Tecno

Centros de datos de IA absorberán hasta el 70% de la memoria producida en 2026

Esta tendencia no solo impactaría en el mercado de PC, sino que, según un informe, también tendría efectos en sectores como la industria automotriz

Guardar
Los fabricantes priorizan actualmente las
Los fabricantes priorizan actualmente las memorias de alto rendimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para el año 2026, los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial consumirán el 70% de la producción mundial de chips de memoria, según un informe publicado por The Wall Street Journal. Este fenómeno, impulsado por la demanda creciente de servidores y sistemas de IA, plantea consecuencias directas sobre la disponibilidad y el precio de componentes esenciales para la industria tecnológica y el consumo global.

Consumo de memoria por centros de datos de inteligencia artificial

La expansión acelerada de los centros de datos de IA ha generado una reasignación significativa en la capacidad de producción de la industria de semiconductores. Los fabricantes priorizan actualmente las memorias de alto rendimiento, como HBM y DDR5, destinadas principalmente a servidores de inteligencia artificial.

Como resultado, se ha reducido o incluso interrumpido la producción de chips de memoria para otros sectores, especialmente el de ordenadores personales.

La expansión de los centros
La expansión de los centros de datos ha generado una reasignación en la capacidad de producción de la industria de semiconductores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta tendencia no solo impactaría en el mercado de PC, sino que, según un informe, también tendría efectos en sectores como la industria automotriz, la fabricación de televisores, electrodomésticos inteligentes y dispositivos móviles.

Ahora bien, el informe advierte que el costo de la memoria podría representar hasta el 30% del valor total de un smartphone y el 10% en la mayoría de los aparatos electrónicos para el año 2026.

Impacto en precios, escasez y sectores económicos

El desplazamiento de la producción hacia los centros de datos de IA amenaza con provocar un aumento en los precios de componentes de PC y una escasez que impactará a sectores fundamentales de la economía de consumo.

La principal función de un
La principal función de un centro de datos es proporcionar la capacidad de cómputo para entrenar modelos, analizar información y ejecutar algoritmos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación ha llevado a consultoras como IDC a ajustar sus previsiones: el mercado de PC podría experimentar una contracción del 9% y el de smartphones un 5% debido al encarecimiento de las memorias, incremento que repercutirá directamente en el usuario final.

Algunos analistas equiparan el escenario actual con los momentos más complejos de la pandemia, aunque destacan que, en esta ocasión, el origen de la crisis radica en un cambio estructural de la demanda tecnológica. El fenómeno de reasignación permanente de recursos en la industria de semiconductores, impulsado por la inteligencia artificial, redefine el equilibrio de la cadena de suministro a nivel global.

Cómo operan los centros de datos y qué especialistas trabajan en ellos

Un centro de datos, también conocido como data center, es una instalación diseñada específicamente para alojar servidores y equipos informáticos de alto rendimiento.

Ingenieros supervisan el funcionamiento de
Ingenieros supervisan el funcionamiento de servidores de inteligencia artificial en un centro de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la explicación de Eduardo Espinel, director de Ilkari Colombia, estos espacios funcionan como el entorno ideal para mantener en operación continua a los servidores, que se diferencian de los computadores convencionales por su mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento.

Espinel compara el funcionamiento de un data center con el de un computador personal que necesita estar permanentemente conectado a una fuente de energía. A diferencia de los computadores domésticos, los servidores en un centro de datos cuentan con suministro eléctrico ininterrumpido, lo que garantiza que nunca se detengan por falta de energía.

Además de la provisión eléctrica constante, los data centers están equipados con sistemas de enfriamiento avanzados que aseguran la temperatura adecuada para el funcionamiento de los servidores. La seguridad física y lógica es otra prioridad, con medidas estrictas para evitar accesos no autorizados y tecnología destinada a proteger la integridad de los datos.

Un centro de datos necesita
Un centro de datos necesita contar con profesionales especializados en distintas disciplinas de la ingeniería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al personal, un centro de datos requiere la presencia de ingenieros especializados en diversas áreas. Ingenieros eléctricos se encargan del suministro de energía, los ingenieros mecánicos gestionan los sistemas de climatización, mientras que los ingenieros de red aseguran la conectividad.

La protección de los datos y la ciberseguridad quedan en manos de ingenieros especializados en seguridad. También participan ingenieros civiles responsables de la infraestructura y expertos en salud ocupacional que velan por la seguridad del equipo técnico en el entorno de trabajo.

Temas Relacionados

Centros de datosIAMemoriaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

La capa de invisibilidad de Harry Potter se hace realidad con esta tecnología

El material creado se califica como un metamaterial, diseñado para manipular la interacción de ondas con las superficies que recubre

La capa de invisibilidad de

Psicosis por IA, el padecimiento que muchos sufren al imaginar escenarios que no son reales

Pacientes manifiestan delirios en los que consideran a los chatbots como entidades conscientes que transmiten secretos

Psicosis por IA, el padecimiento

Elon Musk reclama a OpenAI y Microsoft una compensación de hasta USD 134 mil millones

El empresario sostiene que su participación resultó fundamental para el surgimiento y desarrollo de OpenAI, empresa actualmente bajo la dirección de Sam Altman

Elon Musk reclama a OpenAI

Gemini ya responde más rápido que ChatGPT gracias a este botón

La herramienta permite omitir el razonamiento en profundidad y obtener respuestas directas en segundos

Gemini ya responde más rápido

Descarga gratis ya mismo este juego de Steam: podrás tenerlo en tu PC para siempre

Smart Factory Tycoon, un videojuego de estrategia y simulación que permite liderar una fábrica automatizada con asistentes robóticos, puede ser reclamado sin coste hasta el 20 enero de 2026

Descarga gratis ya mismo este
DEPORTES
La toalla vudú que desató

La toalla vudú que desató el caos en la final africana: el misterio detrás del talismán de Senegal y el antecedente Marruecos-Nigeria

Precisión quirúrgica y definición de goleador: Nico Paz brilló y convirtió por duplicado en la contundente victoria del Como

McLaren puso en marcha su motor por primera vez y mostró el rugido de su monoplaza de la Fórmula 1 para la temporada 2026

La fuerte sanción al técnico de Senegal por el escándalo en la final de la Copa Africana: su filosa respuesta

Juan Cruz Komar será operado nuevamente del corazón: el parte médico de Rosario Central

TELESHOW
La palabra de Edith Hermida

La palabra de Edith Hermida por las críticas a Bendita con su conducción tras la salida de Beto Casella

El Polaco habló de la polémica por el video su hija de 12 años manejando un auto

La indirecta de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Red flag andante, tremendo desastre”

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump habló con el

Donald Trump habló con el presidente de Siria sobre los derechos de los kurdos y la lucha contra Estado Islámico

La ausencia de Evo Morales en su programa de radio genera dudas sobre su paradero en Bolivia

Represión en Irán: el régimen amenazó con “castigos decisivos” a los responsables de la ola de protestas que sacude el país

Proponen construir un tranvía en Punta del Este para mejorar la movilidad en el verano

Las Mil Polleras generó $43.3 millones y reunió a casi 289 mil personas en Panamá