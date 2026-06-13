Creció la venta callejera ilegal en la Ciudad de Buenos Aires en mayo: rubros principales y zonas más afectadas

El rubro con mayor presencia fue Alimentos y bebidas, con un 64,8%, seguido por Artesanías, que alcanzó el 21,3% del total

El crecimiento de la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires registró una nueva alza en mayo de 2026, según el informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El relevamiento detectó 117 puestos de venta ilegal en las áreas monitoreadas, lo que representa un incremento de 2,6% frente a abril y una suba de 6,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Las zonas más impactadas fueron la calle Perú, la avenida Corrientes y las estaciones 11 de Septiembre y Constitución, con un predominio del rubro Alimentos y bebidas, de acuerdo con la CAC. El rubro de Alimentos y bebidas encabezó la lista de productos comercializados irregularmente, según el relevamiento, que fue realizado entre el 1° y el 29 de mayo, de 10 a 20, incluyendo solo puestos fijos instalados en aceras, estaciones y plazas.

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En la distribución territorial, 45 puestos se localizaron en avenidas y calles, cifra que se mantuvo estable en relación a abril, aunque implicó un crecimiento interanual del 2,3 por ciento. Por su parte, en estaciones y plazas se relevaron 72 stands, lo que significó un avance de 4,3% frente al mes anterior y de 9,1% respecto a igual periodo de 2025.

Barrios y áreas más afectados

La concentración de la venta ilegal mostró una clara focalización en sectores específicos. Según la Cámara, “las diez cuadras más afectadas contienen el 91,1% del total de puestos en calles, avenidas y peatonales”. La calle Perú lideró el registro con 31 puestos, equivalente al 68,9% de la categoría de avenidas y calles. Destaca, dentro de esa arteria, Perú al 100 con 21 stands y Perú al 0 con otros 10.

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La calle Perú lideró el registro con 31 puestos, equivalente al 68,9% de la categoría de avenidas y calles.

La avenida Corrientes ubicó 4 puestos, mientras que otras zonas como el Microcentro, Pueyrredón, Córdoba, Rivadavia y Santa Fe presentaron cifras menores.

Entre las estaciones, los epicentros de la venta ilegal fueron la Estación 11 de Septiembre, con 38 puestos (52,7% del total en estaciones), y la Estación Constitución, donde se contaron 32 stands (44,4%). Retiro y Lacroze sumaron una presencia marginal.

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La densidad promedio en la calle Perú fue notable, con 15,5 puestos por cuadra, muy superior a la de otras vías. Esta distribución evidencia una problemática localizada, que permite identificar fácilmente áreas prioritarias para el accionar de las autoridades y el sector formal.

Rubros comercializados en los puestos ilegales

El rubro Alimentos y bebidas dominó entre los productos ofrecidos en los puestos ilegales, con una participación del 64,8% sobre el total relevado, de acuerdo al relevamiento de la CAC. En la comparación intermensual, este segmento mostró un aumento de 0,9 puntos porcentuales.

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Se detectaron 117 puestos de venta ilegal en CABA

En segundo lugar figuraron las Artesanías, con un 21,3% de presencia, pese a una leve baja respecto al mes anterior. Artículos domésticos e Indumentaria y calzado presentaron una participación de 3,3% cada uno, mientras que otros rubros como óptica, librerías y viveros exhibieron menor incidencia.

La ubicación de estos puestos y el tipo de productos ofertados variaron de manera significativa según el área. En estaciones y plazas, la venta ilegal de Alimentos y bebidas prevaleció, con un 91,9% en la Estación 11 de Septiembre, mientras que en la Estación Constitución sobresalieron los productos falsificados de Indumentaria y calzado, sobre todo marcas como Nike y Adidas. En las avenidas, la calle Perú se consolidó como punto central para la venta de Artesanías e Indumentaria y calzado.

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En tanto, durante mayo, se detectaron dos casos de productos falsificados, ambos ubicados en la Estación Constitución.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios utiliza el Índice Sintético de Venta Ilegal y Piratería (ISVIP), que en mayo alcanzó 4,4 puntos, reflejando un avance del 3,9% en relación a abril y del 2% frente a igual mes de 2025. Este índice se elabora a partir de la cantidad de puestos ilegales identificados y los casos de productos falsificados en vías clave de la ciudad.

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