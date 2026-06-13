Tucumán desdoblará las elecciones a gobernador y Osvaldo Jaldo irá por la relección

Jaldo confirmó que buscará la reelección junto a Miguel Acevedo, repitiendo la fórmula actual para 2027

Los cálculos electorales ni esperaron a que finalice el Mundial de Fútbol. En la misma semana que empezó a rodar la pelota en Estados Unidos, el gobernador Osvaldo Jaldo se anticipó a otros mandatarios provinciales y confirmó que Tucumán desdoblará las elecciones locales en 2027.

En una foto con un fuerte condimento político, Jaldo reunió a su tropa en un almuerzo en El Cadillal para anunciar que la fórmula junto al vicegobernador Miguel Acevedo volverá a presentarse por la reelección y competirá en una fecha distinta a los comicios presidenciales nacionales.

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“No hemos convocado todavía, pero estamos conversando con las estructuras partidarias que el Consejo Provincial, como así también el Congreso de nuestro espacio político, de respetar las fechas de las elecciones que se han venido realizando en el año 19 y en el año 23″, aseguró el mandatario.

Desde el oficialismo evalúan que los comicios serían entre mayo y junio, anticipándose así al calendario nacional. Pero falta aún el decreto de convocatoria electoral.

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La puesta en escena ocurrió el miércoles pasado, con una congregación de más de 30 legisladores del oficialismo, intendentes y referentes de espacios aliados, en una postal de unidad para el peronismo provincial. Jaldo instó a la tropa peronista a consolidar la fuerza política en cada sección electoral y remarcó la importancia de articular lo institucional con lo electoral.

“El año que viene es netamente electoral. Les pedimos a los legisladores que tienen estructura y acompañamiento en cada sección electoral que vayamos consolidando y unificando la fuerza, complementando lo institucional con lo político electoral”, señaló.

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La foto política en El Cadillal

Entre los asistentes se destacó la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien evocó el trabajo territorial durante la pandemia como núcleo de la identidad partidaria. “Tenemos un gobierno nacional que le da la espalda a los municipios y a la provincia”, sostuvo, y agregó: “La Nación no tiene obra. El esfuerzo que estamos haciendo es muy grande.”

Unidad incompleta y tensiones internas

La confirmación de la fórmula se produce en un contexto de tensión dentro del Partido Justicialista provincial. Hace días, Jaldo promovió cambios en la representación legal del PJ, desplazando a Ana Escobedo —cercana a Acevedo— e incorporando a Pedro Cruz, vinculado a Sergio Mansilla, presidente subrogante de la Legislatura.

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Frente a este escenario, Acevedo subrayó la necesidad de unidad: “No basta hoy con estar juntos, sino que tenemos que estar unidos”, y llamó a priorizar el interés colectivo sobre las diferencias internas.

El vicegobernador también advirtió sobre el panorama nacional, asegurando que Tucumán debe mantener la cohesión para no verse afectada por políticas que, según su visión, debilitan el Estado.

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Tucumán se convierte en la primera provincia en despegar su elección de gobernador del calendario nacional 2027

El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó que la Legislatura tucumana es la de mayor presencia peronista a nivel nacional, con quórum y mayoría propios. Sin embargo, la imagen de unidad no fue completa: estuvieron ausentes los legisladores Hugo Ledesma y Gabriel Yedlin, referentes de una línea interna disidente, así como los diputados nacionales Pablo Yedlin y Carlos Cisneros. La ausencia más notoria fue la del exgobernador Juan Manzur, quien históricamente ocupó un rol central en el peronismo tucumano y hoy se encuentra distanciado del armado liderado por Jaldo.

Durante el acto, Jaldo repasó su gestión de dos años y ocho meses al frente de la provincia. Ante la dirigencia, les pidió “la responsabilidad de seguir organizándonos para las elecciones provinciales del año próximo y para las nacionales de 2027”.

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Lo cierto es que el oficialismo ya activó formalmente el operativo para adelantar las elecciones locales. Este martes, representantes del partido Juntos Podemos -aliado a Jaldo- presentó una acción de amparo en contra de la Provincia con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos que ponen límites al adelantamiento de los comicios.

El recurso de amparo contra la Provincia solicita la inconstitucionalidad de los artículos 43 (inciso 6) y 100 de la Constitución de Tucumán, que fijan que el acto electoral se celebre solo dos meses antes del vencimiento de los mandatos de las autoridades en ejercicio.

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El planteo recayó en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde el oficialismo apunta a repetir los precedentes judiciales de los años 2018 y 2022 que validaron el adelantamiento institucional de los comicios para esquivar la superposición temporal con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito nacional.