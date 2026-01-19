Centros de datos de IA absorberán hasta el 70% de la memoria producida en 2026

Los fabricantes priorizan actualmente las memorias de alto rendimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para el año 2026, los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial consumirán el 70% de la producción mundial de chips de memoria, según un informe publicado por The Wall Street Journal. Este fenómeno, impulsado por la demanda creciente de servidores y sistemas de IA, plantea consecuencias directas sobre la disponibilidad y el precio de componentes esenciales para la industria tecnológica y el consumo global.

Consumo de memoria por centros de datos de inteligencia artificial

La expansión acelerada de los centros de datos de IA ha generado una reasignación significativa en la capacidad de producción de la industria de semiconductores. Los fabricantes priorizan actualmente las memorias de alto rendimiento, como HBM y DDR5, destinadas principalmente a servidores de inteligencia artificial.

Como resultado, se ha reducido o incluso interrumpido la producción de chips de memoria para otros sectores, especialmente el de ordenadores personales.

La expansión de los centros de datos ha generado una reasignación en la capacidad de producción de la industria de semiconductores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta tendencia no solo impactaría en el mercado de PC, sino que, según un informe, también tendría efectos en sectores como la industria automotriz, la fabricación de televisores, electrodomésticos inteligentes y dispositivos móviles.

Ahora bien, el informe advierte que el costo de la memoria podría representar hasta el 30% del valor total de un smartphone y el 10% en la mayoría de los aparatos electrónicos para el año 2026.

Impacto en precios, escasez y sectores económicos

El desplazamiento de la producción hacia los centros de datos de IA amenaza con provocar un aumento en los precios de componentes de PC y una escasez que impactará a sectores fundamentales de la economía de consumo.

La principal función de un centro de datos es proporcionar la capacidad de cómputo para entrenar modelos, analizar información y ejecutar algoritmos complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación ha llevado a consultoras como IDC a ajustar sus previsiones: el mercado de PC podría experimentar una contracción del 9% y el de smartphones un 5% debido al encarecimiento de las memorias, incremento que repercutirá directamente en el usuario final.

Algunos analistas equiparan el escenario actual con los momentos más complejos de la pandemia, aunque destacan que, en esta ocasión, el origen de la crisis radica en un cambio estructural de la demanda tecnológica. El fenómeno de reasignación permanente de recursos en la industria de semiconductores, impulsado por la inteligencia artificial, redefine el equilibrio de la cadena de suministro a nivel global.

Cómo operan los centros de datos y qué especialistas trabajan en ellos

Un centro de datos, también conocido como data center, es una instalación diseñada específicamente para alojar servidores y equipos informáticos de alto rendimiento.

Ingenieros supervisan el funcionamiento de servidores de inteligencia artificial en un centro de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la explicación de Eduardo Espinel, director de Ilkari Colombia, estos espacios funcionan como el entorno ideal para mantener en operación continua a los servidores, que se diferencian de los computadores convencionales por su mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento.

Espinel compara el funcionamiento de un data center con el de un computador personal que necesita estar permanentemente conectado a una fuente de energía. A diferencia de los computadores domésticos, los servidores en un centro de datos cuentan con suministro eléctrico ininterrumpido, lo que garantiza que nunca se detengan por falta de energía.

Además de la provisión eléctrica constante, los data centers están equipados con sistemas de enfriamiento avanzados que aseguran la temperatura adecuada para el funcionamiento de los servidores. La seguridad física y lógica es otra prioridad, con medidas estrictas para evitar accesos no autorizados y tecnología destinada a proteger la integridad de los datos.

Un centro de datos necesita contar con profesionales especializados en distintas disciplinas de la ingeniería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al personal, un centro de datos requiere la presencia de ingenieros especializados en diversas áreas. Ingenieros eléctricos se encargan del suministro de energía, los ingenieros mecánicos gestionan los sistemas de climatización, mientras que los ingenieros de red aseguran la conectividad.

La protección de los datos y la ciberseguridad quedan en manos de ingenieros especializados en seguridad. También participan ingenieros civiles responsables de la infraestructura y expertos en salud ocupacional que velan por la seguridad del equipo técnico en el entorno de trabajo.