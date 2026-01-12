Tecno

Cuatro problemas ignorados de dejar el cargador del celular siempre enchufado

Esta práctica puede provocar un desgaste acelerado y reduce la vida útil del dispositivo

El consumo fantasma de los cargadores de celular enchufados puede representar hasta el 11% de la factura eléctrica anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el cargador del celular enchufado es una práctica cotidiana en millones de hogares, pero esconde una serie de riesgos y consecuencias que muchas veces pasan desapercibidos. Cuatro motivos clave explican por qué es preferible desconectarlo siempre que no se use, por posible gastó innecesario, desgaste del cargador y mucho más.

Motivos por los que no se debería dejar el cargador conectado

  • Gasto de energía

Aunque pueda parecer insignificante, mantener el cargador del teléfono móvil enchufado sin uso genera un consumo eléctrico constante. Este fenómeno se conoce como “consumo fantasma” y afecta a todos los dispositivos que permanecen conectados a la red eléctrica, incluso cuando no cumplen su función principal.

Cada cargador puede consumir entre 0,05 y 0,5 vatios por hora, cifra que, multiplicada por las 8.760 horas que tiene un año, se traduce en un gasto que, individualmente, podría parecer mínimo: en muchos casos, apenas unos tres o cuatro dólares anuales por cargador si permanece enchufado las 24 horas.

El impacto real surge cuando se suman todos los cargadores y aparatos en modo espera en un hogar. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), el consumo fantasma puede llegar a representar entre el 7 % y el 11 % del importe total de la factura eléctrica. Televisores, microondas, routers y consolas se suman a la lista de aparatos que, sin estar completamente apagados, siguen generando gasto.

El gasto anual por consumo
El gasto anual por consumo fantasma en una vivienda promedio puede alcanzar los 40 dólares debido a aparatos conectados sin uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conjunto, el desembolso anual por consumo fantasma puede alcanzar los 40 dólares en una vivienda promedio, una cifra relevante si se tiene en cuenta el elevado coste de la electricidad.

  • Desgaste del cargador

El segundo motivo para evitar dejar el cargador enchufado es su deterioro progresivo. Aunque los cargadores oficiales de marcas reconocidas están sometidos a pruebas exhaustivas y cuentan con sistemas de seguridad, su vida útil se ve afectada por el tiempo que permanecen conectados, incluso cuando no cargan ningún dispositivo.

Los componentes internos, al estar expuestos a la corriente eléctrica de manera continua, sufren un desgaste que puede acortar la durabilidad del cargador.

Diversos fabricantes y especialistas advierten que cuanto más tiempo permanezca el cargador enchufado, menor será su vida útil. Esto obliga a reemplazarlo antes de lo previsto, lo que implica un gasto adicional para el usuario y contribuye a la acumulación de residuos electrónicos.

El constante flujo de electricidad
El constante flujo de electricidad por los cargadores conectados contribuye a la generación de residuos electrónicos tempranos. (Freepik)

Hay señales que indican que un cargador está deteriorado o a punto de fallar: si se calienta más de lo habitual, emite zumbidos, no entrega carga de forma estable o su luz indicadora no se enciende, lo recomendable es dejar de usarlo y desecharlo correctamente.

  • Sobrecalentamiento

El sobrecalentamiento es otra preocupación asociada a los cargadores enchufados de forma permanente. Aunque el riesgo de accidente es bajo si se utilizan cargadores oficiales o de calidad garantizada, no es inexistente. Existen casos documentados de incendios domésticos originados por cortocircuitos o fallos en adaptadores defectuosos, especialmente aquellos adquiridos en tiendas en línea poco fiables o sin certificación.

Los expertos recomiendan evitar el uso de cargadores no homologados para prevenir situaciones peligrosas. Incluso un cargador de buena calidad puede sufrir un cortocircuito debido a un defecto de fábrica, al uso en condiciones inadecuadas o por una subida de tensión en la red eléctrica.

La probabilidad de que esto ocurra es baja, pero nunca es nula. Por eso, la recomendación general es desenchufar siempre el cargador cuando no se utilice, y más aún si se trata de modelos antiguos o sin protección interna contra sobrecargas.

Adoptar la práctica de desenchufar
Adoptar la práctica de desenchufar el cargador del celular contribuye al ahorro energético y reduce la huella de carbono a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno donde se utiliza el cargador también influye en el nivel de riesgo. Utilizarlo en lugares ventilados, sin cubrirlo con ropa u objetos, y conectarlo a regletas con interruptor que permitan apagar varios dispositivos a la vez, son buenas prácticas que ayudan a minimizar cualquier posibilidad de accidente.

  • Daño ambiental

El último motivo, pero no menos importante, es el impacto ambiental del consumo fantasma. Aunque el consumo individual de cada cargador sea minúsculo, el efecto acumulado de millones de hogares con cargadores y otros dispositivos siempre conectados resulta significativo. Toda esa energía desperdiciada se traduce en una mayor demanda a las centrales eléctricas, que en muchos casos siguen dependiendo de combustibles fósiles para generar electricidad.

El resultado es una mayor emisión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, l que acelera procesos como el calentamiento global, el deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar. Si cada persona adoptara la costumbre de desenchufar los cargadores cuando no los utiliza, el ahorro energético sería enorme y la huella de carbono se reduciría de forma apreciable.

