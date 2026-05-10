La nueva actualización de ChatGPT elimina un elemento repetitivo en sus respuestas

ChatGPT ahora ofrece respuestas más limpias y sin emojis innecesarios en sus mensajes. (Reuters)

OpenAI ha lanzado una actualización significativa de ChatGPT, impulsada por la llegada de su modelo GPT-5.5 Instant. Esta versión introduce mejoras en precisión, velocidad y personalización, pero destaca por eliminar uno de los elementos más criticados por los usuarios: el uso excesivo de emojis en las respuestas.

Hasta ahora, las respuestas generadas por ChatGPT solían estar repletas de emojis, como tildes verdes para afirmar, dedos apuntando para destacar puntos importantes o símbolos de alerta para advertencias. Aunque estos iconos podían facilitar la lectura rápida y la identificación de información relevante, muchos usuarios los consideraban innecesarios, especialmente en contextos serios o al copiar contenido para usos formales.

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OpenAI reconoció estas quejas y, con el nuevo modelo GPT-5.5 Instant, ha reducido drásticamente la presencia de emojis en las respuestas. Ahora, las respuestas son más limpias y enfocadas en el contenido, eliminando esa sensación de saturación visual que antes generaban los mensajes. Además, la IA ya no incorpora emojis aunque se le pida que los evite, resolviendo una de las peticiones más recurrentes de la comunidad.

El modelo GPT-5.5 Instant reduce un 52,5% las afirmaciones incorrectas respecto a versiones anteriores, según pruebas de OpenAI. (Europa Press)

GPT-5.5 Instant no solo es más directo, sino también más inteligente. Según OpenAI, el nuevo modelo produce 52,5% menos afirmaciones incorrectas respecto a su predecesor en áreas críticas como medicina, derecho y finanzas. Destaca una reducción del 37,3% en errores en conversaciones complejas, lo que refuerza la confiabilidad de la herramienta para consultas especializadas.

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La actualización también incorpora un mejor análisis de imágenes y archivos subidos por el usuario, con una mayor capacidad para decidir cuándo es necesario buscar información adicional en internet. Las respuestas se han vuelto más concisas y claras, facilitando la lectura sin perder contexto ni detalles útiles.

Personalización basada en el historial de conversaciones

Uno de los avances más relevantes de GPT-5.5 Instant es su capacidad para personalizar respuestas usando el historial de conversaciones previas. Así, el modelo puede recordar temas discutidos anteriormente y utilizar esa información para ofrecer respuestas más contextuales y útiles. Por ejemplo, puede hacer referencia a una visita pasada mencionada en otro chat sin recomendarla de nuevo, o encontrar alternativas similares según las preferencias del usuario.

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La personalización mejora gracias a la capacidad de recordar conversaciones y archivos previos. (Europa Press)

Para quienes cuentan con suscripciones Plus o Pro, ChatGPT ofrece funciones adicionales como “fuentes de memoria”, que permite ver y editar los datos que utiliza el modelo para personalizar las respuestas. Además, ahora es posible que la IA recupere información de chats o archivos compartidos días antes, evitando la necesidad de repetir instrucciones o detalles en cada consulta.

Otra mejora notable es la reducción de preguntas de seguimiento innecesarias. El modelo ahora analiza mejor el contexto y responde de manera más directa, evitando interacciones que puedan resultar redundantes o poco útiles. Esto contribuye a una experiencia de usuario más fluida y eficiente, especialmente en sesiones largas o consultas complejas.

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Una actualización pensada para la claridad y el usuario

GPT-5.5 Instant se convierte en el modelo predeterminado de ChatGPT, disponible incluso en el plan gratuito. Sin embargo, algunas funciones avanzadas de personalización y contexto solo están disponibles para usuarios de pago durante los primeros meses del despliegue. La anterior versión, GPT-5.3 Instant, seguirá accesible para suscriptores por un periodo limitado.

La actualización también disminuye las preguntas de seguimiento innecesarias, agilizando las interacciones. (Europa Press)

Con estos cambios, OpenAI responde a la demanda de una herramienta más precisa, menos recargada y capaz de adaptarse mejor a las necesidades de cada usuario, marcando un avance en la evolución de los asistentes conversacionales basados en inteligencia artificial.

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