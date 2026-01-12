Google Maps cambia una de sus funciones más usadas: así es el nuevo menú de ajustes

La nueva configuración de Google Maps para Android simplifica el menú de ajustes y mejora la experiencia del usuario. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La última actualización de Google Maps en dispositivos Android introduce cambios significativos en uno de los apartados más consultados por los usuarios: el menú de configuración.

Esta transformación, que llega tras años de peticiones y quejas constantes, promete facilitar la vida diaria a quienes utilizan la aplicación, eliminando la complejidad que caracterizaba al antiguo menú y apostando por una experiencia mucho más intuitiva y visual.

Hasta hace poco, Google Maps presentaba un menú de ajustes saturado de opciones, donde encontrar una configuración específica se convertía en una tarea tediosa. El rediseño, que se está implementando de forma progresiva, responde directamente a estas demandas históricas de los usuarios.

Cómo es el cambio en el menú de Google Maps

La novedad más evidente es la simplificación radical del menú de ajustes, que ahora se divide en siete secciones principales. Cada una de ellas cuenta con una breve descripción que orienta sobre las opciones disponibles, acompañada de un emoji o icono que facilita la identificación visual inmediata.

La actualización responde a años de quejas de usuarios, resolviendo la saturación y falta de lógica del antiguo menú de ajustes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio representa un giro hacia una estética más minimalista y ordenada, alineada con la tendencia de otras aplicaciones de la compañía.

Las nuevas categorías del menú son las siguientes:

App y pantalla : aquí se agrupan los controles relacionados con el tema visual, la accesibilidad y los ajustes de visualización del mapa.

Navegación : este apartado incluye todas las opciones vinculadas a la conducción, el tráfico y los distintos modos de desplazamiento, como caminar o el transporte público.

Tus vehículos : permite introducir o modificar datos sobre el tipo de motor del coche o si el vehículo es conectado, una funcionalidad pensada para quienes usan la aplicación en automóviles modernos.

Ubicación y privacidad : en esta sección se puede acceder al historial de mapas, la cronología de movimientos en Google Maps y todas las opciones de perfil y privacidad.

Mapas sin conexión : destinado a gestionar los mapas descargados y las actualizaciones de los mismos, lo que resulta útil en zonas sin cobertura de datos móviles.

Notificaciones: aquí se configuran los recordatorios, las recomendaciones y los avisos que la aplicación puede enviar al usuario.

Este diseño recuerda al de otras aplicaciones de Google, como la app de búsqueda, donde el menú de ajustes mantiene una disposición clara con la palabra “Settings” alineada a la izquierda y un icono de cierre a la derecha.

Una de las quejas habituales entre los usuarios era la dispersión de funciones y la falta de lógica en la disposición de los ajustes. El menú anterior, que acumulaba años de modificaciones y añadidos, presentaba botones y opciones en ubicaciones poco intuitivas. El nuevo diseño soluciona este problema al agrupar preferencias relacionadas bajo apartados coherentes, eliminando redundancias y mejorando la lógica interna.

La sección Ubicación y privacidad permite gestionar el historial de movimientos y los controles de perfil y privacidad en Google Maps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, las secciones de Navegación, Tus vehículos y Mapas sin conexión mantienen una estructura similar a la que tenían antes, pero otras como App y pantalla o Ubicación y privacidad consolidan ajustes que antes estaban dispersos. El resultado es un acceso más rápido y sencillo a cada función, sin necesidad de recorrer interminables listas de opciones.

Esta organización busca también reducir el tiempo de búsqueda de un ajuste concreto, algo especialmente valorado cuando se utiliza la aplicación en movimiento. Los usuarios podrán identificar rápidamente la sección deseada gracias a las descripciones y los iconos, lo que minimiza las distracciones y los errores durante el uso.

Cuándo estará disponible el nuevo menú en Google Maps

El nuevo menú de configuración comenzó a implementarse con la versión 25.49 de Google Maps para Android. No obstante, este cambio depende de una actualización tanto de la aplicación como de los servidores de Google, por lo que su disponibilidad aún no es generalizada.

El rediseño busca reducir el tiempo de búsqueda de ajustes y minimizar distracciones al usar Google Maps en movimiento desde Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según se informó, la compañía está activando la función de forma progresiva, lo que implica que algunos usuarios deberán esperar unos días o semanas para verla reflejada en sus dispositivos.

Para acceder a la nueva configuración, basta con actualizar la aplicación a la última versión disponible en Google Play Store. El proceso es sencillo: se debe ingresar a la tienda, pulsar en el icono de la cuenta, dirigirse al apartado de actualizaciones y comprobar si la versión 25.49 aparece para descargar e instalar.