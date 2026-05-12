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Cuál es el tamaño ideal de un televisor para ver los partidos de la Copa Mundial 2026

Gran parte de la decisión radica en el lugar donde vamos a ubicar la pantalla en casa

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Un hombre de espaldas, sentado en un sofá, viendo un partido de fútbol en un televisor de pantalla grande en una sala oscura con luz azul.
La Copa Mundial 2026 incrementa el interés por elegir el tamaño y la tecnología ideal de televisor para disfrutar el fútbol en casa.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por la Copa Mundial 2026 ha encendido el interés de miles de aficionados por renovar sus equipos en casa. Elegir el tamaño ideal de televisor y el tipo de tecnología más adecuada puede transformar la forma de vivir los partidos.

La decisión depende de varios factores: la distancia entre el sofá y la pantalla, el espacio disponible, el tipo de tecnología y la resolución del televisor.

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A continuación, se detallan las claves para seleccionar el tamaño óptimo de pantalla, las mejores tecnologías para seguir el fútbol y los consejos técnicos para aprovechar cada partido al máximo.

Cómo elegir el tamaño correcto de tu televisor

La elección del tamaño de televisor no responde solo a una moda. Es un factor que puede definir si ver el Mundial será una experiencia inmersiva o un simple pasatiempo.

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Mano sosteniendo un control remoto blanco con botones negros y rojos en primer plano; al fondo, un televisor desenfocado muestra un partido de fútbol.
Medir la distancia entre el sofá y el televisor resulta fundamental para seleccionar el tamaño óptimo de pantalla y evitar fatiga visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, la tendencia muestra una clara preferencia por pantallas de gran formato. Según estudios de la DIAN, los televisores de 40 pulgadas o más constituyen cerca del 70% de las ventas, mientras que las importaciones de equipos crecieron un 57,6% en enero de 2026 respecto al año anterior.

El primer paso es medir la distancia entre el lugar donde se ubicará el espectador y la pantalla. Organizaciones como la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) recomiendan que la distancia sea proporcional al tamaño de la pantalla para evitar fatiga visual y lograr una experiencia cómoda.

Como orientación general:

  • Para una distancia de entre 1,5 y 2 metros, los televisores de 40 a 50 pulgadas son ideales para dormitorios o salas pequeñas.
  • Entre 2 y 2,5 metros, lo recomendable son modelos de 55 a 65 pulgadas, equilibrados para salas medianas.
  • Si el espacio permite entre 2,5 y 3 metros, una pantalla de 75 a 85 pulgadas ofrece una experiencia tipo cine en casa.
  • En ambientes de 3 a 4 metros, se sugieren televisores de 85 a 98 pulgadas, excelentes para quienes disfrutan partidos en grupo.
  • Más de 4 metros de distancia justifican pantallas de 100 a 120 pulgadas, pensadas para salas amplias y una vivencia estilo estadio.

La regla general es clara: a menor distancia, pantallas más pequeñas; a mayor distancia, formatos más grandes. Elegir bien evita incomodidades visuales y permite aprovechar al máximo la tecnología disponible.

Un hombre de edad avanzada con barba, vistiendo una camiseta del Real Madrid, mira un partido de fútbol en un televisor grande en su sala, gesticulando con una mano.
Las tecnologías OLED, QLED, Nanocell y LED ofrecen diferentes ventajas para ver el fútbol, como mayor brillo, contraste y calidad de imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de televisor conviene para ver fútbol

No solo el tamaño importa al momento de vivir la Copa Mundial desde casa. Existen diferentes tecnologías de pantalla, cada una con ventajas específicas para el deporte. Los tipos principales son:

  • OLED: cada píxel emite su propia luz, logrando negros profundos y colores intensos. Es ideal para captar los contrastes del césped, los uniformes y los detalles del estadio.
  • QLED: utiliza puntos cuánticos para ofrecer mayor brillo y calidad de color. Brinda imágenes vibrantes y es especialmente útil en ambientes bien iluminados.
  • Nanocell: incorpora partículas nanométricas para colores precisos y un ángulo de visión amplio, lo que resulta útil si varias personas ven el partido desde diferentes puntos.
  • LED: mejora la gama de colores y la fidelidad de imagen respecto a los antiguos LCD y plasma.

La elección del tipo de televisor también depende del presupuesto y las preferencias de cada usuario. Modelos inteligentes permiten acceder directamente a plataformas de streaming y aplicaciones, mientras que otros pueden optimizarse con dispositivos externos como Roku o Fire TV.

Televisor en buen estado en el living - (Imágen Ilustrativa Infobae)
La resolución 4K UHD destaca como la mejor opción para salones medianos y grandes por su alta nitidez y sensación de inmersión. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Resolución de pantalla y nitidez para partidos de alto impacto

La resolución es clave para no perder ningún detalle cuando la acción se intensifica. Las opciones más frecuentes son:

  • 8K UHD: cuatro veces superior a la UHD, es la última generación en pantallas de alta definición.
  • 4K UHD: proporciona imágenes extremadamente nítidas y un alto nivel de inmersión.
  • Full HD: adecuado para televisores de hasta 43 pulgadas, con imágenes definidas y una experiencia satisfactoria.
  • HD: de 1280 x 720 píxeles, recomendada para pantallas de hasta 32 pulgadas en habitaciones pequeñas.

Para salones medianos y grandes, un televisor 4K UHD asegura ver la pelota, los movimientos y los gestos de los jugadores con precisión, incluso en jugadas rápidas.

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