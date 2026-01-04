Tecno

Qué juegos llegan en 2026: lanzamientos destacados y fechas confirmadas en PS5, Xbox y Nintendo

El año inicia con remakes, secuelas y estrenos originales que abarcan desde RPG y terror hasta simulación y mundo abierto, prometiendo novedades para todos los públicos

Guardar
Calendario gamer 2026: fechas y
Calendario gamer 2026: fechas y lanzamientos clave para PS5, Xbox, Switch 2 y PC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2026 se perfila como uno de los años más ambiciosos para la industria de los videojuegos. Entre regresos esperados, nuevas franquicias de estudios consolidados y el debut de títulos para la próxima generación de consolas, el calendario promete novedades para todos los gustos. PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC recibirán estrenos que marcan tendencia y amplían la oferta para millones de jugadores en todo el mundo.

Estrenos destacados de enero y febrero

Enero

  • StarRupture (PC, 6 de enero): Estrategia y supervivencia en colonias humanas bajo amenaza alienígena.
  • Pathologic 3 (PS5, Xbox Series X, 9 de enero): Narrativa de epidemias y dilemas morales en una ciudad asediada.
  • Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2, 15 de enero): Versión mejorada del simulador social con nuevas mecánicas y gráficos.
  • The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PS5, Switch, PC, 15 de enero): Aventura RPG con combates por turnos y mundo interconectado.
Qué esperar en videojuegos para
Qué esperar en videojuegos para 2026: novedades, regresos y fechas confirmadas para una temporada histórica - (Imágen ilustrativa Infobae)

Febrero

  • Deus Ex Remastered (PC, Switch, PlayStation, Xbox Series X|S, 5 de febrero): Regreso del clásico de acción y sigilo con gráficos renovados.
  • Dragon Quest VII Reimagined (PC, Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, 5 de febrero): Nueva versión del icónico RPG japonés.
  • Nioh 3 (PC, PS5, 6 de febrero): Combates intensos en la era samurái, con gestión de habilidades y equipo.
  • Mario Tennis Fever (Nintendo Switch 2, 12 de febrero): Torneos y desafíos con los personajes del universo Mario.
  • Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, 27 de febrero): Nueva entrega de la popular saga de terror y supervivencia.

Marzo y abril: variedad y grandes franquicias

Marzo

  • Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2, 5 de marzo): Mundo creativo, criaturas coleccionables y exploración en la nueva entrega de Pokémon.
  • Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC, 12 de marzo): Remake del clásico de terror japonés.
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, 13 de marzo): Aventuras y batallas con criaturas en un mundo en peligro.
  • WWE 2K26 (PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC, marzo): Nuevo simulador de lucha libre con mejoras en el sistema de combate y creación.
Grandes regresos como Grand Theft
Grandes regresos como Grand Theft Auto VI y nuevas propuestas de estudios reconocidos encabezan un calendario diverso, con lanzamientos para todas las plataformas y jugadores - Rockstar

Abril

  • Pragmata (PS5, Xbox Series X|S, PC, Switch 2, 24 de abril): Aventura de ciencia ficción y acción en un entorno lunar futurista.
  • Diablo IV: Lord of Hatred (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, 28 de abril): Expansión oficial del exitoso RPG de acción.
  • Invincible VS (PC, PS5, Xbox Series X|S, 30 de abril): Juego de lucha basado en la serie animada Invincible.

Mayo y junio: simulación, acción y nuevas historias

  • Paralives (Early Access) (PC, 25 de mayo): Simulador de vida con personalización avanzada de personajes y hogares.
  • 007: First Light (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, 27 de mayo): Espionaje, acción y gadgets en una historia original del agente James Bond.
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (PS5, PC, Xbox Series X|S, Switch 2, 29 de mayo): Aventura en el universo LEGO con Batman y personajes icónicos.
  • Hollowed Skies (PC, PS5, Xbox Series X|S, 2 de junio): Shooter cooperativo de ciencia ficción con misiones generadas y progresión de equipo.

Lo que se espera para el segundo semestre

La nueva entrega de GTA
La nueva entrega de GTA es una de las mayores expectativas para el 2026 en el mundo gamer - (YouTube: Rockstar Games)

Entre los lanzamientos más esperados de la segunda mitad del año destacan:

  • Halloween: The Game (PS5, Xbox Series X|S, PC, 8 de septiembre): Survival horror inspirado en la saga cinematográfica.
  • Phantom Blade Zero (PS5, PC, 9 de septiembre): RPG de acción con estética futurista y combate basado en combos.
  • Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series X|S, 19 de noviembre): El regreso más esperado de la saga, con mundo abierto en Leonida, múltiples protagonistas y énfasis en la exploración y el multijugador.

El calendario de 2026 reúne tanto regresos de franquicias legendarias como nuevas propuestas de estudios consolidados, abarcando todos los géneros y plataformas principales. Las fechas están sujetas a cambios, por lo que conviene estar atentos a los anuncios de los desarrolladores. Con juegos para todos los gustos, 2026 promete ser un año inolvidable para la comunidad gamer.

Temas Relacionados

PS5XboxNintendoEstrenos 2026VideojuegosGTA VIGTA 6Tecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así puedes cambiar por completo el contenido que te muestra Instagram con una sola opción: reinicia tu algoritmo

La nueva función da a los usuarios control total sobre el feed y la sección Explorar, facilitando la actualización de intereses y evitando la repetición de publicaciones alejadas de las preferencias

Así puedes cambiar por completo

Por qué cada vez más personas le ponen al iPhone unas ventosas en la parte trasera

Personalidades como Aitana y Alix Earle impulsan la popularidad de este accesorio que se ha hecho viral

Por qué cada vez más

Top 5 de aplicaciones para encontrar vuelos baratos y comenzar el 2026 viajando

Contar con herramientas digitales para comparar tarifas, recibir alertas y buscar rutas alternativas es útil para quienes desean viajar sin exceder el presupuesto en plena temporada alta

Top 5 de aplicaciones para

GTA VI no tendrá un precio de 100 dólares, según un exmiembro de Rockstar

Más allá de la especulación sobre un costo récord, la visión de exdesarrolladores apunta a una estrategia centrada en servicios, microtransacciones y accesibilidad para maximizar la comunidad global

GTA VI no tendrá un

Qué está pasando con League of Legends y por qué se habla de una crisis

Riot Games prepara una nueva versión del juego con rediseño visual y mejoras técnicas para 2027

Qué está pasando con League
DEPORTES
Cómo impactó al deporte venezolano

Cómo impactó al deporte venezolano la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Crece la expectativa por el nuevo Alpine que manejará Colapinto en la F1: “Luz al final del túnel”

La millonaria oferta que planea una figura del fútbol para comprar un reconocido club de Europa

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

TELESHOW
Las fotos inéditas de Cami

Las fotos inéditas de Cami Mayan durante los veranos de su infancia: “Palpitando Pinamar”

El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron las compras familiares en Punta del Este: fotos exclusivas

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez y los peligros

Delcy Rodríguez y los peligros de un madurismo sin Maduro

“‘La Gioconda’ americana” se despide de París

El resurgimiento del mercado del arte global: Christie’s y Sotheby’s anticipan un nuevo ciclo de expansión

Ucrania bajo fuego: Rusia intensificó su ofensiva con 2.000 drones y misiles en siete días

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”