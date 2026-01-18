Apple y Google, el matrimonio que nadie se imaginaba estaría a punto de ser real

El nuevo acuerdo entre Apple y Google implica la incorporación de los modelos Gemini en los productos de la marca californiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple desembolsaría miles de millones de dólares a Google para integrar los modelos Gemini en Siri y Apple Intelligence, según estimaciones de analistas que sitúan el valor del acuerdo en torno a 5.000 millones de dólares. Este pacto establece un precedente en la colaboración entre ambos gigantes tecnológicos y redefine el papel de la inteligencia artificial en los dispositivos de la empresa de Cupertino.

Apple y Google: integración de Gemini en los dispositivos de la manzana

El nuevo acuerdo entre Apple y Google implica la incorporación de los modelos Gemini en los productos de la marca californiana. Esta alianza, valorada por expertos en aproximadamente 5.000 millones de dólares, introduciría un modelo de contrato basado en computación en la nube.

De acuerdo con información publicada por Financial Times y recogida por MacRumors, la operación contempla pagos de “varios miles de millones de dólares a Google a lo largo del tiempo”.

Gene Munster, analista de Deepwater Asset Management, respalda la cifra concreta y compara la magnitud de este movimiento con el histórico pacto de hace 20 años, cuando Apple eligió el buscador de Google como opción predeterminada en sus dispositivos.

Ese acuerdo, que hoy representa unos 20.000 millones de dólares anuales para Google, marcó un antes y un después en la relación entre ambas compañías.

La decisión de Apple de recurrir a la tecnología de Google responde, según la propia firma, a que su “base más capaz” para modelos de inteligencia artificial está actualmente en Gemini. Así, la integración de este sistema busca fortalecer la experiencia de usuario en Siri y Apple Intelligence, llevando la capacidad de los dispositivos a un nuevo nivel.

Gemini recomienda viajes al revisar tu correo y galería de fotos: cómo activar la función

La integración de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, marca un nuevo avance en la personalización de recomendaciones de viajes. Ahora, este sistema es capaz de sugerir destinos a medida utilizando datos extraídos de correos electrónicos y fotos almacenadas por el usuario.

Actualmente en fase beta y disponible para quienes residen en Estados Unidos, la función está dirigida a quienes cuentan con suscripciones a Google AI Pro y AI Ultra. Los suscriptores reciben propuestas de destinos y actividades que se ajustan tanto a sus intereses personales como a sus antecedentes de viaje y preferencias familiares, todo bajo un entorno seguro donde el usuario tiene el control.

La característica distintiva es la capacidad de Gemini para examinar información privada, como confirmaciones de vuelos, imágenes de vacaciones y búsquedas realizadas anteriormente. Gracias a este procesamiento, el sistema facilita la planificación de viajes y escapadas, evitando las listas genéricas y ofreciendo alternativas mucho más afinadas a las necesidades de cada persona.

La incorporación de Gemini va más allá de ofrecer respuestas a consultas. GOOGLE

El sistema de Gemini emplea la llamada “Inteligencia Personal” para enlazar servicios como Gmail y Google Fotos. El usuario decide cuándo activar o desactivar la función, además de elegir qué aplicaciones compartirán información y cómo se gestionarán los datos.

Al analizar correos electrónicos, fotografías y videos, Gemini puede identificar detalles relevantes, como reservas, lugares visitados en el pasado o preferencias de la familia. Este razonamiento le permite recuperar información precisa y ofrecer recomendaciones ajustadas, todo sin poner en riesgo la privacidad, ya que el control sobre la conexión de aplicaciones y el flujo de datos permanece siempre en manos del usuario.

Para acceder a la función de Inteligencia Personal de Gemini con integración de aplicaciones, se requiere tener una suscripción compatible y residir en Estados Unidos. Cuando la versión beta está habilitada, se puede utilizar desde la web, dispositivos Android y iOS. El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Ingresar a Gemini y dirigirse al apartado de Configuración.

Seleccionar la opción “Inteligencia Personal”.

Elegir “Aplicaciones conectadas” (como Gmail o Fotos) y conectar aquellas que se deseen vincular.

El futuro de OpenAI en Apple Intelligence

La incorporación de Gemini en los dispositivos de Apple plantea interrogantes sobre el futuro de la integración con ChatGPT, que había sido incluida en Apple Intelligence desde 2024. Aunque Apple sostiene que el acuerdo con Google no modificará su relación con OpenAI, especialistas del sector dudan de que la convivencia de ambos modelos sea sostenible.

Gene Munster sostiene que mantener dos grandes modelos simultáneos no tiene sentido, lo que alimenta las dudas sobre la posible desaparición de ChatGPT en futuros productos de Apple.

Al mismo tiempo, fuentes cercanas a OpenAI han revelado que la empresa decidió no ser el proveedor principal de modelos personalizados para Apple, con el objetivo de centrarse en el desarrollo de su propio dispositivo de inteligencia artificial.