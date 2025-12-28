Tecno

Pasos para crear emojis personalizados en tu iPhone con Apple Intelligence

El teclado en dispositivos compatibles permite combinar imágenes y creatividad en stickers exclusivos

Esta función permite a los usuarios de iPhone crear emojis únicos según sus propias instrucciones o combinaciones de imágenes. (Reuters)

Apple ha incorporado a Apple Intelligence la función que permite crear emojis personalizados en el iPhone, conocida como Genmoji. Esta herramienta está disponible únicamente en determinados modelos recientes y requiere cumplir ciertos requisitos de software, facilitando la expresión de emociones o ideas en situaciones donde los emojis tradicionales no resultan suficientes.

Genmoji opera exclusivamente en los modelos de iPhone más recientes con sistema operativo iOS 18.4 o superior, incluyendo versiones beta e iOS 26. Los dispositivos compatibles son: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Para acceder, es imprescindible activar Apple Intelligence desde la sección Ajustes > Apple Intelligence y Siri en el dispositivo.

La función solo está disponible en modelos recientes y requiere activar Apple Intelligence desde los ajustes del dispositivo. (Infobae América)

Una vez verificado que se dispone del modelo y actualización requeridos, el usuario debe abrir el teclado de emojis en una aplicación de mensajería compatible. Genmoji se presenta como un botón en la esquina superior derecha del teclado; si no aparece, la aplicación no soporta esta función.

La mayoría de servicios populares, como iMessage, WhatsApp y Telegram, permiten su uso. Durante el primer acceso, es posible que la función tarde unos minutos en estar disponible debido a la descarga inicial de datos. Posteriormente, el funcionamiento es local, sin necesidad de conexión a Internet.

Cómo crear un emoji personalizado con Genmoji

  • Pulsar el botón de Genmoji en el teclado.
  • Escribir una instrucción breve en el cuadro de texto, como “un perro con nariz de cerdo”.
  • Seleccionar una sugerencia de las que aparecen en la parte inferior de la pantalla, si se prefiere, o combinar emojis existentes entre sí para crear una nueva figura.
  • Elegir una fotografía de una persona guardada en la biblioteca del teléfono, modificar su aspecto o asociarla con otros emojis.
  • Tras introducir la instrucción o elegir una combinación, la herramienta genera varias propuestas de emoji.
  • Revisar las opciones desplazando lateralmente.
  • Seleccionar la propuesta preferida para usarla como emoji personalizado.
Emoji creado con Genmoji. (Apple)
Emoji creado con Genmoji. (Apple)

Una vez seleccionada la creación, esta puede enviarse en la conversación o guardarse para usos futuros. Es importante recordar que los emojis generados con Genmoji no se integran en la lista universal de emojis, sino que se almacenan como stickers de iPhone en el dispositivo. De este modo, están disponibles en el apartado de stickers de las aplicaciones de mensajería y pueden reutilizarse cuando el usuario lo desee.

Las posibilidades creativas de Genmoji están delimitadas por algunas restricciones establecidas por Apple. La función bloquea la generación de emojis con contenido violento o de carácter sexual, como norma ética. Además, puede rechazar instrucciones aparentemente inocuas, así como mostrar errores ocasionales incluso con peticiones permitidas.

Estas situaciones se deben a que Genmoji, al igual que otras funciones de Apple Intelligence, continúa en fase beta y su precisión puede variar entre versiones, lo que repercute tanto en la variedad como en la exactitud de las imágenes generadas.

Los emojis generados se almacenan como stickers y pueden reutilizarse en apps como iMessage, WhatsApp y Telegram. (Reuters)

Aunque estas limitaciones existen, Genmoji ha evolucionado constantemente, por lo que sigue ampliando funciones y mejorando su rendimiento con cada actualización.

