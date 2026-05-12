Estados Unidos

Google dice que su IA asiste al médico: el estudio muestra que ya lo reemplaza en la mitad de la consulta

En 68 de 140 dimensiones clínicas evaluadas, el sistema iguala o supera a un médico de atención primaria, pero Google lo presenta como herramienta de apoyo

Guardar
Ilustración de una cabeza dividida: mitad izquierda, un cerebro de circuitos coloridos con el logo de Google; mitad derecha, un doctor con estetoscopio. Fondo azul claro.
Google DeepMind presenta el sistema IA co-clinician, que iguala o supera a médicos humanos en 68 de 140 dimensiones clínicas evaluadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google DeepMind publicó esta semana su iniciativa IA co-clinician. La presentación es pulcra: una inteligencia artificial de un esquema que llaman triadic care. Médico, paciente, agente. El médico conserva el juicio y el control. La IA extiende su alcance. Un equipo.

Eso es lo que dice el blog.

PUBLICIDAD

Después está lo que dice el estudio.

DeepMind hizo una simulación randomizada con 20 escenarios clínicos y 10 médicos haciendo de pacientes-actores. Evaluaron 140 aspectos de la consulta: desde detectar señales de alarma hasta guiar exámenes físicos por video. Compararon al sistema con médicos reales de atención primaria.

PUBLICIDAD

Resultado: el sistema igualó o superó al médico humano en 68 de las 140 dimensiones evaluadas. Casi la mitad.

Google lo presenta al revés. Dice que los médicos rindieron mejor “en general”, sobre todo identificando señales de alarma y guiando exámenes críticos. Es verdad. Pero la otra mitad de la oración, la que la nota corporativa escribe en chiquito, es esta: en 68 áreas el sistema ya no está debajo del médico.

El “co-” es marketing regulatorio

Hay una razón por la que Google necesita llamarlo co-clinician y no clinician. Llamarlo clínico a secas sería un problema con la FDA, la agencia que regula medicamentos y dispositivos médicos en Estados Unidos. Sería un problema gremial con las asociaciones de médicos. Sería un problema reputacional con los pacientes. Sería un problema legal si algo sale mal.

El prefijo “co-” es un escudo. Sirve para que el sistema pueda operar en un terreno donde la palabra completa todavía no se puede pronunciar.

No es crítica al sistema. Es lectura del framing.

Ilustración conceptual de una balanza con un médico en un platillo y una figura abstracta digital con circuitos y acentos de colores de Google en el otro, sobre un fondo azul petróleo.
El estudio de Google revela que la inteligencia artificial ya cubre la mitad de las funciones de un médico de atención primaria en consultas simuladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato que la nota corporativa no resalta

Hay un segundo hallazgo del mismo estudio que conviene mirar. En la evaluación de 98 consultas de evidencia clínica, el sistema registró cero errores críticos en 97 casos, superando a las dos herramientas de IA que ya usan los médicos en su trabajo diario. Esas herramientas existen, están en el mercado, los médicos las pagan o las usan vía hospital. Y el propio paper de DeepMind dice que el co-clinician las supera.

En un tercer benchmark, sobre preguntas de medicación del set OpenFDA RxQA, los médicos de atención primaria rindieron, en palabras del propio paper, “modestamente” en el formato multiple choice. El sistema, en cambio, mostró mejoras significativas en ese mismo formato. Cuando las preguntas se formularon en formato abierto, como aparecen en una consulta real, el sistema superó a otros modelos de frontera.

Tres frentes: consulta general, evidencia clínica, conocimiento de medicación. En los tres, el sistema está al nivel o por encima de las herramientas disponibles, incluido el médico humano en una parte significativa del trabajo.

Lo que el estudio sí reconoce

Conviene no exagerar. El propio equipo de DeepMind marca límites: el médico sigue siendo mejor en detectar señales de alarma, en guiar exámenes físicos críticos, en el juicio clínico integral. Y es simulación, no clínica real. Los pacientes son actores. La metodología la diseñó Google con sus socios académicos en Harvard y Stanford, no un evaluador independiente.

Todo eso importa. Pero ninguna de esas limitaciones explica por qué un sistema que iguala al médico en 68 de 140 dimensiones se vende como herramienta de apoyo.

Ilustración digital de un médico, una paciente y una figura holográfica de IA interconectados por líneas de datos y símbolos médicos en un fondo abstracto oscuro.
El juicio clínico integral y la identificación de señales de alarma siguen siendo fortalezas exclusivas de los médicos humanos según DeepMind. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero anuncio

Lo que Google publicó no es un asistente. Es un sistema que en condiciones controladas ya cubre cerca de la mitad de las funciones de un médico de atención primaria, y que en tareas específicas de evidencia y medicación supera a las herramientas que los médicos usan hoy. Lo llaman co- porque la regulación, los seguros médicos y la opinión pública todavía no están listos para la otra palabra.

El día que un regulador dé el permiso, el prefijo se cae solo. Y va a caerse antes de lo que la profesión médica está dispuesta a admitir.

El paper ya lo dice. Solo falta que el comunicado de prensa lo lea.

Temas Relacionados

Google DeepMindAtención PrimariaInteligencia Artificial MédicaRegulación SanitariaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae la bolsa de Wall Street tras el repunte de la inflación y del precio del petróleo

Las acciones en Estados Unidos abren a la baja este martes. Los operadores neoyorquinos observan con atención la evolución del escenario financiero y las próximas definiciones de la Reserva Federal

Cae la bolsa de Wall Street tras el repunte de la inflación y del precio del petróleo

Nueva York convierte calles escolares en canchas de fútbol por el Mundial 2026

La ciudad lanzó el programa Soccer Streets, que transforma los alrededores de 50 escuelas públicas en espacios para fútbol y actividades comunitarias. la medida permitirá que más de 30.000 niños vivan el espíritu del la Copa del Mundo sin ir a los estadios

Nueva York convierte calles escolares en canchas de fútbol por el Mundial 2026

Autoridades emiten alerta sanitaria en este estado por calor extremo y riesgo de deshidratación

El fenómeno ha llevado a la activación de protocolos de emergencia y extensas recomendaciones para evitar enfermedades asociadas al calor, priorizando la atención a poblaciones vulnerables hasta el final de la alerta

Autoridades emiten alerta sanitaria en este estado por calor extremo y riesgo de deshidratación

El cierre de Spirit Airlines causa despidos masivos en aeropuertos de Texas

La desaparición de una de las principales empresas de bajo costo deja sin empleo a cientos de trabajadores en las terminales aéreas de Dallas-Fort Worth y Houston, generando inquietud entre sindicatos y autoridades locales

El cierre de Spirit Airlines causa despidos masivos en aeropuertos de Texas

United Airlines retoma los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela tras casi 9 años de suspensión

La decisión de restablecer servicios aéreos sin escalas surge tras el cambio de gobierno en Caracas y coincide con la reapertura de rutas comerciales

United Airlines retoma los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela tras casi 9 años de suspensión

TECNO

Fraudes corporativos con IA: así copian voces y rostros de directivos para cometer estafas

Fraudes corporativos con IA: así copian voces y rostros de directivos para cometer estafas

Google reemplaza Veo con Omni, una IA capaz de crear videos hiperrealistas

Cómo saber cuál fue la primera canción que escuchaste en Spotify: Wrapped histórico

Apple cancela una de las funciones más esperadas para el Apple Watch

Steve Jobs llega a las monedas de un dólar: así es la edición especial para coleccionistas

ENTRETENIMIENTO

La advertencia de Guillermo Francella a los aspirantes: "No claudicar, tener la resiliencia que tenga que tener"

La advertencia de Guillermo Francella a los aspirantes: "No claudicar, tener la resiliencia que tenga que tener"

Guillermo del Toro y la proeza de filmar ‘El laberinto del fauno’: “Fue la segunda peor experiencia de mi vida”

Samsung respondió a la demanda de Dua Lipa por el uso de su imagen en empaques de televisores: “Negamos cualquier acusación de uso indebido”

Nuevo obstáculo para Blake Lively en la recta final de su disputa legal con Justin Baldoni

“El Grinch” tendría una nueva versión en live-action: qué se sabe hasta ahora

MUNDO

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

Más de 6.000 niños reciben tratamiento por obesidad grave en clínicas del Reino Unido: “Es uno de los mayores desafíos en salud pública”

Los hogares del Reino Unido recortan su gasto al ritmo más rápido en 16 meses por el temor a una nueva crisis del costo de vida

Un cigarrillo electrónico habría dejado inconscientes a dos gemelas de 13 años en Inglaterra

Las cinco exigencias de Irán que evidencian su poca voluntad de diálogo

El líder de Hezbollah amenazó con convertir el sur del Líbano en “un infierno” y pidió negociaciones indirectas con Israel