Qué juegos llegan en 2026: lanzamientos destacados y fechas confirmadas en PS5, Xbox y Nintendo

El 2026 se perfila como uno de los años más ambiciosos para la industria de los videojuegos. Entre regresos esperados, nuevas franquicias de estudios consolidados y el debut de títulos para la próxima generación de consolas, el calendario promete novedades para todos los gustos. PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC recibirán estrenos que marcan tendencia y amplían la oferta para millones de jugadores en todo el mundo.
Estrenos destacados de enero y febrero
Enero
- StarRupture (PC, 6 de enero): Estrategia y supervivencia en colonias humanas bajo amenaza alienígena.
- Pathologic 3 (PS5, Xbox Series X, 9 de enero): Narrativa de epidemias y dilemas morales en una ciudad asediada.
- Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2, 15 de enero): Versión mejorada del simulador social con nuevas mecánicas y gráficos.
- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PS5, Switch, PC, 15 de enero): Aventura RPG con combates por turnos y mundo interconectado.
Febrero
- Deus Ex Remastered (PC, Switch, PlayStation, Xbox Series X|S, 5 de febrero): Regreso del clásico de acción y sigilo con gráficos renovados.
- Dragon Quest VII Reimagined (PC, Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, 5 de febrero): Nueva versión del icónico RPG japonés.
- Nioh 3 (PC, PS5, 6 de febrero): Combates intensos en la era samurái, con gestión de habilidades y equipo.
- Mario Tennis Fever (Nintendo Switch 2, 12 de febrero): Torneos y desafíos con los personajes del universo Mario.
- Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, 27 de febrero): Nueva entrega de la popular saga de terror y supervivencia.
Marzo y abril: variedad y grandes franquicias
Marzo
- Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2, 5 de marzo): Mundo creativo, criaturas coleccionables y exploración en la nueva entrega de Pokémon.
- Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC, 12 de marzo): Remake del clásico de terror japonés.
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, 13 de marzo): Aventuras y batallas con criaturas en un mundo en peligro.
- WWE 2K26 (PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC, marzo): Nuevo simulador de lucha libre con mejoras en el sistema de combate y creación.
Abril
- Pragmata (PS5, Xbox Series X|S, PC, Switch 2, 24 de abril): Aventura de ciencia ficción y acción en un entorno lunar futurista.
- Diablo IV: Lord of Hatred (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, 28 de abril): Expansión oficial del exitoso RPG de acción.
- Invincible VS (PC, PS5, Xbox Series X|S, 30 de abril): Juego de lucha basado en la serie animada Invincible.
Mayo y junio: simulación, acción y nuevas historias
- Paralives (Early Access) (PC, 25 de mayo): Simulador de vida con personalización avanzada de personajes y hogares.
- 007: First Light (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, 27 de mayo): Espionaje, acción y gadgets en una historia original del agente James Bond.
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (PS5, PC, Xbox Series X|S, Switch 2, 29 de mayo): Aventura en el universo LEGO con Batman y personajes icónicos.
- Hollowed Skies (PC, PS5, Xbox Series X|S, 2 de junio): Shooter cooperativo de ciencia ficción con misiones generadas y progresión de equipo.
Lo que se espera para el segundo semestre
Entre los lanzamientos más esperados de la segunda mitad del año destacan:
- Halloween: The Game (PS5, Xbox Series X|S, PC, 8 de septiembre): Survival horror inspirado en la saga cinematográfica.
- Phantom Blade Zero (PS5, PC, 9 de septiembre): RPG de acción con estética futurista y combate basado en combos.
- Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series X|S, 19 de noviembre): El regreso más esperado de la saga, con mundo abierto en Leonida, múltiples protagonistas y énfasis en la exploración y el multijugador.
El calendario de 2026 reúne tanto regresos de franquicias legendarias como nuevas propuestas de estudios consolidados, abarcando todos los géneros y plataformas principales. Las fechas están sujetas a cambios, por lo que conviene estar atentos a los anuncios de los desarrolladores. Con juegos para todos los gustos, 2026 promete ser un año inolvidable para la comunidad gamer.