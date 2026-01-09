Tecno

Cómo la inteligencia artificial puede reducir el consumo energético en el hogar

Catherin Ospina, gerente de Mercadeo de LG Electronics Colombia, explicó que el aprendizaje de la IA permite reducir el consumo de los electrodomésticos

El aprendizaje automático ayuda a
El aprendizaje automático ayuda a la eficiencia de los electrodomésticos. (Imagen ilustrativa)

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los ejes centrales del desarrollo tecnológico en el hogar, no solo para automatizar tareas, sino también para reducir el consumo energético y optimizar el uso de recursos.

En el CES 2026, LG presentó su visión sobre este tema, basada en una filosofía que combina tecnología, personalización y eficiencia. En diálogo con Infobae Tecno, Catherin Ospina, gerente de Mercadeo de LG Electronics Colombia, explicó cómo la compañía está aplicando la IA en electrodomésticos, robótica y entretenimiento para lograr hogares más eficientes.

Según Ospina, la estrategia de la compañía en inteligencia artificial se apoya en un concepto llamado “inteligencia afectiva”, una filosofía que busca que la tecnología esté al servicio de las personas.

Electrodomésticos con IA ayudan a
Electrodomésticos con IA ayudan a reducir el consumo eléctrico en el hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Nosotros nos preocupamos por desarrollar una inteligencia pensada en la hiperpersonalización basada en los usuarios”, explicó. A diferencia de una automatización genérica, este enfoque se centra en aprender de los hábitos cotidianos para ofrecer experiencias más eficientes y adaptadas a cada hogar.

Uno de los ejemplos más claros de esta visión es CLOiD, el robot presentado como prototipo de asistente doméstico. Si bien aún no está disponible comercialmente, representa el rumbo que la compañía quiere seguir en el hogar conectado.

“CLOiD viene a ser ese acercamiento desde el hogar”, señaló, y detalló que se trata de un asistente capaz de comunicarse con los electrodomésticos, ejecutar órdenes y proponer acciones de forma autónoma. En mercados como Corea del Sur, ya se ha probado robots que operan en restaurantes, y ahora el objetivo es trasladar esa experiencia al entorno doméstico.

CLOiD es el robot doméstico
CLOiD es el robot doméstico que viene desarrollando LG. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Más allá de la robótica, el impacto más inmediato de la inteligencia artificial se percibe en los electrodomésticos tradicionales, como lavadoras y refrigeradores. En el caso del lavado, la IA permite ciclos más rápidos y eficientes, lo que se traduce en un menor consumo de energía y agua. “Si lavas más rápido y dejas más limpio, utilizas menos energía”, explicó la ejecutiva.

En refrigeración, el beneficio está en la estabilidad del motor y el control del frío. Y es que el sistema aprende de los hábitos del usuario, como la frecuencia con la que se abre y cierra la puerta de la nevera.

“El motor aprende de tus hábitos y de esta manera trabaja en la estabilidad del frío, lo que garantiza la frescura de la comida por más tiempo y un consumo energético menor”, afirmó. Esta capacidad de aprendizaje reduce los picos de consumo y mejora la eficiencia a largo plazo.

Refrigeradoras con IA aprenden los
Refrigeradoras con IA aprenden los hábitos de sus usuarios, lo que ayuda a apagar el motor y un mejor manejo del frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficiencia energética también se extiende al entretenimiento, especialmente en el segmento de televisores. En el CES 2026, LG presentó un nuevo modelo OLED ultradelgado, el W6, con apenas nueve milímetros de grosor. Este televisor, que llegará al mercado este año, combina diseño minimalista con un alto rendimiento energético.

Las tecnologías como OLED y LED permiten reducir la cantidad de componentes electrónicos, lo que no solo mejora la imagen y el sonido, sino que también disminuye el consumo de energía y el impacto ambiental asociado a los residuos electrónicos.

La ejecutiva subrayó que la inteligencia artificial no solo actúa en la parte visible para el usuario, como las interfaces o las funciones inteligentes, sino también en el desarrollo de productos. “La IA viene a fortalecer nuestra tecnología y los procesos de desarrollo de producto”, explicó. Esto incluye motores, compresores y sistemas internos que operan de manera más estable y eficiente gracias al aprendizaje automático.

Una pantalla ultradelgada OLED reduce
Una pantalla ultradelgada OLED reduce los componentes electrónicos, por lo que consume menos energía.

En un contexto en el que el uso de la IA suele asociarse a un mayor consumo energético, las compañías plantean un enfoque distinto: utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para reducir el gasto de energía y agua, sin sacrificar desempeño.

