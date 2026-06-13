En los municipios que más ha aumentado la recepción de remesas se ha incrementado la pobreza, según economista salvadoreño

El economista Raúl Castellón afirmó que los distritos con mayor crecimiento de remesas también mostraron un deterioro socioeconómico. /(Imagen de archivo. EFE/ Luis Torres)

En varios municipios de El Salvador, el aumento en la recepción de remesas familiares ha coincidido con un incremento en los índices de pobreza, de acuerdo con el economista salvadoreño Raúl Castellón.

Según el especialista, los distritos que más han experimentado crecimiento en remesas también muestran un mayor deterioro socioeconómico, una tendencia que se refleja en los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) y en los análisis realizados por distintas organizaciones.

Castellón lideró durante 2024 y parte de 2025 un proyecto con la organización internacional CARE enfocado en la digitalización de remesas, especialmente para mujeres salvadoreñas.

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En entrevista con Infobae, el economista explicó que, al analizar información recabada del último censo nacional y comparar con los registros de remesas, se identificó una correlación entre el aumento de estos envíos y el crecimiento de la pobreza en distritos específicos.

“Los lugares donde más había crecido la remesa, por lo menos en algunos datos importantes, indicaba que también se había incrementado la pobreza. Particularmente me recuerdo de unos distritos de La Unión”, detalló Castellón.

El economista señaló que el estudio, denominado Proyecto de Inclusión Financiera Digital, se desarrolló con financiamiento de USAID y colaboración de ASOMI (Asociación de Empresas de Microfinanzas) y Mastercard, aunque su ejecución se interrumpió en abril de 2025. Si bien el informe final permanece confidencial por decisión de los patrocinadores, Castellón aclaró que los datos de pobreza y remesas utilizados provienen de fuentes públicas, principalmente del BCR.

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Los distritos con mayor incremento de remesas en 2024 y 2025, según el BCR. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos oficiales, los distritos con mayor incremento en remesas durante 2024 y 2025 incluyen San Salvador Centro (que agrupa San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo), San Miguel Centro, Santa Ana Centro, Sonsonate Centro y Santa Tecla. Por ejemplo, San Salvador Centro registró $881,72 millones en remesas hasta octubre de 2025, con una variación anual del 9,9%. San Miguel Centro acumuló $484,54 millones, y Santa Ana Centro pasó de $199,61 millones en 2020 a $272,84 millones en 2025. Otros municipios destacados son Soyapango, Ilobasco, La Unión Sur y San Vicente Norte, con crecimientos porcentuales notables en el último quinquenio.

Al abordar las causas de esta paradoja, Castellón identificó tres factores principales. El primero, la destrucción de empleo formal e informal tras la pandemia, que provocó el cierre de hasta un 15% de las micro y pequeñas empresas, especialmente en el oriente del país. “Muchas de estas personas, en su expectativa, dijeron que no iban a volver a abrir el negocio y que la opción de migrar era su principal interés”, explicó.

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El segundo factor es la migración, tanto externa como interna. El experto relató que la movilidad poblacional ha vaciado núcleos comerciales tradicionales y debilitado la actividad económica local, lo que se traduce en menos oportunidades de ingreso y mayor dependencia de las transferencias desde el exterior. “Hay mucho pueblo que se encuentra casi en condición como si estuviera fantasma, y son de las principales ciudades en horas que deberían ser pico”, indicó.

El tercer elemento señalado es la falta de reactivación empresarial y laboral en los distritos más afectados. Según Castellón, la rehabilitación del empleo y del tejido productivo no se ha dado de manera uniforme, lo que deja a varias zonas en situación de vulnerabilidad. “La rehabilitación de estos no fue de manera inmediata, ni se logró rehabilitar para todos los departamentos y distritos”, puntualizó.

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La OIM informó que las remesas enviadas a El Salvador, Guatemala y Honduras sumaron 15.852 millones de dólares entre enero y abril de 2026.

La tendencia observada en El Salvador se enmarca en un contexto regional de crecimiento de las remesas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que, entre enero y abril de 2026, las remesas familiares enviadas a El Salvador, Guatemala y Honduras llegaron a un total de 15,852 millones de dólares. De ese monto, El Salvador figura entre los países que más recepción presentan, consolidando el peso de estas transferencias para la economía nacional.

A pesar del impulso económico que representan las remesas, el análisis de Castellón sugiere que, en ausencia de una reactivación productiva y laboral, el flujo de recursos desde el exterior no necesariamente mejora las condiciones de vida en los municipios más beneficiados. El especialista subraya la necesidad de monitorear el fenómeno con mayor sistematicidad y de impulsar políticas que fortalezcan la economía local, especialmente en los distritos que han mostrado mayor vulnerabilidad en los últimos años.

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