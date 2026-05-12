Apple refuerza la seguridad de sus dispositivos antiguos con nuevas actualizaciones para iOS, iPadOS y macOS

Apple lanza actualización de seguridad y de rendimiento en sus dispositivos antiguos.

Apple lanzó una nueva serie de actualizaciones de software destinadas a modelos antiguos de iPhone, iPad y Mac, reforzando la seguridad y estabilidad de dispositivos que ya no pueden acceder a las versiones más recientes de sus sistemas operativos. La compañía publicó nuevas versiones de iOS, iPadOS y macOS junto con sus actualizaciones principales de la familia 26.5.

Entre las versiones liberadas destacan iOS 15.8.8, iOS 16.7.16, iOS 18.7.9, iPadOS 17.7.11, macOS Sonoma 14.8.7 y macOS Sequoia 15.7.7. Estas actualizaciones están dirigidas especialmente a usuarios con equipos más antiguos que continúan utilizando versiones previas del sistema operativo.

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La publicación llegó de manera simultánea al lanzamiento de iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 y watchOS 26.5, actualizaciones enfocadas en nuevas funciones como sugerencias personalizadas en Apple Maps, fondos de pantalla temáticos de Orgullo y mejoras de sincronización con dispositivos wearables de terceros.

Apple lanzó un nuevo parche pensado en sus equipos más antiguos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sin embargo, Apple también decidió mantener soporte activo para generaciones anteriores de hardware, una estrategia que suele centrarse principalmente en correcciones de seguridad y mejoras internas de rendimiento.

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En las notas oficiales relacionadas con iOS 15.8.8 y iPadOS 15.8.8, la compañía indicó que las actualizaciones incorporan las mismas correcciones de seguridad que fueron implementadas previamente en iOS 26.4.2 y iPadOS 26.4.2 durante abril.

Aunque Apple no detalló públicamente todas las vulnerabilidades corregidas, este tipo de actualizaciones suelen abordar fallos que podrían ser aprovechados por ciberdelincuentes para comprometer información personal, ejecutar código malicioso o afectar la estabilidad de los dispositivos.

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Apple corrigió varias vulnerabilidades en su nuevo parche. (Fotocomposición Infobae)

La compañía mantiene desde hace años una política de soporte prolongado para equipos antiguos, especialmente en materia de seguridad. Esto permite que usuarios con dispositivos que ya no reciben las últimas funciones continúen protegidos frente a amenazas digitales actuales.

La lista completa de actualizaciones

En iPhone, Apple liberó iOS 18.7.9, iOS 16.7.16 e iOS 15.8.8. Para iPad llegaron iPadOS 18.7.9, iPadOS 17.7.11, iPadOS 16.7.16 e iPadOS 15.8.8. Mientras tanto, los usuarios de Mac recibieron macOS Sequoia 15.7.7 y macOS Sonoma 14.8.7.

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Estas versiones no incorporan grandes cambios visuales ni nuevas funciones avanzadas, ya que su principal objetivo es mantener la seguridad y compatibilidad de dispositivos que llevan varios años en el mercado.

Las actualizaciones de seguridad son consideradas especialmente importantes en un contexto donde las amenazas informáticas evolucionan constantemente. Expertos en ciberseguridad recomiendan mantener los dispositivos actualizados incluso si se trata de equipos antiguos, debido a que muchas vulnerabilidades conocidas continúan siendo utilizadas en ataques masivos.

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El parche de Apple para sus modelos más antiguos es mayormente de seguridad. (Apple)

Apple suele diferenciar sus lanzamientos entre actualizaciones de características y actualizaciones de mantenimiento. Mientras las primeras introducen novedades relacionadas con inteligencia artificial, aplicaciones o diseño, las segundas se enfocan en corregir errores internos y cerrar brechas de seguridad.

En los últimos años, la compañía ha extendido el tiempo de soporte para varios de sus dispositivos, algo que también impacta en el mercado de segunda mano y en la vida útil de productos como iPhone, iPad y Mac.

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La estrategia contrasta con la de otros fabricantes tecnológicos que reducen el soporte de software pocos años después del lanzamiento de sus equipos. En el caso de Apple, algunos modelos continúan recibiendo parches de seguridad incluso cuando ya no son compatibles con las versiones más recientes del sistema operativo.

A diferencia de otros fabricantes tecnológicos, Apple brinda soporte de seguridad a sus equipós que incluso ya no son compatibles con su actual sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de mejorar la protección contra vulnerabilidades, estas actualizaciones también suelen optimizar el rendimiento general, corregir errores de compatibilidad y solucionar fallos detectados tras actualizaciones anteriores.

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Apple recomendó a los usuarios instalar las nuevas versiones lo antes posible desde el apartado de actualización de software en Configuración o Preferencias del Sistema, dependiendo del dispositivo utilizado.

Con este movimiento, la empresa refuerza una de sus principales políticas dentro del ecosistema tecnológico: mantener activos y seguros dispositivos que todavía continúan siendo utilizados por millones de personas en todo el mundo, incluso varios años después de su lanzamiento original.

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