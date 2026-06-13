Luisito Comunica en la mira por problemas de sus restaurantes Deigo Ramen y Deigo Sushi: “nada más soy un socio”

El creador de contenido aclaró que proporcionó dinero de su patrimonio para poder dar compensaciones a los empleados de los restaurantes. (Instagram: Luisito Comunica)

Luisito Comunica respondió en video a la polémica que estalló en días recientes tras reportes que señalaban que sus restaurantes no repartieron utilidades a sus trabajadores este año.

El creador de contenido mexicano reconoció los hechos, pero cuestionó la forma en que la información circuló y reveló que depositó $400.000 pesos de su propio patrimonio para compensar a su personal.

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El youtuber describió la situación como “información compartida muy a medias”. Si bien confirmó que no hubo reparto de utilidades porque los negocios no generaron ganancias, aclaró que los socios ya habían acordado un pago adicional de $2.000 pesos por trabajador.

“Muchos dirán: Luisito, ne memes, dos mil pesos es superpoquito. Y sí, estoy de acuerdo”, admitió, aunque argumentó que la suma total entre todos los colaboradores equivaldría a lo que se repartiría si los restaurantes hubieran tenido millones en utilidades.

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Un testimonio anónimo detalla presuntas irregularidades fiscales y laborales, incluyendo robo de propinas y falta de seguridad social, en las empresas asociadas con Luisito Comunica y sus socios. (X)

Por qué los restaurantes no generaron ganancias

Ante la pregunta de cómo es posible que negocios con afluencia constante de clientes no arrojen ganancias, Luisito Comunica ofreció una explicación: decisiones administrativas que derivaron en múltiples préstamos con altos intereses, combinadas con una estrategia de expansión basada en reinvertir para abrir nuevos locales y generar más empleo.

“Nuestro plan de negocios es expandirnos reinvirtiendo”, explicó, y subrayó que esa dinámica implica operar en números negativos durante períodos prolongados.

Insatisfecho con el pago de $2.000 pesos, el creador de contenido presionó a sus socios para incrementar el monto. Tras días de negociación, la respuesta fue negativa. Fue entonces cuando tomó una decisión unilateral: depositar $400.000 pesos de su propio dinero para distribuirlos entre los trabajadores.

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Luisito Comunica y su pareja posan sonrientes frente a la entrada de su nueva cafetería, Torikami Cafe, inaugurada en junio de 2025. (Instagram: Luisito Comunica)

“Trabajadores de los restaurantes que este mes reciban un pequeñito pago extra, que sepan que eso no es de la empresa”, advirtió en el video. “Eso es una parte de los socios y la otra parte solamente de Luisito.”

El estado real de cada restaurante

El creador desmintió la narrativa de que este año abrió tres nuevos restaurantes como señal de bonanza. Detalló la situación de cada uno. Torikami fue una inversión nueva financiada enteramente por él y su pareja y socia, Ari, y aún opera en números negativos.

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Bolichera 21 no es un local nuevo: se trata del traslado de un establecimiento anterior que generaba pérdidas importantes a un nuevo espacio, con el objetivo de alcanzar al menos un punto de equilibrio. Golomas sí implicó reinversión y la incorporación de un nuevo socio, pero también opera en números rojos.

Luisito aclaró que sus ingresos se basan de diversas fuentes, incluidas las redes sociales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Luisito Comunica aclaró su rol

El punto que más molestia generó en el creador fue la percepción pública de su rol dentro del grupo. Luisito Comunica insistió en que su función se limita a la de inversionista y figura de publicidad, no a la de operador ni administrador.

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Sin embargo, reconoció la paradoja que eso representa: “Cada que hay un problema de esta índole, toda la funota, me la como yo. Ojalá que mi porcentaje en la compañía fuese equivalente a eso.”

Rechazó también la idea, extendida en redes, de que su estilo de vida se sostiene en ese grupo de diez restaurantes. Señaló que su patrimonio proviene de múltiples sectores de inversión y de las regalías que genera como creador de contenido: podcast, libros, audiolibros, películas y videos en plataformas como YouTube y Facebook.

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“Creo que hay que ser muy ingenuo para creer que yo tengo la vida que tengo y tengo el valor que tengo por un grupo de diez restaurantes en el cual nada más soy un socio”, afirmó.

El video cerró con una reflexión sobre los riesgos del mundo empresarial: “Esto de estarle jugando al empresario no es cosa sencilla, no es juego de niños.”

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