Nueva startup de Sam Altman de tecnología cerebral con chips sale a la luz y competirá con Neuralink

Merge Labs, fundada por Sam Altman, recibe una inversión de 252 millones de dólares liderada por OpenAI y Bain Capital para desarrollar tecnología de interfaz cerebro-computadora. (Reuters)

El sector de tecnología cerebral suma un nombre a cargo de Sam Altman, se trata de Merge Labs. Una empresa que hizo su debut gracias a una ronda de financiación de 252 millones de dólares con fondos de OpenAI, Bain Capital y otros inversores destacados, buscando entrar en una industria que tiene empresas como Neuralink, de Elon Musk.

El objetivo del proyecto es desarrollar interfaces cerebro-computadora (BCI) que prometen transformar la relación entre humanos y sistemas de inteligencia artificial.

Qué es Merge Labs y qué la hace diferente

Merge Labs se presenta como un laboratorio de investigación de largo plazo enfocado en construir un puente entre la inteligencia biológica y la artificial. Su objetivo central es ambicioso: “combinar biología, dispositivos e inteligencia artificial para maximizar las capacidades humanas”, según los mensajes difundidos por la propia compañía.

A diferencia de otras empresas del sector, Merge Labs apuesta por una tecnología no invasiva basada en ultrasonido, evitando los riesgos asociados a las cirugías cerebrales y los implantes directos en el tejido.

El enfoque de Merge Labs busca integrar biología, dispositivos inteligentes e inteligencia artificial para maximizar el potencial humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lugar de recurrir a los tradicionales electrodos implantados, la compañía planea conectar con las neuronas utilizando moléculas y transmitir información mediante modalidades de alcance profundo como el ultrasonido, una estrategia que busca reducir las barreras de adopción y ampliar el espectro de aplicaciones posibles.

La propuesta se distancia así del enfoque de compañías como Neuralink, fundada por Elon Musk, que requiere complejas intervenciones quirúrgicas para insertar sus dispositivos.

El planteamiento de Merge es claro: una interfaz cerebro-computadora útil y segura debe integrar no solo avances en hardware, sino también una comprensión profunda de la biología y capacidades avanzadas de interpretación mediante software inteligente.

Cómo es el respaldo de OpenAI y la visión de Sam Altman

La irrupción de OpenAI como principal inversor en Merge Labs no es casual. Para la creadora de ChatGPT, la evolución de las interfaces cerebro-computadora representa un salto histórico en la forma en la que las personas se comunican con las máquinas.

La inteligencia artificial es clave en las BCI de Merge Labs para interpretar patrones eléctricos y químicos y personalizar la experiencia del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando cambia la forma de comunicarnos con una máquina, cambia la potencia de lo que podemos hacer con ella”, resume OpenAI, que considera las BCI como el siguiente gran paso tras el teclado, el ratón y la pantalla táctil.

El propio Sam Altman, reconocido por su influencia en el desarrollo de la inteligencia artificial, encabeza este proyecto con la intención de “acelerar la convergencia entre humanos y superinteligencia” mediante tecnologías seguras y accesibles.

La inversión de OpenAI no solo dota a Merge Labs de músculo financiero, sino que también abre la puerta a una colaboración estratégica en el desarrollo de modelos científicos fundamentales para que futuros sistemas operativos de IA puedan interpretar las intenciones humanas de forma natural y robusta.

Uno de los mensajes centrales de OpenAI es que las BCI no son simples “lectores de pensamientos”, sino intérpretes de patrones eléctricos, químicos y dinámicos del cerebro. El desafío está en captar lo útil en un entorno de señales confusas y ruidosas, y reconstruir la intención humana sin inventarla. Aquí, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta indispensable para interpretar, adaptar y personalizar la experiencia de cada usuario.

Merge Labs enfrenta el reto técnico de interpretar señales cerebrales ambiguas, confiando en la IA para alcanzar un alto ancho de banda y mejorar la usabilidad. (Foto: Columbia Engineering)

El enfoque tecnológico de Merge Labs

El enfoque no invasivo de Merge Labs, basado en ultrasonido, marca una diferencia sustancial respecto a los métodos tradicionales que utilizan electrodos implantados.

Mientras Neuralink y Synchron han realizado implantes en voluntarios para medir la actividad eléctrica directamente de las neuronas o de vasos sanguíneos cercanos al cerebro, Merge Labs busca interpretar la actividad neuronal de manera indirecta, detectando cambios en el flujo sanguíneo cerebral.

Este método tiene como principal promesa la reducción de riesgos quirúrgicos y una mayor facilidad para la adopción masiva. No obstante, plantea el reto técnico de lidiar con señales más ambiguas y mezcladas con ruido, lo que exige un nivel de interpretación avanzado que solo puede alcanzarse mediante el uso de inteligencia artificial sofisticada.

OpenAI subraya que el “alto ancho de banda” es el objetivo a alcanzar: cuánta intención útil puede capturarse y traducirse por unidad de tiempo. Una BCI limitada se parece a escribir letra a letra con un mando a distancia; una avanzada, a dictar en tiempo real o teclear con soltura.

En este contexto, la IA no es un añadido, sino el motor que debe permitir la interpretación fiable y personalizada de cada usuario, adaptándose dinámicamente a sus patrones y necesidades.