Política

Un diputado aliado al Gobierno aseguró que la salida de Adorni es inevitable: “Para mí el tema está terminado”

Oscar Zago, titular del MID, afirmó que el escándalo ya impacta en la credibilidad del oficialismo y advirtió sobre el costo institucional para Javier Milei si lo mantiene. Confirmó que darán quórum para interpelar al jefe de Gabinete

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Oscar Zago
Zago sostuvo que Manuel Adorni solo tiene dos salidas: presentar una renuncia indeclinable o que Javier Milei le acepte la dimisión.

El diputado Oscar Zago, presidente del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y primer titular que tuvo La Libertad Avanza en la Cámara baja, aseguró este sábado que la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es inevitable. “Para mí el tema Adorni está terminado”, afirmó, al tiempo que advirtió que cada día que el presidente Javier Milei sostenga al funcionario, el costo político recae sobre el propio Ejecutivo.

“Ya no da ni siquiera hacer un análisis más de lo que dijo, porque la verdad que no sabemos si dijo una sola verdad. Es mentir para tapar a otra mentira y tapar a otra mentira”, sentenció Zago, quien presidió el bloque oficialista hasta abril de 2024, cuando fue reemplazado por el cordobés Gabriel Bornoroni y conformó su propio espacio. El legislador trazó dos únicas salidas posibles: que Adorni presente su dimisión de manera indeclinable o que Milei le acepte la renuncia que, según trascendió en el propio Congreso, ya fue ofrecida. “O se tiene que ir directamente al decir: ‘Renuncio indeclinablemente y no hay marcha atrás y me voy a dedicar a mi problema judicial’, o directamente el presidente lo llama y le dice: ‘Bueno, ahora sí te tomo la renuncia y te vas’”, graficó.

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La advertencia de Zago se produce en medio de la presión que sobre Adorni se acumula desde varios frentes. El PRO condicionó su respaldo político al Gobierno a la salida del jefe de Gabinete: “No sabemos por qué no se va, es un papelón”, dijeron desde el entorno del expresidente Mauricio Macri. El partido emitió un comunicado en el que calificó las omisiones del funcionario como “una falta grave” e irreversible, y el diputado Fernando De Andreis, secretario general de esa fuerza, fue más directo: “La situación no da para más. Se le está pidiendo un esfuerzo enorme a los argentinos y de repente estas actitudes la tiran afuera”.

El escándalo de Manuel Adorni se acrecentó esta semana tras su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Foto: Reuters
El escándalo de Manuel Adorni se acrecentó esta semana tras su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Foto: Reuters

El escándalo se desató tras la presentación de la declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA), en la que el funcionario incorporó USD 513.000 no declarados, atribuidos a inversiones en bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, versión que fue puesta en duda por legisladores del propio espacio oficialista. “¿En serio laburaron casi cien días para esto?” y “Nos va a hundir a todos” fueron algunas de las frases que circularon en las principales oficinas del Gobierno tras la presentación.

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Para Zago, el problema no es solo judicial sino de credibilidad acumulada. El diputado recordó que Adorni compareció ante el Congreso el 29 de abril con el respaldo unánime del bloque oficialista —“Estaban todos aplaudiéndolo y gritándole: ‘¡Vamos, Manu!’. Está en los videos"— y que luego sus declaraciones públicas contradijeron lo que había dicho en esa sesión. “Fue mintiendo y descaradamente, y en un programa decía una cosa y en el otro decía otra, y a los diputados le decía otra. Del mismo tema”, remarcó.

Esa secuencia es la que llevó a su bloque a cambiar de posición. Zago confirmó que darán quórum y acompañarán una interpelación: “Nos sentimos muy tomados de boludos, que nos vino y nos mintió cuando se fue y al otro día seguía haciendo declaraciones distintas. Fue todo distinto a lo que nos vino a contar a los diputados”. El diputado descartó, en cambio, que una moción de censura prospere, ya que el oficialismo —que cuenta con 94 diputados— no la acompañaría. Sobre ese punto hubo un intercambio con los conductores del programa, quienes citaron el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que la remoción del jefe de Gabinete requiere la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, sin necesidad de los dos tercios que Zago sostenía.

Los pedidos de sesión especial para el martes 24 de junio ya reúnen 120 firmas, a nueve del quórum necesario. La oposición necesita que al menos una parte del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) o el bloque Innovación Federal se sume. La UCR ya emitió un comunicado en el que señaló que Adorni “mintió ante el Congreso” y que “quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado”.

De todas formas, Zago especuló con que la salida se producirá antes de esa fecha. “Yo creo que ya el Gobierno no va a querer pagar más costos y seguramente sí se va antes del 23”, dijo, y apuntó que el plazo otorgado al funcionario también responde a disputas internas dentro del espacio libertario: “Ahí entran algunos vivillos también”.

Sobre por qué Milei no tomó la decisión antes, el diputado fue escueto: “Están sumergidos. Eso es un problema pura y exclusivamente de interna”. Según trascendió en los últimos días, el presidente rechazó las sugerencias de su entorno para que acepte la renuncia de Adorni y llegó a congelar el contacto por WhatsApp al colaborador que más insistió en ese sentido.

El diputado también dejó en claro su posición de cara a las elecciones de 2027. Señaló que su bloque analiza distintas opciones y mantiene diálogo con varios partidos. Y ante la consulta sobre si prefería que Adorni se quedara como rival electoral, respondió sin rodeos: “A mí me encantaría que se quede, porque quiero tenerlo enfrente en una contienda electoral. Yo lo quiero tener en la cancha jugando”.

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