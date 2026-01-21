La inteligencia artificial impulsa una nueva ola de empleos, según Jensen Huang

Huang destaca que la robótica es clave para enfrentar la escasez global de mano de obra y evitar un freno en el crecimiento económico REUTERS/Steve Marcus

El futuro del trabajo vive una transformación impulsada por la inteligencia artificial y la robótica, según Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de Nvidia. Durante una conversación con el Podcast NoPriors, Huang rechazó las visiones pesimistas sobre la pérdida de empleos y afirmó que la llegada de nuevas tecnologías está creando “industrias completamente nuevas que requieren una enorme cantidad de trabajadores especializados”.

“Actualmente, la industria de la inteligencia artificial precisa la construcción de plantas de chips, supercomputadoras y lo que llamo ‘fábricas de inteligencia artificial’”, explicó Huang en el Podcast.

“El número de trabajadores, desde personal de obra hasta plomeros, electricistas, técnicos e ingenieros de redes necesarios para esta nueva industria, será enorme”.

La demanda de infraestructuras enfocadas en inteligencia artificial ha generado necesidades inmediatas de talento especializado, indicó el presidente de Nvidia.

El avance de la inteligencia artificial aumenta salarios y crea oportunidades laborales en regiones antes poco desarrolladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mencionó que la expansión tecnológica eleva la remuneración de oficios como la electricidad y multiplica oportunidades en regiones donde antes no existían. Según Huang, estos cambios afectan transversalmente a diversos sectores y apuntan a una “nueva ola de empleo” asociada al avance tecnológico.

Para Huang, existe una diferencia clara entre automatizar tareas concretas y reemplazar el propósito de una profesión. “En el caso de la radiología, la cantidad de radiólogos ha aumentado junto a la inteligencia artificial”, comentó al Podcast NoPriors.

En su opinión, la capacidad de los sistemas inteligentes para analizar grandes volúmenes de datos permite a los profesionales concentrarse más en el diagnóstico, la investigación y la atención de más pacientes.

“El propósito de un abogado es resolver conflictos, no solo redactar o leer contratos”, añadió. Insistió en que la automatización libera tiempo para tareas de mayor valor, permitiendo a los trabajadores afrontar retos más complejos sin reducir necesariamente la cantidad de empleos.

Jensen Huang afirma que la inteligencia artificial está generando nuevas industrias y demanda masiva de empleo especializado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor productividad obtenida mediante IA y robótica, subrayó Huang, no conduce a la desaparición de puestos de trabajo. “Si Nvidia es más productiva, no reducimos personal: abrimos más líneas de negocio y contratamos más”, afirmó en el Podcast NoPriors.

Percibe una demanda insatisfecha en sectores clave como hospitales, despachos jurídicos, empresas tecnológicas y servicios, recalcando que “todavía no se ha alcanzado el techo” en la generación de oportunidades laborales asociadas a la expansión tecnológica.

En el área de la robótica, Huang asigna a estas tecnologías un papel relevante para abordar la escasez de mano de obra que limita el crecimiento económico. “La escasez de trabajadores es un desafío global que solo puede enfrentarse con soluciones robóticas”, aseguró durante el podcast.

Enumeró áreas impactadas, como la manufactura, el transporte y la enfermería, señalando que la falta de personal frena la economía y se ve agravada por el envejecimiento poblacional. La robótica no solo mantiene el nivel de producción, sino que facilita su expansión hacia nuevos dominios productivos.

Huang destaca que la robótica es clave para enfrentar la escasez global de mano de obra y evitar un freno en el crecimiento económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automatización, según Huang, amplía el campo para servicios asociados, en especial en la industria de reparación y el mantenimiento de robots y máquinas inteligentes. “Cuando llegaron los automóviles, fue necesario crear toda una red de mecánicos.

Piensa ahora en un mundo con miles de millones de robots: será el mayor sector de servicio técnico que haya existido”, anticipó.

De cara al futuro, el fundador de Nvidia prevé una auténtica revolución a medida que surgen micronichos laborales derivados de la especialización de soluciones de inteligencia artificial.

“Mi pronóstico es que, en los próximos cinco años, la verticalización será la fuerza que impulse nuevos trabajos”, detalló en NoPriors.

Sostuvo que tanto empresas como emprendedores podrán aprovechar demandas muy específicas, desde la biología digital hasta sistemas de razonamiento inteligente aplicados a vehículos o procesos de manufactura.

La construcción de plantas de chips y supercomputadoras impulsa la necesidad de técnicos, ingenieros y mano de obra para la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huang también abordó las posiciones alarmistas que dominan parte del debate público sobre inteligencia artificial. “Cuando el 90% del mensaje gira en torno al fin del mundo y la distopía, estamos asustando a la gente e impidiendo inversiones que podrían hacer que la IA sea más segura y útil para la sociedad”, denunció.

Llamó tanto a los responsables públicos como a la sociedad a adoptar una perspectiva equilibrada para diferenciar entre riesgos reales y discursos que “no ayudan al progreso”.

Según Huang, las oportunidades laborales asociadas a la inteligencia artificial ya superan los augurios negativos: “Hoy la industria de la IA está generando una oleada de empleos”, concluyó en el Podcast NoPriors.

En su visión, este proceso redefine el trabajo e impulsa la economía global hacia una etapa de innovación y crecimiento inéditos.