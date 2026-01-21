Tecno

Así será el impacto tecnológico en la vida diaria este 2026 con la IA física y más automatización

Hablar con una PC y viajar en robotaxis se volverán comunes este 2026 ante el avance acelerado de la inteligencia artificial

Guardar
La expansión de la inteligencia
La expansión de la inteligencia artificial se integrará cada vez más en la vida cotidiana de las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial generativa, los avances en dispositivos personales y la expansión de los servicios autónomos marcarán el pulso de la tecnología de consumo durante 2026, un año que perfila cambios concretos en la forma en que las personas interactúan con sus computadoras, navegan por internet y se desplazan por las ciudades.

A diferencia de otras tendencias que tardaron en madurar, como el hogar inteligente, la adopción de la IA ya es visible y comienza a integrarse de manera directa en la vida cotidiana.

El principal motor de este cambio es la popularización de los chatbots impulsados por IA, como ChatGPT, Gemini y Claude, que están modificando los hábitos de uso de los dispositivos.

El uso de chatbots se
El uso de chatbots se ha vuelto cada vez más frecuente y se espera que este 2026 se vea totalmente normal. (Composición Infobae)

Durante 2026, una de las transformaciones más notorias será el paso del texto a la voz como forma de interacción con las computadoras. Si bien asistentes como Siri y Alexa llevan más de una década en el mercado, su uso ha sido limitado a funciones básicas.

Ahora, con voces más naturales y modelos conversacionales más avanzados, se espera que hablar con la IA se vuelva una práctica habitual, incluso en espacios públicos, especialmente mediante el uso de audífonos.

Este avance no está exento de desafíos. Expertos advierten que la mayor cercanía emocional que pueden generar las voces de IA podría tener efectos problemáticos en personas con condiciones de salud mental, lo que abre un debate sobre los límites y responsabilidades de estas tecnologías.

Muchas tecnologías se integrarán a
Muchas tecnologías se integrarán a la vida diaria de las personas este 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro eje central de 2026 será la búsqueda del sucesor del teléfono inteligente. Aunque los smartphones seguirán siendo el dispositivo dominante, las grandes tecnológicas están explorando nuevas alternativas.

Las gafas inteligentes aparecen como uno de los formatos con mayor proyección. Meta ya comercializa modelos Ray-Ban con funciones de captura de imagen y audio, y ha dado un paso más al incorporar pantallas que muestran información directamente en el campo visual del usuario.

Google y startups como Pickle también avanzan en desarrollos similares, con la expectativa de que los asistentes de IA integrados hagan estos dispositivos más atractivos que intentos anteriores como Google Glass.

La salida de las gafas
La salida de las gafas inteligentes ha provocado que muchos piensen que será el sucesor de los smartphones. (Freepik)

Apple, por su parte, apuesta a la evolución del propio smartphone. Para este año se espera el lanzamiento de su primer iPhone plegable, un dispositivo que combinaría la portabilidad del teléfono con una pantalla de mayor tamaño, en línea con una tendencia que otros fabricantes ya han explorado, aunque hasta ahora con adopción limitada.

La forma de navegar por internet también seguirá transformándose. La IA ya ocupa un lugar central en los motores de búsqueda, redes sociales y sistemas operativos. Resúmenes automáticos, respuestas generadas por IA y asistentes integrados en navegadores y aplicaciones se volverán cada vez más comunes.

Google planea profundizar la integración de su IA en servicios como Gmail y en su nuevo modo de búsqueda conversacional, que permitirá realizar compras o reservas sin salir del entorno del asistente.

Los robotaxis dejarán de ser
Los robotaxis dejarán de ser parte de una prueba piloto para empezar a operar en grandes ciudades. (Foto AP/Andy Wong, archivo)

En paralelo, la automatización del transporte ganará mayor visibilidad. Los robotaxis dejaron de ser una prueba piloto para convertirse en un servicio activo en varias ciudades de Estados Unidos. Waymo, Zoox y otros actores del sector avanzan con flotas cada vez más grandes, incluyendo recorridos por autopistas y traslados a aeropuertos.

Aunque incidentes puntuales han generado cuestionamientos, la percepción general apunta a que estos vehículos son, en promedio, más predecibles y seguros que los conductores humanos.

Estas tendencias muestran que 2026 será un año de consolidación más que de promesas. La IA dejará de percibirse como una novedad para convertirse en una capa invisible pero constante en dispositivos, servicios y ciudades. La automatización, la conectividad y los sistemas inteligentes no solo redefinirán la tecnología de consumo, sino también la manera en que las personas trabajan, se informan y se mueven en su día a día.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialInternetTecnologíaRobotaxiLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

La inteligencia artificial promete hasta USD 1,7 billones en América Latina

El informe advierte que la transformación digital aún está lejos de las pequeñas y medianas empresas. Persisten barreras estructurales como la escasez de talento especializado, limitaciones de infraestructura y una regulación fragmentada que frenan la adopción masiva en la región

La inteligencia artificial promete hasta

Andy Jassy advierte que los usuarios de Amazon se están viendo afectados por nuevos aranceles

A pesar de estos desafíos, el directivo afirmó que los consumidores optan por versiones económicas de los productos que compraban anteriormente

Andy Jassy advierte que los

Gmail tiene novedades: la IA Gemini acaba de hacer un cambio histórico

La principal novedad es una bandeja de entrada con IA que analiza los correos recientes, genera resúmenes y crea listas automáticas de tareas pendientes

Gmail tiene novedades: la IA

Nuevas pistas de lo que sería el primer dispositivo de OpenAI: unos auriculares con IA

Se trata de un proyecto liderado por Jony Ive y fabricado por Foxconn, con el que la compañía busca controlar toda la experiencia de usuario

Nuevas pistas de lo que

Spotify prepara herramienta para lectores que alternan entre libros y audiolibros

La sincronización funcionaría únicamente si el libro en audio está disponible en la biblioteca del usuario

Spotify prepara herramienta para lectores
DEPORTES
Con Mac Allister de titular,

Con Mac Allister de titular, Liverpool visita al Marsella en un cruce clave por la Champions League: la agenda completa

La figura del fútbol argentino que firmó un contrato en la playa hace un mes, pero pidió ir a San Lorenzo: “Estoy para jugar mañana”

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

El gol de Giuliano Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray por la Champions League

El argentino Faustino Oro tuvo una actuación inolvidable: brilló con una partida implacable y lidera la competencia en Países Bajos

TELESHOW
Así llegó la China Suárez

Así llegó la China Suárez al estadio del Galatasaray: look militar y de la mano de sus hijos

El demoledor dato que dio Ángel de Brito sobre la actitud de la China Suárez con Eugenial Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

Wanda Nara contó por qué borró la historia en contra de Mauro Icardi: “Ya está, soltá”

Daniela Christiansson publicó la tierna foto de Lando López, el hijo de Maxi, con el pequeño delantal de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Panamá realiza su último entrenamiento

Panamá realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a México en amistoso internacional

“La propiedad intelectual protege el futuro del Perú”: universidad peruana alcanza récord de solicitudes de patentes ante Indecopi

Un ensayo de la socióloga española Cristina Monge sobre el futuro de la democracia obtiene el Premio Paidós

Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla

Asamblea Legislativa de El Salvador exime de impuestos al Ministerio de Agricultura por importación de atún