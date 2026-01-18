Qué hacer si el cargador del celular dejo de funcionar: botarlo a la basura o reciclarlo

Los cargadores de celular forman parte de los residuos electrónicos y requieren un manejo especial para evitar contaminación ambiental.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un cargador de celular deja de funcionar, la reacción inmediata de muchos es tirarlo a la basura o dejarlo en un cajón olvidado. Sin embargo, esta acción puede tener consecuencias ambientales graves y desaprovecha el potencial de reutilización y reciclaje que estos dispositivos aún poseen.

Por qué no se debe tirar un cargador a la basura

Los cargadores de teléfonos móviles pertenecen a la categoría de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Esta clasificación se debe a su composición: contienen plásticos como el PVC o el polietileno, y metales valiosos como el cobre o el aluminio, que pueden resultar altamente contaminantes si no se gestionan adecuadamente.

Un cargador contiene materiales que pueden llegar a resultar muy contaminantes. Arrojarlo a la basura común implica que estos materiales terminen en vertederos, donde pueden liberar sustancias nocivas al suelo y al agua. Además, la descomposición inadecuada de estos componentes contribuye a la acumulación de basura electrónica, una problemática creciente en todo el mundo.

La mayoría de los hogares todavía acumula una cantidad considerable de cables y cargadores obsoletos. Estos dispositivos, que alguna vez fueron esenciales para cargar teléfonos, tabletas o computadoras, ahora descansan en cajones simplemente por haber quedado desactualizados o dañados.

La acumulación de cargadores y cables obsoletos en los hogares contribuye al aumento de la basura electrónica en todo el mundo.

La costumbre de renovarlos cada cierto tiempo —por ejemplo, al cambiar de marca de teléfono y no poder reutilizar el cargador anterior— ha incrementado la cantidad de estos residuos.

Cómo darle una segunda vida a un cargador de celular

Antes de pensar en deshacerse de un cargador, existen diversas alternativas que pueden extender su ciclo de uso o incluso convertirlo en una herramienta útil para otros fines. La reutilización debe ser la primera opción a considerar.

Una de las formas más sencillas de darles una segunda vida es venderlos en plataformas de compraventa de segunda mano. Aplicaciones populares permiten encontrar compradores interesados, ya sea para uso cotidiano o para quienes disfrutan de la tecnología retro.

Para quienes poseen conocimientos básicos de electrónica, los cargadores antiguos pueden convertirse en recursos valiosos para proyectos caseros. Muchos de estos dispositivos ofrecen una salida estable de cinco voltios, lo que los hace ideales para alimentar pequeñas lámparas LED, mini ventiladores, radios antiguas o incluso placas de desarrollo como Arduino o Raspberry Pi.

También es posible reutilizar cables y enchufes. Si el cargador ha dejado de funcionar, pero el cable sigue en buen estado, se puede aprovechar para realizar conexiones de bajo voltaje o extender cables de alumbrado. Incluso existe la posibilidad de transformar cables en cables de datos, empalmándolos con clavijas USB-A o USB-C, siempre y cuando el cable original soporte la transferencia de datos.

Plataformas de segunda mano y aplicaciones permiten vender cargadores usados, facilitando su reutilización por otros usuarios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatividad y el conocimiento técnico permiten extraer aún más valor. Algunos proyectos recomendados incluyen la fabricación de lámparas de escritorio o de estantería con tiras LED alimentadas por el cargador, o aprovechar los componentes internos —como transformadores, resistencias y capacitores— para reparaciones o nuevas creaciones tecnológicas.

Antes de reutilizar cualquier cargador, es fundamental asegurarse de que no esté dañado, quemado o recalentado. Se recomienda utilizar un multímetro para verificar que el voltaje de salida sea estable y seguro, y nunca emplear estos dispositivos con aparatos de alto consumo o que requieran un voltaje distinto.

Cuál es el proceso correcto para reciclar cargadores

Cuando no existen alternativas viables para la reutilización, el siguiente paso es el reciclaje. Los cargadores, por su naturaleza, no deben depositarse en la basura doméstica ni en los contenedores comunes.

En la mayoría de los hogares solo es posible reciclar residuos orgánicos, envases, cartones y cristales. Para los RAEE, como los cargadores, es necesario llevarlos a un Punto Limpio. Estos centros están equipados para gestionar residuos electrónicos de forma segura, evitando la contaminación y permitiendo que los materiales recuperables ingresen nuevamente en ciclos productivos.

El proceso correcto para reciclar cargadores implica depositarlos en Puntos Limpios o tiendas autorizadas, nunca en la basura común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunas ciudades existen contenedores específicos para pequeños aparatos eléctricos. Además, la legislación europea obliga a tiendas especializadas en aparatos eléctricos y electrónicos de más de 400 metros cuadrados a aceptar la recogida gratuita de pequeños dispositivos —de hasta 25 centímetros—, lo que incluye la mayoría de los cargadores. Esta opción puede resultar mucho más cómoda que acudir directamente al Punto Limpio municipal.

Una vez depositado el cargador en estos lugares, inicia un proceso de reciclaje que implica la clasificación, el desensamblaje y el fundido de sus componentes. El cobre, por ejemplo, conserva todas sus propiedades y es reutilizado en la fabricación de nuevos cables o materiales de construcción. El aluminio y los plásticos también encuentran usos en una amplia variedad de productos.