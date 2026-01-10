Qué indica el punto verde en la barra superior del celular y por qué deberías prestarle atención

El punto verde del celular indica que estás usando el micrófono del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pequeño punto verde que aparece en la esquina superior de la pantalla de los celulares Android y iPhone se ha convertido en una de las señales de privacidad más importantes de los smartphones modernos.

Lejos de ser un error gráfico o un detalle estético del sistema, este indicador cumple una función clave: alertar en tiempo real cuando la cámara o el micrófono del dispositivo están activos. Su presencia permite a los usuarios saber, de un vistazo, si el teléfono está capturando imagen o sonido, incluso cuando no se ha iniciado ninguna acción de forma consciente.

La función fue incorporada por Google a partir de Android 12 y por Apple en versiones recientes de iOS como parte de una estrategia para reforzar la transparencia y el control sobre los datos personales. En un contexto marcado por el aumento del espionaje digital, las aplicaciones invasivas y el malware, este punto verde actúa como la primera línea de defensa para detectar posibles usos indebidos de los sensores del teléfono.

La aparición inesperada del punto verde puede indicar la presencia de aplicaciones espía en el teléfono. (Apple)

El sistema operativo no distingue quién activa la cámara o el micrófono. El indicador se encenderá tanto si el usuario está grabando una nota de voz en WhatsApp, participando en una videollamada o tomando una foto, como si una aplicación maliciosa intenta acceder a estos sensores en segundo plano. Su objetivo no es bloquear, sino informar: avisar que algo está usando recursos sensibles del dispositivo.

Una señal que no debería ignorarse

La clave para interpretar correctamente el punto verde está en el contexto. Si aparece mientras se utiliza una app que requiere cámara o micrófono, su presencia es normal. El problema surge cuando el indicador se enciende en situaciones en las que no debería hacerlo: al leer un correo, navegar por los ajustes, revisar un documento o simplemente tener el teléfono en la pantalla de inicio.

En esos casos, el punto verde puede ser una señal de alerta. Indica que alguna aplicación instalada tiene permisos activos y los está utilizando sin una acción directa del usuario. Esto no siempre implica un ataque, pero sí revela un comportamiento que merece ser revisado, ya que podría tratarse de software invasivo, una app mal configurada o, en el peor de los escenarios, un intento de espionaje.

La opción del punto verde no se puede desactivar en dispositivos Samsung. (Samsung)

Especialistas en seguridad digital coinciden en que muchas amenazas actuales no buscan interceptar mensajes, sino acceder directamente a los sensores del dispositivo para escuchar conversaciones o capturar imágenes. Por eso, este indicador se ha vuelto una herramienta fundamental para detectar actividades sospechosas que, de otro modo, pasarían desapercibidas.

Cómo identificar qué aplicación está usando la cámara o el micrófono

Tanto Android como iOS permiten saber exactamente qué app está provocando la aparición del punto verde. Cuando el indicador esté visible, basta con deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones. Allí aparecerá el icono ampliado del sensor activo, acompañado del nombre de la aplicación responsable.

Este paso es clave para tomar decisiones informadas. Si se trata de una app legítima y su uso es coherente con lo que el usuario estaba haciendo, no hay motivo de alarma. Pero si la aplicación no debería tener acceso a la cámara o al micrófono, es recomendable revisar y modificar sus permisos.

El punto verde aparece en celulares con sistemas Android y iOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactivar accesos sospechosos y reforzar la privacidad

Desde el menú de ajustes, los sistemas operativos ofrecen un “panel de privacidad” donde se puede ver el historial de uso de cámara y micrófono. Allí es posible localizar la aplicación en cuestión y cambiar su configuración, seleccionando la opción “No permitir” para bloquear el acceso a los sensores.

Además, existe una medida más drástica y efectiva para situaciones puntuales: los interruptores de acceso rápido. En el panel de ajustes rápidos —donde se activan funciones como WiFi o Bluetooth— aparecen los controles de acceso a la cámara y al micrófono. Al desactivarlos, se bloquean ambos sensores a nivel de sistema, impidiendo que cualquier aplicación, incluso las nativas, pueda utilizarlos hasta que se vuelvan a habilitar.

Un indicador clave en la seguridad cotidiana

El punto verde no es un simple detalle visual. Es una herramienta de diagnóstico diseñada para devolver al usuario el control sobre su privacidad. En un entorno digital donde las amenazas son cada vez más sofisticadas, prestar atención a esta señal y saber cómo actuar ante ella puede marcar la diferencia entre un uso seguro del dispositivo y una exposición innecesaria de datos personales.

Si el punto verde en el celular se prende sin que estés usando el micrófono o la cámara, debes de revisar las aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Supervisar su aparición, revisar permisos y utilizar los bloqueos rápidos son prácticas sencillas que ayudan a evitar que el celular se convierta en un micrófono o una cámara activa sin consentimiento. En definitiva, ese pequeño punto verde es una advertencia silenciosa que conviene no pasar por alto.