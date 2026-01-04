Qué juegos llegan en 2026: lanzamientos destacados y fechas confirmadas en PS5, Xbox y Nintendo

Calendario gamer 2026: fechas y lanzamientos clave para PS5, Xbox, Switch 2 y PC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2026 se perfila como uno de los años más ambiciosos para la industria de los videojuegos. Entre regresos esperados, nuevas franquicias de estudios consolidados y el debut de títulos para la próxima generación de consolas, el calendario promete novedades para todos los gustos. PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC recibirán estrenos que marcan tendencia y amplían la oferta para millones de jugadores en todo el mundo.

Estrenos destacados de enero y febrero

Enero

StarRupture (PC, 6 de enero): Estrategia y supervivencia en colonias humanas bajo amenaza alienígena.

Pathologic 3 (PS5, Xbox Series X, 9 de enero): Narrativa de epidemias y dilemas morales en una ciudad asediada.

Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2, 15 de enero): Versión mejorada del simulador social con nuevas mecánicas y gráficos.

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (PS5, Switch, PC, 15 de enero): Aventura RPG con combates por turnos y mundo interconectado.

Qué esperar en videojuegos para 2026: novedades, regresos y fechas confirmadas para una temporada histórica - (Imágen ilustrativa Infobae)

Febrero

Deus Ex Remastered (PC, Switch, PlayStation, Xbox Series X|S, 5 de febrero): Regreso del clásico de acción y sigilo con gráficos renovados.

Dragon Quest VII Reimagined (PC, Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X|S, 5 de febrero): Nueva versión del icónico RPG japonés.

Nioh 3 (PC, PS5, 6 de febrero): Combates intensos en la era samurái, con gestión de habilidades y equipo.

Mario Tennis Fever (Nintendo Switch 2, 12 de febrero): Torneos y desafíos con los personajes del universo Mario.

Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, 27 de febrero): Nueva entrega de la popular saga de terror y supervivencia.

Marzo y abril: variedad y grandes franquicias

Marzo

Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2, 5 de marzo): Mundo creativo, criaturas coleccionables y exploración en la nueva entrega de Pokémon.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC, 12 de marzo): Remake del clásico de terror japonés.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, 13 de marzo): Aventuras y batallas con criaturas en un mundo en peligro.

WWE 2K26 (PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC, marzo): Nuevo simulador de lucha libre con mejoras en el sistema de combate y creación.

Grandes regresos como Grand Theft Auto VI y nuevas propuestas de estudios reconocidos encabezan un calendario diverso, con lanzamientos para todas las plataformas y jugadores - Rockstar

Abril

Pragmata (PS5, Xbox Series X|S, PC, Switch 2, 24 de abril): Aventura de ciencia ficción y acción en un entorno lunar futurista.

Diablo IV: Lord of Hatred (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, 28 de abril): Expansión oficial del exitoso RPG de acción.

Invincible VS (PC, PS5, Xbox Series X|S, 30 de abril): Juego de lucha basado en la serie animada Invincible.

Mayo y junio: simulación, acción y nuevas historias

Paralives (Early Access) (PC, 25 de mayo): Simulador de vida con personalización avanzada de personajes y hogares.

007: First Light (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, 27 de mayo): Espionaje, acción y gadgets en una historia original del agente James Bond.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (PS5, PC, Xbox Series X|S, Switch 2, 29 de mayo): Aventura en el universo LEGO con Batman y personajes icónicos.

Hollowed Skies (PC, PS5, Xbox Series X|S, 2 de junio): Shooter cooperativo de ciencia ficción con misiones generadas y progresión de equipo.

Lo que se espera para el segundo semestre

La nueva entrega de GTA es una de las mayores expectativas para el 2026 en el mundo gamer - (YouTube: Rockstar Games)

Entre los lanzamientos más esperados de la segunda mitad del año destacan:

Halloween: The Game (PS5, Xbox Series X|S, PC, 8 de septiembre): Survival horror inspirado en la saga cinematográfica.

Phantom Blade Zero (PS5, PC, 9 de septiembre): RPG de acción con estética futurista y combate basado en combos.

Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series X|S, 19 de noviembre): El regreso más esperado de la saga, con mundo abierto en Leonida, múltiples protagonistas y énfasis en la exploración y el multijugador.

El calendario de 2026 reúne tanto regresos de franquicias legendarias como nuevas propuestas de estudios consolidados, abarcando todos los géneros y plataformas principales. Las fechas están sujetas a cambios, por lo que conviene estar atentos a los anuncios de los desarrolladores. Con juegos para todos los gustos, 2026 promete ser un año inolvidable para la comunidad gamer.