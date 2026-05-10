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Qué es HDMI ARC y cómo usarlo para controlar tu televisor y barra de sonido con un solo cable

Aprende a identificar, conectar y aprovechar esta tecnología para disfrutar de sonido envolvente, menos cables y un control remoto único para tu televisor

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Primer plano de una mano sosteniendo un cable HDMI negro con conector dorado, a punto de insertarlo en un puerto HDMI ARC en la parte trasera de un dispositivo.
Qué es HDMI ARC y por qué transforma tu experiencia audiovisual en casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad en el hogar digital moderno ha evolucionado, y con ella, la manera en que interactuamos con televisores, barras de sonido y otros dispositivos multimedia.

El puerto HDMI ARC (Audio Return Channel) se ha convertido en una solución clave para quienes buscan simplificar la configuración de su centro de entretenimiento, eliminando cables redundantes y permitiendo controlar el sonido y la imagen con un solo mando a distancia. Entender cómo funciona y aprovechar esta tecnología puede transformar la experiencia audiovisual diaria.

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La importancia de HDMI ARC radica en su capacidad para reducir el desorden de cables y facilitar el control integrado de dispositivos, algo muy valorado en hogares donde la practicidad y la estética son prioritarias. El avance hacia sistemas más sencillos y eficientes es una tendencia que responde a la creciente demanda de experiencias multimedia sin complicaciones técnicas.

HDMI - cables - tecnología - 15 de febrero
Menos cables, más comodidad: así funciona el HDMI ARC en tu centro de entretenimiento - (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué es HDMI y por qué hay distintos tipos?

El HDMI es el estándar universal para transmitir audio y video digital de alta calidad entre dispositivos como televisores, consolas, reproductores y barras de sonido. Aunque todos los puertos HDMI lucen iguales, no todos ofrecen las mismas funciones. Algunos solo envían imagen, otros permiten el retorno de audio, y los más avanzados gestionan señales sin comprimir y ofrecen control de dispositivos asociados.

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El HDMI tradicional sirve para llevar la señal de un dispositivo fuente (como una consola) al televisor. Sin embargo, para enviar el audio del televisor a una barra de sonido sin cables adicionales, se requiere una función especial: el HDMI ARC.

HDMI ARC: audio bidireccional y control simplificado

El HDMI ARC, por sus siglas en inglés (Audio Return Channel), convierte el puerto HDMI en un canal bidireccional para el audio. Esto significa que, además de recibir imagen y sonido, el televisor puede enviar el audio de sus aplicaciones (Netflix, YouTube, etc.) a una barra de sonido o receptor AV a través del mismo cable HDMI.

La principal ventaja es la simplicidad: solo necesitas un cable para gestionar imagen y sonido, controlar el volumen desde el control remoto del televisor y evitar la instalación de cables ópticos o auxiliares adicionales. ARC también ayuda a reducir la latencia y mejora la sincronización entre imagen y sonido.

Cómo saber si tu televisor y barra de sonido tienen ARC

HDMI ARC - TV - Smart TV - tecnología - 12 de marzo
HDMI ARC: guía rápida para conectar tu televisor y barra de sonido como un experto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para identificar si puedes usar HDMI ARC, revisa la parte trasera de tu televisor y de tu barra de sonido o receptor. Si uno de los puertos HDMI está etiquetado como “ARC”, ya tienes soporte para esta función. Es imprescindible que tanto el televisor como el equipo de audio sean compatibles con ARC; de lo contrario, la función no estará disponible.

En modelos más recientes, puedes encontrar la variante eARC (enhanced ARC), incluida en el estándar HDMI 2.1, que permite transmitir audio sin comprimir y aprovechar formatos avanzados como Dolby TrueHD o DTS-HD Master Audio, ideales para sistemas de cine en casa de alta gama.

Cómo conectar y configurar HDMI ARC

  1. Conecta un cable HDMI de alta velocidad entre el puerto HDMI ARC del televisor y el de la barra de sonido o receptor AV.
  2. Configura el televisor y el equipo de audio para habilitar la función ARC en el menú de ajustes (en algunos casos, deberás activar el CEC o “control por HDMI”).
  3. Selecciona la barra de sonido como salida de audio en el televisor.
  4. Controla el volumen y el encendido/apagado de ambos dispositivos con un solo mando, facilitando la experiencia.

Ventajas de usar HDMI ARC

  • Menos cables y mayor orden en el área de entretenimiento.
  • Control simplificado de volumen y encendido desde un solo mando.
  • Mejor sincronización de audio e imagen.
  • Facilita la integración de múltiples dispositivos multimedia.

El HDMI ARC es una de las soluciones más prácticas para quienes desean optimizar su sistema audiovisual en casa. Permite disfrutar de sonido envolvente y control total con la mínima complicación, adaptándose a la tendencia actual de hogares inteligentes y minimalistas.

Antes de comprar una barra de sonido o actualizar tu televisor, asegúrate de que ambos sean compatibles con ARC (o eARC) para aprovechar al máximo las ventajas de esta tecnología y disfrutar de una experiencia multimedia más fluida y conectada.

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