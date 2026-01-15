EA Sports FC 26 llega gratis a Xbox por tiempo limitado: cómo descargarlo

Xbox regala fútbol: juega EA Sports FC 26 gratis este fin de semana con acceso completo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fin de semana, Xbox sorprende a los aficionados al fútbol digital con una promoción que permite jugar gratis a EA Sports FC 26, uno de los títulos deportivos más esperados y jugados del año.

Gracias a la iniciativa Free Play Days, los usuarios de Xbox podrán acceder a la experiencia completa del juego, sin restricciones y sin costo, del 15 al 18 de enero. Esta es una oportunidad ideal tanto para quienes quieren probar la nueva entrega como para quienes desean volver al césped virtual sin compromiso.

Qué son los ‘Free Play Days’

Los Free Play Days de Xbox se consolidan como una estrategia para facilitar el acceso a grandes títulos. Frente a los precios elevados y la competencia entre simuladores, permitir que los jugadores experimenten EA Sports FC 26 gratis facilita el descubrimiento de novedades tecnológicas y jugables. No se trata de una demo limitada, sino del juego íntegro, con todas sus funciones y modos activos durante el fin de semana.

Prueba EA Sports FC 26 gratis este fin de semana en Xbox: acceso total a Ultimate Team y Modo Carrera

Esta disponibilidad temporal permite experimentar modos como Ultimate Team, Modo Carrera y partidos completos con plantillas actualizadas, sin limitaciones de tiempo ni contenido.

Además, cualquier progreso realizado durante este periodo se guarda en la cuenta, permitiendo retomar el avance en caso de decidir comprar el juego más adelante. Para muchos, es la ocasión perfecta para decidir si la nueva edición cumple con sus expectativas antes de hacer una inversión.

¿Cómo descargar EA Sports FC 26 gratis en Xbox?

El acceso a la promoción es directo y sencillo:

Accede a la tienda digital de Xbox desde la consola. Busca “EA Sports FC 26”. Selecciona la opción de jugar gratis como parte de los Free Play Days. Descarga el juego y comienza a disfrutarlo.

Recuerda que el acceso gratuito estará disponible únicamente entre el 15 y el 18 de enero. Pasado este periodo, será necesario adquirir el título para seguir jugando, pero el progreso se mantendrá intacto.

Novedades tecnológicas y jugables en EA Sports FC 26

Desde partidos competitivos hasta Rush y ligas femeninas, la versión gratuita incluye todo el contenido y guarda el avance para quienes decidan comprar el juego después - Electronic Arts

Esta edición introduce avances significativos en la experiencia futbolística digital. La tecnología HyperMotion, cada vez más sofisticada, permite capturar movimientos colectivos y gestionar tácticas de equipo con una naturalidad y precisión inéditas.

La inteligencia artificial no solo determina el comportamiento individual de los jugadores, también ajusta de forma dinámica las transiciones defensivas y ofensivas, haciendo que cada partido sea menos predecible y más realista.

El sistema FC IQ ha evolucionado para ofrecer una personalización total de roles y estrategias. Ya no basta con elegir una formación tradicional: ahora se asignan comportamientos específicos a cada jugador, que cambian en función de si el equipo tiene la posesión del balón o está defendiendo. Esto transforma el modo competitivo, obligando a los usuarios a pensar como entrenadores y no solo como jugadores.

Modos de juego para todos los públicos

Solo necesitas una consola conectada y acceso a la tienda digital para vivir la experiencia completa entre el 15 y el 18 de enero, con la posibilidad de aprovechar descuentos exclusivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ultimate Team sigue siendo el corazón del título, pero con mejoras en la progresión de las “Evoluciones”. Ahora es posible mejorar futbolistas de clubes modestos, creando plantillas mucho más variadas y personales. El modo Rush, una modalidad rápida y frenética de 5 contra 5, se integra completamente en los eventos semanales, aportando variedad al clásico 11 contra 11.

El Modo Carrera, por su parte, incorpora historias dinámicas y conferencias de prensa que afectan la moral del equipo a largo plazo. Además, la presencia de ligas femeninas es completa, con bases de datos ampliadas, animaciones propias y una representación auténtica y equitativa.

La combinación de tecnología avanzada, modos de juego renovados y una comunidad global hacen de EA Sports FC 26 una referencia indiscutida en el género.

El Free Play Days ofrece la posibilidad de probar todas estas novedades sin costo, permitiendo a cada usuario decidir si la nueva entrega responde a lo que busca en un simulador de fútbol.