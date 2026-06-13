La “filosofía del miedo” que Carlo Ancelotti desarrolló en Brasil antes del estreno contra Marruecos en el Mundial

Carlo Ancelotti (Reuters/Dylan Martínez)

Llegó el día del debut para Brasil en el Mundial 2026. En un exigente estreno, la Verdeamarela se enfrentará a Marruecos por la primera fecha del Grupo C, que además integran Haití y Escocia. También será la primera presentación de Carlo Ancelotti en una Copa del Mundo como DT. En la previa, el experimentado entrenador italiano habló sobre su rival de turno y dejó una curiosa reflexión sobre cómo afrontar el "miedo" antes del partido.

Durante la conferencia de prensa realizada el viernes en el Metlife Stadium, el DT italiano de 67 años habló sobre la importancia del temor en el fútbol y en la vida. Y lejos de querer ocultar el cosquilleo de nerviosismo antes de que se levante el telón de la máxima cita, dijo que esa sensación no es una señal de debilidad, sino una ​de alarma útil.

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“El miedo es un componente importante de la vida. Porque si no tienes miedo y te aparece un león, te parece que es un gato“, explicó su pensamiento, asegurando que el miedo es necesario porque representa un mecanismo esencial de protección y alerta. ”El miedo es una parte fundamental, es un salvavidas“, acotó.

“Obviamente que estos son momentos en los que uno tiene la preocupación de que el equipo pueda hacer el mejor juego posible, pero también uno tiene mucha confianza. Yo, por naturaleza, soy muy optimista y veo que estamos bien preparados para el juego de mañana y para la Copa del Mundo”, completó la respuesta, con el foco puesto en el partido contra una selección que viene de quedar en la cuarta colocación de Qatar 2022.

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Luego, al profundizar sobre su debut mundialista como entrenador, remarcó: “Es una experiencia nueva, es algo especial la responsabilidad. Representar el país del fútbol y la selección más laureada del mundo. Dos cosas: responsabilidad y esfuerzo. Es un momento muy bonito de mi historia”, expresó.

La pregunta se la realizó un periodista español que recordó alguna respuesta de Ancelotti en Real Madrid. En una conferencia del 2021, el italiano aclaró antes de un clásico contra Barcelona: “Mi sensación es la misma en este tipo de partidos. La preocupación es normal y a veces el miedo es claro. Son sensaciones positivas porque si no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato. El miedo es una sensación bastante constante, positiva. Es una buena sensación. Afortunadamente no estoy aterrorizado por un partido porque hay cosas peores en la vida que perderlo”.

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El experimentado entrenador italiano se prepara para debutar como DT en un Mundial (Reuters/Caean Couto)

Respecto de Marruecos, analizó sus virtudes en defensa y ataque. Consideró que se trata de un equipo fuerte y muy bien organizado, capaz de competir en todos los aspectos del juego.

“Tenemos que hacer un partido completo, no podemos olvidar nada. Vigilar bien a nivel defensivo, aprovechar nuestra calidad arriba. En el fútbol moderno no hay equipo moderno. Campeón o subcampeón de la Copa África, no quiero entrar en esto, pero es un equipo muy fuerte”, comentó.

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Consultado sobre el control del juego, Ancelotti puso el foco en la eficacia y no en la tenencia del balón. Sostuvo que el control y la posesión son aspectos importantes, pero no determinantes. “Habrá momentos en los que tendremos que estar compactos porque cualquier selección te puede hacer daño”, afirmó.

También apuntó a la pelota parada y resaltó que el 30% de los goles llegan mediante esa vía. Por eso, la Canarinha trabajó especialmente en esta faceta en los últimos días. Incluso, en los entrenamientos se observó a los defensores utilizar pulseras tácticas similares a las que usan los jugadores de la NFL (National Football League). Estos accesorios funcionan como guía rápida para memorizar jugadas ensayadas, posiciones defensivas y movimientos que define el cuerpo técnico.

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Ancelotti cree que existe una gran paridad y no observa candidatos claros a conquistar la Copa del Mundo (EFE/SEBASTIÃO MOREIRA)

Durante la rueda de prensa, Ancelotti también fue consultado por los favoritos al título. En ese sentido, subrayó que no observa un candidato claro, aunque mencionó a España como una de las que mejores llega al certamen. “No lo tengo claro de momento en este Mundial... hay muchos equipos que tienen la oportunidad de competir hasta el final”, dijo y apuntó que Brasil está a la altura de cualquier rival: “Tenemos calidad suficiente y la seguridad absoluta de que podemos competir con cualquiera”.

Por supuesto, también se refirió al estado de Neymar, que no estará disponible para el choque ante Marruecos. El DT explicó que el delantero del Santos trabaja intensamente para poder sumarse a la par del grupo en los entrenamientos la próxima semana. “Neymar está trabajando. Estamos trabajando muy duro para que Neymar regrese lo antes posible. Creemos que las expectativas de que vuelva la semana que viene son muy altas. Es importante no solo por su calidad técnica, que es indiscutible, sino también por su experiencia, por el ejemplo que puede dar a los jugadores que tenemos en este grupo”, aclaró.

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