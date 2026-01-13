Esta es la marca que se posiciona como líder mundial de smartphones en 2025

Apple cierra el año con un 20% de cuota global y un crecimiento interanual del 10%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cierre de 2025, los datos de mercado confirman una tendencia inesperada: Apple se consolida como la marca líder mundial en el competitivo sector de los smartphones, superando a competidores históricos como Samsung y Xiaomi. Este liderazgo llega tras un año marcado por desafíos tecnológicos y una intensa competencia en innovación, especialmente en el terreno de la IA móvil.

Pese a los contratiempos y las expectativas inciertas al inicio del año, la empresa de Cupertino logra posicionarse al frente gracias a una combinación de expansión global, estrategia de producto y la fortaleza de su gama iPhone.

Apple domina el mercado mundial de smartphones en 2025

Según el informe de Counterpoint Research, Apple cierra el año con un 20% de cuota global y un crecimiento interanual del 10%, la cifra más alta entre las cinco principales marcas del sector. Samsung ocupa el segundo lugar con un 19% de cuota y un incremento del 5%.

Xiaomi mantiene el tercer puesto con el 13% del mercado. El desempeño de Apple se distancia del crecimiento general de la industria, que experimentó un alza del 2% durante el año, y multiplica por cinco la media del mercado.

El impulso de Apple se hace aún más notorio en el último trimestre de 2025, cuando alcanza una cuota del 25% en el mercado global de smartphones. Esto significa que uno de cada cuatro teléfonos inteligentes vendidos en el mundo durante ese periodo fue un iPhone, lo que marca un récord histórico trimestral para la compañía. Samsung, por su parte, registró un 17% en el mismo periodo.

La estrategia detrás del liderazgo: expansión y ‘premiumización’

El crecimiento de Apple en un contexto de mercado moderado se explica en gran parte por la llamada ‘premiumización’, una tendencia que se fortalece gracias a opciones de financiamiento y la rápida adopción del 5G en mercados emergentes.

Varun Mishra, analista senior de Counterpoint Research, destaca: “El crecimiento de Apple en 2025 fue impulsado por su presencia en expansión y la creciente demanda en mercados emergentes y de tamaño medio, respaldado por una mezcla de productos más sólida”.

La marca logra capitalizar el ciclo de renovación de dispositivos pospandemia, en el que millones de usuarios que adquirieron smartphones entre 2020 y 2021 llegan al momento de reemplazarlos justo cuando Apple lanza su nueva generación. Este timing, junto con la penetración efectiva en regiones como Japón, India y el sudeste asiático, se traduce en una base de clientes ampliada y una presencia global reforzada.

El papel clave del iPhone 16 en el éxito de Apple

Aunque la atención mediática se centró en el iPhone 17, presentado en septiembre de 2025, el verdadero motor del liderazgo de Apple fue el iPhone 16. Durante nueve meses del año, este modelo sostuvo el desempeño de la marca, a pesar de que fue presentado como el primer dispositivo “diseñado desde cero para la IA” y su principal atractivo, Apple Intelligence, sufrió retrasos y limitaciones, incluso en el soporte para otros idiomas como el español.

El iPhone 16 mostró una notable resiliencia en mercados donde Apple históricamente tenía menor incidencia. Counterpoint Research resalta que este modelo tuvo un rendimiento excepcional en Japón, India y el sudeste asiático.

La oferta de opciones de financiamiento y la estrategia de expansión permitieron que millones de usuarios eligieran un iPhone por primera vez, ampliando la base de clientes y consolidando la posición global de la marca.

Un contexto de crecimiento moderado y competencia intensa

El mercado de smartphones experimentó su segundo año consecutivo de crecimiento tras la contracción pospandemia, aunque el avance fue apenas del 2%. La competencia entre las grandes marcas se intensificó, y mientras Samsung logró un crecimiento del 5% —el doble que la media del sector—, Apple se despegó con un 10%.

La estrategia de la empresa de Cupertino, basada en la diversificación de productos y la respuesta a las demandas de los mercados emergentes, resultó clave para su éxito.

La presentación de Apple Intelligence como la gran apuesta tecnológica del año generó expectativas elevadas, pero los retrasos y la llegada incompleta de las funciones no impidieron que Apple capitalizara la renovación de dispositivos y la expansión internacional.