Xbox anunció 11 juegos gratis en enero de 2026 para los suscriptores de Game Pass

Los cambios en el catálogo buscan mantener la variedad y el atractivo del servicio para suscriptores de Game Pass. (Foto: Microsoft)

El año 2026 comienza con una propuesta destacada para los usuarios de Xbox Game Pass. La plataforma de suscripción de Microsoft anunció la llegada de 11 videojuegos gratuitos en enero para quienes cuentan con el servicio.

La oferta, vigente desde la primera quincena del mes, incluye títulos y experiencias para diversas preferencias, consolidando la apuesta de la compañía por mantener una actualización periódica de su catálogo.

De acuerdo con lo comunicado por Xbox Wire, los suscriptores tendrán acceso a entregas como Resident Evil Village, Star Wars Outlaws y Little Nightmares Enhanced Edition.

La nueva selección de Game Pass incluye títulos de terror, aventura, acción y rol japonés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección abarca géneros variados y suma propuestas galardonadas dentro de la industria. Xbox Wire detalló que la actualización de enero ya está en vigor, permitiendo a los miembros disfrutar de dos títulos desde el 6 de enero, mientras que el resto se integrará en los días siguientes.

Cuáles son los juegos destacados del mes que estarán gratis

La lista de novedades incluye propuestas aclamadas y opciones para todo tipo de jugadores. Entre los títulos más esperados figuran Resident Evil Village, un referente del género de terror, y Star Wars Outlaws, que aporta una experiencia inspirada en el universo de la franquicia.

Además, se suman juegos como Little Nightmares Enhanced Edition, conocido por su atmósfera inquietante y su narrativa visual, y Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition, que amplía la oferta de acción.

Resident Evil Village ofrece terror y supervivencia para los fanáticos del género. (Foto: Capcom)

Los primeros juegos disponibles desde el 6 de enero son Brews & Bastards y Little Nightmares Enhanced Edition. Posteriormente, el 7 de enero, se incorporan títulos como Atomfall, Lost in Random: The Eternal Die, Rematch y Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition.

El 8 de enero se añade Final Fantasy, mientras que el 13 de enero estará disponible Star Wars Outlaws para quienes cuentan con Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Qué títulos abandonan el catálogo este mes en la plataforma

Como parte de la actualización, Xbox Game Pass retira algunos juegos de su catálogo. Xbox Wire informó que cinco títulos dejarán de estar disponibles a partir del 15 de enero de 2026.

Cinco títulos abandonarán el catálogo de Game Pass el 15 de enero, incluyendo Flintlock The Siege of Dawn y Neon White. (Foto: Europa Press)

Entre ellos se encuentran Flintlock The Siege of Dawn, Neon White, Road 96, The Ascent y The Grinch Christmas Adventures. Los usuarios aún pueden acceder a estas propuestas hasta la fecha límite.

La remoción de videojuegos responde a la política habitual de rotación del servicio, que busca renovar la oferta y mantener la variedad para los suscriptores. Estos cambios forman parte de la estrategia para incorporar nuevos contenidos y mantener una selección actualizada.

Qué ventajas ofrece la suscripción a Game Pass para los jugadores

Game Pass mantiene una política de renovación periódica, permitiendo a los usuarios acceder a novedades sin coste adicional y probar títulos destacados poco después de su lanzamiento.

Game Pass permite probar títulos recientes y aclamados gracias a la actualización de catálogo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la presencia de títulos de renombre y la integración de juegos de diferentes géneros amplían el atractivo del servicio. La propuesta incluye experiencias para aficionados al terror, la acción, las aventuras y los juegos familiares, lo que refuerza el enfoque inclusivo de la oferta de Game Pass.

Cómo impacta este anuncio en la comunidad de jugadores de Xbox

La llegada de 11 juegos gratuitos y la presencia de títulos reconocidos generan expectativas entre los suscriptores de Xbox Game Pass. Los lanzamientos de enero permiten a la comunidad acceder a propuestas recientes y reconocidas por la crítica, lo que contribuye al posicionamiento de la plataforma en el inicio de 2026.

La actualización puede buscar responder a la demanda de nuevos contenidos tras las festividades de fin de año. Los usuarios de esta plataforma deben estar atento a las novedades que traen para aprovechar los beneficios y poder jugar títulos recientes sin ningún costo.