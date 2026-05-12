Tecno

Steam amplía su catálogo con 4 juegos gratuitos hoy: géneros, detalles y cómo descargarlos

Descarga, explora y comparte las novedades con amigos mientras experimentas géneros distintos, todo gracias a la accesibilidad global y las ventajas del formato digital en la industria

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Juegos gratis en Steam: así puedes añadir cuatro nuevas experiencias a tu biblioteca digital hoy - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam, la plataforma de distribución de videojuegos para PC, continúa reforzando su posición como referente del gaming digital con la incorporación constante de juegos gratuitos.

Hoy suma cuatro títulos adicionales que se pueden añadir sin costo, cubriendo géneros que van desde la acción y la estrategia hasta aventuras mágicas y MMORPG. Esta variedad responde a la demanda de una comunidad diversa y a la tendencia de experimentar juegos nuevos sin barreras económicas.

PUBLICIDAD

La relevancia de estas promociones está en la oportunidad de ampliar la biblioteca digital, apoyar a desarrolladores independientes y descubrir propuestas originales. Reclamar estos juegos gratis no solo es una forma de ahorrar, también fomenta la experimentación, el acceso global y la creatividad en el universo del gaming.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Steam y la revolución del gaming digital: nuevos juegos gratuitos, catálogo dinámico y acceso sin límites (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los cuatro juegos gratis que llegan hoy a Steam

Monster TD

PUBLICIDAD

Estrategia y defensa de torres se combinan en este título centrado en resistir oleadas continuas de monstruos. Los jugadores deben planificar y optimizar sus defensas, gestionar recursos y mejorar torres para superar niveles cada vez más desafiantes, ideal para los fans de la optimización y el control táctico.

Blackfire Crusade

Un juego de acción ambientado en un mundo oscuro, con combates rápidos y una estética que recuerda a los RPG de fantasía clásicos. El jugador debe enfrentarse a hordas de criaturas y abrirse paso por escenarios repletos de enemigos, explorando y mejorando sus habilidades en el proceso.

Ragnarok X: Next Generation EU

La saga MMORPG clásica regresa en una edición renovada para el público europeo. Mantiene la esencia de Ragnarok Online, pero con gráficos mejorados y sistemas de progresión modernos. Es una apuesta segura para quienes buscan una experiencia multijugador masiva y nostálgica.

Spellfarers

Aventura cooperativa en la que la magia y la exploración tienen un papel central. El juego ofrece mecánicas de progresión, hechizos personalizables y escenarios coloridos, invitando a la colaboración y la creatividad en la resolución de desafíos.

Cómo descargar los juegos gratuitos en Steam

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
La estrategia de la plataforma, basada en promociones frecuentes y variedad de títulos, posiciona a Steam como referente para quienes buscan innovación, ahorro y nuevas experiencias en el mundo de los videojuegos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Accede a tu cuenta de Steam: Ingresa desde la aplicación en tu PC o a través de store.steampowered.com.
  2. Busca los juegos gratuitos: Usa la barra de búsqueda para localizar cada título o navega por la sección de juegos gratuitos y novedades.
  3. Añade los juegos a tu biblioteca: Haz clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página de cada juego mientras su precio sea de 0,00 euros o dólares.
  4. Confirma la adquisición: El juego quedará guardado permanentemente en tu biblioteca y podrás instalarlo cuando quieras, incluso después de que termine la promoción.

El auge del formato digital: ventajas y desafíos

El formato digital ha revolucionado la industria del videojuego por su inmediatez, accesibilidad global y rentabilidad. La posibilidad de predescargar títulos, acceder a un catálogo ilimitado y recibir actualizaciones constantes ha cambiado los hábitos de consumo.

Steam, además, ha popularizado modelos de suscripción y servicios como Game Pass, donde se paga por el acceso y no por la propiedad del juego.

Por otro lado, adquirir un juego digital significa obtener una licencia de uso: si la tienda cierra, pierde la licencia o la cuenta es baneada, la biblioteca puede desaparecer. No hay valor de reventa y la preservación depende de los servidores y políticas de cada plataforma.

La publicación frecuente de juegos gratuitos en Steam impulsa la experimentación y apoya a estudios independientes. Reclamar estos títulos es una forma inteligente de diversificar tu catálogo, probar nuevas mecánicas y mantener la experiencia de gaming siempre dinámica y enriquecedora.

Revisa tu cuenta, añade estos cuatro juegos gratis y disfruta de nuevas aventuras sin gastar dinero. Steam sigue siendo referencia para quienes buscan variedad, creatividad y acceso global en el mundo de los videojuegos digitales. Mantente atento a las novedades diarias para no perder ninguna oportunidad.

Temas Relacionados

SteamVideojuegos gratisPCJuegosTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el tamaño ideal de un televisor para ver los partidos de la Copa Mundial 2026

Gran parte de la decisión radica en el lugar donde vamos a ubicar la pantalla en casa

Cuál es el tamaño ideal de un televisor para ver los partidos de la Copa Mundial 2026

Códigos de Free Fire del 12 de mayo de 2026: consigue recompensas gratis y aprende a canjearlas

Desde diamantes hasta trajes y emotes, los códigos diarios ofrecen ventajas inmediatas y refuerzan la experiencia de juego

Códigos de Free Fire del 12 de mayo de 2026: consigue recompensas gratis y aprende a canjearlas

Apple refuerza la seguridad de sus dispositivos antiguos con nuevas actualizaciones para iOS, iPadOS y macOS

Apple mantiene el soporte para iPhone, iPad y Mac de generaciones anteriores con actualizaciones centradas en seguridad y rendimiento

Apple refuerza la seguridad de sus dispositivos antiguos con nuevas actualizaciones para iOS, iPadOS y macOS

Cómo ahorrar agua y luz al lavar la ropa: los mejores trucos recomendados por los fabricantes de lavadoras

Implementar funciones avanzadas, rutinas inteligentes y tecnología eficiente convierte a la lavadora en una aliada del ahorro y el bienestar ambiental en la vida diaria

Cómo ahorrar agua y luz al lavar la ropa: los mejores trucos recomendados por los fabricantes de lavadoras

La IA ya ataca errores de tus dispositivos y programas desconocidos por fabricantes: esto descubrió Google

El uso de IA para crear y automatizar malware reduce barreras técnicas, aumentando la velocidad y alcance de los ataques

La IA ya ataca errores de tus dispositivos y programas desconocidos por fabricantes: esto descubrió Google

DEPORTES

La enigmática frase de LeBron James sobre su futuro en la NBA luego de la dura eliminación de los Lakers

La enigmática frase de LeBron James sobre su futuro en la NBA luego de la dura eliminación de los Lakers

El video del gol en contra que derivó en una sanción de seis meses por amaño de partido a un arquero mundialista

La frase de Fede Valverde contra Tchouaméni que culminó en la escandalosa pelea: “Es indigno para el Real Madrid”

Wolfsburgo anunció el regreso de su escudo original y la noticia emocionó a sus hinchada

La “batalla por el futuro” de la Fórmula 1 entre los equipos y la FIA en medio de las críticas por los cambios de reglamento

TELESHOW

Cuánto midió en televisión y en plaformas la serie de Wanda Nara y Maxi López

Cuánto midió en televisión y en plaformas la serie de Wanda Nara y Maxi López

Alejandra Maglietti contó una desopilante anécdota en un gimnasio: “Me fui chorreando aceite”

La confesión de Sofía Gala sobre su adolescencia y el vínculo con Moria Casán: “Me escapaba mucho de casa”

Fuerte cruce al aire entre Brian Sarmiento y la mamá de Juanicar: “Te voy a pedir que te calmes”

“Para defender la educación”: quiénes son los famosos que convocan a la Marcha Federal Universitaria

INFOBAE AMÉRICA

Remesas a República Dominicana crecen un 4.1 % hasta abril y superan los USD 4,079.9 millones, según el Banco Central

Remesas a República Dominicana crecen un 4.1 % hasta abril y superan los USD 4,079.9 millones, según el Banco Central

De Ginastera a Rubén Blades: Gustavo Dudamel fue capaz de juntar la música clásica con la salsa

Bienal de Venecia en crisis: artistas renuncian de forma masiva a los premios del público

El líder de Hezbollah amenazó con convertir el sur del Líbano en “un infierno” y pidió negociaciones indirectas con Israel

Tras el ataque masivo de Rusia sobre Ucrania, Zelensky afirmó que responderán “de la misma manera”