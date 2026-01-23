Cuáles son los 10 Webtoons más leídos de la semana

Estas son las historias más populares de semana en la plataforma de Webtoon (Infobae)

Los webtoons son historietas digitales que surgieron en Corea del Sur, en los últimos años el género logró captar la atención de diferentes audiencias y algunas tramas que se han realizado lograron llegar a la pantalla chica en formato de K-dramas.

La principal característica de estas historietas es que están hechas en una sola imagen vertical para que las personas las puedan leer en teléfonos móviles. Las obras destacan por estar a color y tratar diferentes temas, aunque por lo general las más populares son del género romántico.

Webtoon fue una de las primeras páginas que dio el salto a nivel global y posicionó como una de las más populares entre las personas.

A continuación te compartimos el top 10 de los webtoons más populares de esta semana:

Los Webtoons más populares

1.- Mordiscos de amor Género: RomanceAutor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun..Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

2.- Complejo de amigos de la infancia Género: RomanceAutor: EUNHIHaneul y Mincheol son amigos desde que eran bebés y han estado juntos toda la vida. A pesar de que nunca se han visto como algo más que amigos, los malentendidos y deseos han complicado su amistad, llevándolos poco a poco a reconocer lo que realmente sienten el uno por el otro. En esta comedia romántica, donde la tensión se siente en el aire, estos dos amigos se dan cuenta de que, aunque hay sentimientos y tentaciones de por medio, no tienen derecho a cruzar la línea por la cercanía que los une. Pero, ¿qué pasará cuando la línea que han mantenido tan clara empiece a desdibujarse?

3.- La emperatriz divorciada Género: FantasíaAutor: Alphatart, Sumpul, HereLee..Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

4.- Llora, o mejor aún, suplica Género: RomanceAutor: VAN.J, SolcheDespués de perder a sus padres con tan solo 12 años, Layla Lewelin pasa de casa en casa de un pariente indiferente a otro, hasta que eventualmente es enviada a otro país. Al llegar al Imperio de Berg, Layla queda al cuidado de Bill Remmer, un huraño pariente lejano al que parece importarle poco más que su trabajo como jardinero de la ilustre familia Gerhard. Tras años de abandono, el único deseo de Layla es un lugar al que llamar hogar, pero sus encuentros con el apuesto duque Matthias Von Gerhard y el resto de la aristocracia ponen en prueba y afligen el tierno corazón de la joven.

5.- Una niña parecida a mí Género: RomanceAutor: FLADA, PATNOCUn embarazo sorpresa hace que Jeong-oh, una estudiante universitaria, entre en pánico. Su solidario novio Jiheon planea una propuesta amorosa, pero un accidente automovilístico borra sus recuerdos recientes, incluido su relación con Jeong-oh. Siete años después, se reencuentran inesperadamente, pero Jiheon no recuerda a Jeong-oh ni el hecho de que tienen una preciosa hija.

8.- Una atípica historia de reencarnación Género: RomanceAutor: Lemon Frog, A-jin, DOYOSAY..No todos los villanos son malvados. Cuando Suna Choi se reencarna en Edith Rigelhof, la villana de su novela favorita, está decidida a cambiar la vida de Edith y trata a todos con amabilidad. Aunque se casa con el apuesto Killian Rudwick, él está locamente enamorado de la protagonista original del libro y desconfía de Edith debido a que es de una familia rival. ¿Sobrevivirá su matrimonio al torbellino de disputas familiares, triángulos amorosos y más? ¿Encontrará Edith su final feliz?

9.- Yo soy la reina en esta vida Género: FantasíaAutor: Themis, Omin, Lefaljinf..El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

10.- La niñera de la mafia Género: RomanceAutor: sh00, Violet Matter, roousuu, Drawniels, WmW..Ser una niñera de élite es simple: proteger al objetivo, acatar las reglas, no involucrarse emocionalmente. Algo mucho más fácil de decir que de hacerlo cuando el primer cliente de Davina es un peligroso e irresistible segundo al mando de la mafia Veneciana, quien está decidido a metérsele por debajo de la piel. No puede ni imaginar lo que él quiere de ella, pero Gabriele Angelini la llevará de vuelta al mundo del crimen organizado que ella pensaba que ya había dejado atrás por el resto de su vida. Quizás obtenga respuestas sobre su pasado si cava lo suficientemente profundo, pero, ¿podrá proteger a Mikey de la ambición de su padre y evitar que su corazón se vea enredado en sus engañosas redes?

11.- La flor que se tragó a la bestia Género: RomanceAutor: Mrang, Dalchun, Baekmyol..Pone su vida en oferta para escapar de un futuro trágico. Cuando a Iris Whittle la asesina su sádico marido, vuelve atrás en el tiempo a cuando tenía 20 años. Como la hija no deseada de un duque, Iris se da cuenta de que puede sacarle provecho a su estatus y conocimientos sobre el futuro para asegurarse una vida mejor esta vez. Con eso en mente, Iris le hace una audaz propuesta de matrimonio al soltero más codiciado del imperio Gavizar: al aterrador conde Keibran Green. Detrás de su comportamiento brusco y severo, esconde los colmillos de un lobo.

13.- Operación: Amor Puro Género: RomanceAutor: kkokkalee, DledumbEs difícil salir con alguien que no te da la hora del día. Su-ae Shim lo sabe mejor que nadie por haber salido durante años con su indiferente novio, Minu Kang. Por veces desea poder parecerse a su carismática hermanastra, Ra-im, quien parece tenerlo todo. Pero la vida da un giro extraño cuando Su-ae descubre un teléfono inteligente con tapa llamado Jellypop. Jellypop tiene mucho que decir sobre su vida amorosa, especialmente cuando Su-ae se aleja cada vez más de Minu y se encuentra más a menudo con su amigo, Eunhyeok. Al mismo tiempo, Su-ae se percata de una creciente sospecha de que Minu y Ra-im podrían ser más que amigos. ¡Su-ae necesitará un milagro para navegar por los altibajos del romance de la preparatoria!

14.- Los lobos de la emperatriz Género: RomanceAutor: LICO, Honey BambiEn un mundo donde el destino está marcado en la piel, Sepia, la emperatriz humana del imperio de las bestias, se ve amenazada por una nueva rival: Titié, una cierva blanca que tiene el nombre del emperador Demios grabado en el pecho. A pesar de los maliciosos planes de Titié, Sepia se aferra a su papel de emperatriz y a su rol como la Estrella de Ishtar, decidida a cumplir su destino y salvar al imperio. Roxan, un lobo primo de Demios, se presenta ante Sepia y despierta su interés. En esta trama de amor, fidelidad y decepción, ¿Sepia será capaz de recuperar su poder y conocer la verdad que esconde su corazón?

16.- Reglas para salir con basura Género: RomanceAutor: Seo YeonDespués de que una ruptura con un terrible ex obligara a Ihyeon Seon a tomarse un descanso de tres años en la universidad, lo último que quiere hacer a su regreso es meterse de lleno en otra relación. Pero entonces llega Chanu Nam, un chico malo que se encuentra interesado en Ihyeon. Y de repente, lo que se suponía que iba a ser un último año tranquilo parece que va a ser cualquier cosa menos eso. Cuanto más se aleja Ihyeon de Chanu, más la atrae él. Pero alguien tiene que ceder, ¿quién cederá primero?

17.- Castillos en el mar Género: FantasíaAutor: Wendy Lian Martin¿Y si toda tu vida se rigiera por una profecía? ¿Y si tu futuro fuera la predicción de personas que nunca conociste y que murieron mucho antes de que nacieras? Esta es la historia de dos jóvenes criaturas marinas. Uno es la luz que guía a su pueblo, el Faro que lo llevará a un futuro brillante y próspero. El otro es un príncipe adolescente cuyo destino es MATAR al Faro para que SU propio pueblo prospere. El rechazo de ambos a seguir el camino trazado ante ellos marca el principio de una aventura caótica tan vasta e impredecible como el océano mismo.. y de un romance que nadie predijo.

18.- Este matrimonio está destinado a fracasar Género: RomanceAutor: CHOKAM, Cheong-gwa, CHACHA KIM..Cuando Inés, de seis años, vio al apuesto heredero de la Casa Escalante, rápidamente lo convirtió en su prometido. Dado que los hombres nobles son todos iguales, pensó que sería mejor elegir a uno bonito. ¡Pero Carsen aún no está listo para este tipo de compromiso y pasa la próxima década y media evitando el matrimonio a toda costa! Por suerte, eso no es ningún problema para Inés, ya que este fracaso matrimonial es exactamente lo que ella quiere. De hecho, él tiene su bendición para seguir adelante con sus amoríos mientras se mantenga fuera de su negocio. Desafortunadamente, seguir saliendo con otras chicas no es tan divertido cuando tu prometida te da permiso. ¿Y no significa esto que ella también lo está engañando? Ahora, Carsen está decidido a cambiar la opinión de Inés sobre él y demostrar que puede ser el marido que siempre ha querido.

19.- Civil A Género: FantasíaAutor: Golden Spirit, 149, su..Ho-wu está a punto de ser atacado por un monstruo cuando Oh Yul, un esper de nivel S, le salva la vida. Tras aquel encuentro, Ho-wu asume que no volverá a verlo porque pertenecen a mundos diferentes, pero días más tarde el destino le da una sorpresa. Oh Yul es su nuevo vecino y hasta sabe su nombre. Para colmo, cuando Ho-wu toca su piel, siente algo muy extraño… ¿Qué querrá un esper de un simple ciudadano?

20.- Entre letras y sábanas Género: RomanceAutor: JOOYAHayun, quien alguna vez fue una exitosa autora de webtoons +18, cayó estrepitosamente y terminó convertida en una creadora sin chispa. Pero cuando se trata de contenido para adultos, sus ojos vuelven a brillar al máximo. Con Juho, su PD gruñón pero brillante y Minjun, su exnovio y escritor, ¿podrá esta vez lograr el éxito? Una comedia romántica alocada y encantadora, con crecimiento, emoción y risas, ¡todo en uno!

21.- El contrato matrimonial de mamá Género: FantasíaAutor: Choo Hyeyeon, SiyaLyrica, de ocho años, vive en un barrio marginal. A pesar de sus dificultades, se mantiene positiva y trabaja incansablemente cada día, soñando con un futuro mejor. Su vida da un giro inesperado cuando su madre despierta de una pesadilla, radicalmente transformada. Ya no es la mujer alcohólica y violenta que siempre conoció. Lyrica cree que está soñando hasta que su madre le anuncia que debe ir a un baile para conocer al emperador. Lyrica no puede evitar preocuparse… ¿acaso su madre ha perdido la cabeza por completo?

22.- A fuego lento Género: RomanceAutor: Team SABANA, Team J, Early Flower..Desde niña, Yeomin Chae ha tenido que soportar varias injusticias por culpa de su engreída hermanastra, Nari Chae. Un día, Seungjae, el exnovio de Yeomin, le cuenta de improviso que se casará con Nari. Luego de aquella traición por parte de la persona en la que más confiaba, Yeomin se encuentra con Hwan Yun, el nieto del presidente del Grupo Taeju. Frustrada con su vida, le sugiere que se case con ella para conveniencia de ambos. Él la sorprende al acceder. ¿Qué emocionantes sucesos y terribles dificultades les deparará el futuro?

23.- Las reseñas de los ex Género: RomanceAutor: Pyeonggang, La HeeGiju Gong es una chica lógica y directa, excepto en su vida amorosa. Siempre ha caído en las trampas y amaños de sus ex, quienes se han aprovechado de ella. Este último no ha sido la excepción. ¡Incluso estuvo a punto de perder la vida por su culpa! Pero cuando despierta en el hospital, Giju se da cuenta de que puede ver unos extraños comentarios sobre las cabezas de las personas. ¡Son las reseñas de sus antiguas parejas! ¿Podrá esta habilidad especial ayudarla a encontrar a la persona indicada?

24.- La beba tirana Género: FantasíaAutor: Lee Huin, AwonGyeoul Yoon no es ajena a la tragedia, ya que perdió todo, incluso su vida, por culpa de su padre inútil. Cuando despierta después de la muerte, Gyeoul se encuentra en el cuerpo de un bebé recién nacido: ¡ahora es la princesa Mabel del poderoso Imperio Ermaneau! Con su nueva familia cariñosa y el poder del imperio a su disposición, Mabel tiene todo lo que siempre ha deseado. Al enterarse de que es el sujeto de una profecía que pone en juego la salvación del mundo, Mabel se da cuenta rápidamente de que hay personas que no se detendrán ante nada para destruir su nueva paz.

25.- La duquesa en ruinas Género: RomanceAutor: Candlebambi, Saedle, Lemon Frog..Edele Lancaster es la dama perfecta de la nobleza que nació para hacer su trabajo. Pero, cuando su esposo comete traición, la marcan como traidora y la convierten en esclava. Intenta suicidarse para conservar su honor de mujer de la nobleza, pero su nuevo amo, el conde Laslo Krissus, evita que lo logre. ¿Edele logrará encontrar la felicidad y la libertad viviendo como la criada del conde Krissus?

26.- Mi hijo tendrá otro padre Género: RomanceAutor: Team Chung-Yeon, TAPAHA, Paganjang..«¡Destino, salva a mi hijo nonato..!» Estas fueron las últimas palabras de la princesa Hinael mientras caía a su muerte, asesinada por el conde Chetaire, su infiel marido. Lo que Hinael no sabía es que el destino sí le concederá una segunda oportunidad. La princesa despierta dos años en el pasado, poco antes de su matrimonio. Ahora que sabe lo que está por venir, Hinael intenta reescribir su destino y el de su futuro hijo, ¿y qué mejor manera de lograr sus ambiciones que cortejar al antiguo enemigo de su reino, el oscuro y austero Príncipe Lutz del imperio de Triekas?

27.- Para los que me traicionaron Género: RomanceAutor: LICO, FAIRYDRAGONExplotada por su hermano, traicionada por su hermana y asesinada por su esposo. Así terminó la trágica historia de Ariana Lopez, hasta que, en el momento de su muerte, se encuentra de regreso en el pasado. Ahora que tiene la oportunidad de hacer todo de nuevo, recluta la ayuda del duque Dante Heigenberg, el hombre más temido y deseado del imperio, para vengarse de su familia y recuperar lo que es suyo. Pero, curiosamente, parece que el duque no quiere a Ariana solo por su talento musical extraordinario..

28.- La resplandeciente Nana Género: RomanceAutor: mararingBitna es una chica retraída y del montón, que sufre bullying en la escuela. Tras dejar de estudiar, se adentra en el mundo de los videojuegos y conoce a Chan, un chico que la anima a enfrentar sus miedos y propulsa su cambio de look. Sin embargo, cuando lo conoce en persona, no consigue reconocerla y parece odiar a su nueva y mejorada versión.

29.- Atrapada en una telenovela Género: DramaAutor: Ganno, Apricot.KLuego de una vida de dificultades como una chica huérfana, Jia Han logra su sueño de tener casa propia.. solo para que su momento de felicidad se termine súbitamente. Mientras veía su telenovela favorita, a Jia le da un fuerte dolor punzante en el corazón, el cual lleva a su inevitable muerte. Pero, cuando despierta, se encuentra no en el paraíso, sino en la telenovela que estaba viendo. ¡Y se ha convertido en nada más y nada menos que en la villana! En un mundo donde una mirada robada puede desatar un escándalo y un paso en falso desata emociones desaforadas, ¿qué destino le espera a nuestra querida Jia?

30.- La era de la arrogancia Género: FantasíaAutor: SOY MEDIA, Hansol, Lemon Frog..Luego de ganar una larga guerra, Asha Pervaz espera que el emperador le dé su recompensa. Sin embargo, en vez de darle dinero, el emperador le pide a Asha que elija a su futuro esposo de una lista de nobles. Asha escoge al duque Carlisle Haven, el hijo mayor del emperador y expríncipe heredero, con la esperanza de que el duque se oponga y le pague una pensión por rechazarla, ¡pero el duque acepta casarse con ella! Incluso promete ayudarla a reconstruir Pervaz. ¿Qué es lo que quiere el duque en realidad? Y ¿Asha será capaz de conseguir lo que desea sin tener que involucrarse en la creciente conspiración real?

Cuále son las diferencias entre Webtoon y el Manhwa

“Dulce Hogar” es uno de los webtoons que llegó a la pantalla chica (Captura de Pantalla/YouTube Netflix)

El webtoon y el manhwa son dos formatos populares de cómic digital, pero tienen varias diferencias tanto en su origen como en su formato de presentación. El webtoon es originario de Corea del Sur, pero su distribución se ha globalizado a través de plataformas digitales. Generalmente, el webtoon se caracteriza por ser vertical, adaptado a la lectura en dispositivos móviles, donde los usuarios pueden desplazarse hacia abajo para leer. Este formato de lectura ha sido una de las claves de su éxito, ya que facilita la experiencia interactiva y fluida.

Por otro lado, el manhwa es también un cómic coreano, pero su distribución y forma de lectura son más tradicionales. Se presenta generalmente en formato horizontal, similar al cómic occidental y se lee de izquierda a derecha. En cuanto a su estilo de dibujo, el manhwa tiene una influencia más clara del manga japonés, aunque sus características son propias. Es común encontrar manhwa en versiones impresas y en línea, pero su origen no depende exclusivamente de plataformas digitales.

Una diferencia clave entre ambos radica en su forma de consumo. El webtoon está estrechamente ligado a plataformas como LINE Webtoon o Tapas, donde se publican episodios semanales con una alta frecuencia y sin la necesidad de un volumen físico. Por otro lado, el manhwa suele publicarse de manera más tradicional, a menudo en capítulos que se recopilan en tomos, lo que permite una experiencia de lectura más pausada. Las plataformas como Lezhin Comics o ComiXology son ejemplos donde se encuentran ambos, pero el formato y la accesibilidad varían.