar la operación.