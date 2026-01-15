Cómo mantener la batería de tu iPhone en óptimas condiciones

Uno de los aspectos más destacados por el análisis fue la facilidad para reemplazar la batería del iPhone Air. (Apple/iFixit/Composición)

Extender tanto la duración diaria como la vida útil de la batería del iPhone es posible si se siguen algunas recomendaciones sencillas y efectivas. Apple, a través de su página web oficial, ofrece consejos prácticos para sacar el máximo partido a la batería, permitiendo que el dispositivo funcione correctamente durante más tiempo.

Consejos de Apple para maximizar la batería del iPhone

Apple recomienda mantener el iPhone actualizado con la última versión de iOS, ya que cada actualización puede incluir mejoras en la gestión de la energía. Para comprobar si hay una nueva versión disponible, basta con ir a Configuración, seleccionar General y luego Actualización de Software. Si existe una actualización, se puede instalar directamente desde el dispositivo conectado a una fuente de energía o mediante una computadora con la última versión de iTunes.

Entre las medidas más efectivas para prolongar la duración de la batería, la compañía destaca dos ajustes esenciales: controlar el brillo de la pantalla y priorizar el uso de Wi-Fi sobre la red celular. Reducir el brillo desde el Centro de Control o activar el Brillo Automático desde Configuración > Accesibilidad > Pantalla y tamaño de texto, ayuda a disminuir el consumo energético.

Una persona usa un teléfono para capturar los iPhones en exhibición durante el evento de Apple en el Teatro Steve Jobs en Cupertino, California. REUTERS/Manuel Orbegozo

Asimismo, conectarse a una red Wi-Fi siempre que sea posible reduce el gasto energético en comparación con el uso de datos móviles.

El Modo Ahorrar Batería, incorporado desde iOS 9, es una herramienta fundamental para cuando el nivel de carga es bajo. El sistema avisa cuando la batería desciende al 20% y nuevamente al 10%, permitiendo activar este modo con un solo toque o desde Configuración > Batería. Al activarlo, se reduce el brillo, se optimiza el rendimiento y se minimizan las animaciones del sistema.

Algunas funciones como la actualización en segundo plano y la sincronización con iCloud se suspenden temporalmente, pero el usuario puede seguir realizando llamadas, enviar mensajes y navegar por internet sin inconvenientes.

Con iOS, puedes administrar la duración de la batería de tu dispositivo. (Captura Apple)

iOS facilita la gestión de la batería al mostrar qué porcentaje consume cada aplicación. Esta información está disponible en Configuración > Batería. Si se detecta que una app utiliza energía en segundo plano, Apple recomienda desactivar la actualización en segundo plano desde Configuración > General > Actualización en Segundo Plano, o limitarla solo a conexiones Wi-Fi. En el caso de Mail, se puede elegir obtener datos manualmente o espaciar los intervalos de descarga para ahorrar energía.

Las apps que hacen uso intensivo de los servicios de localización también pueden reducir la autonomía. Es posible desactivar el acceso a la ubicación desde Configuración > Privacidad > Localización, revisando además los permisos asignados a cada aplicación.

Apple sugiere revisar las notificaciones push de aquellas aplicaciones que encienden con frecuencia la pantalla. Desactivar Permitir Notificaciones desde Configuración > Notificaciones puede evitar que la pantalla se active sin necesidad y consuma energía extra. Si el iPhone se utiliza en áreas con baja cobertura o sin señal, el esfuerzo por buscar red puede agotar la batería rápidamente.

Evita exponer el dispositivo a temperaturas extremas. (Imagen ilustrativa Infobae)

En estos casos, Apple recomienda activar el Modo de Vuelo desde el Centro de Control, aunque ello implica suspender temporalmente las llamadas y el acceso a datos móviles.

Consejos prácticos para cuidar la batería de tu celular Android

Para prolongar la vida útil y la duración diaria de la batería en celulares Android, es fundamental adoptar hábitos de uso eficientes y aprovechar las herramientas del sistema operativo. Mantener el software actualizado garantiza que el dispositivo reciba las optimizaciones energéticas más recientes.

Además, ajustar el brillo de la pantalla manualmente o activar el brillo automático ayuda a reducir el consumo excesivo de energía. Limitar el uso de fondos de pantalla animados y desactivar las conexiones inalámbricas (como Bluetooth o GPS) cuando no se están utilizando también contribuye a ahorrar batería.

En la sección de batería de la configuración, es posible identificar qué apps gastan más energía. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra recomendación clave es revisar el uso de aplicaciones en segundo plano, ya que muchas pueden consumir energía sin que el usuario lo note. En la sección de batería de la configuración, es posible identificar qué apps gastan más energía y restringir su actividad en segundo plano si es necesario.

Activar el modo ahorro de batería en situaciones de baja carga limita funciones no esenciales y extiende el tiempo de uso. Por último, evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas y realizar cargas completas en lugar de ciclos cortos ayuda a preservar la salud de la batería a largo plazo.