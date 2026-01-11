Cómo limpiar la papelera del celular y optimizar su memoria

Cómo limpiar la papelera y liberar espacio en tu celular: guía para optimizar la memoria y evitar problemas de almacenamiento

La falta de espacio en el almacenamiento interno es uno de los problemas más habituales entre los usuarios de smartphones. Fotos y videos en alta resolución, aplicaciones cada vez más pesadas y archivos recibidos por WhatsApp o correo electrónico pueden saturar la memoria del dispositivo en poco tiempo, provocando lentitud, errores al instalar nuevas apps y notificaciones constantes de espacio insuficiente.

Saber cómo limpiar la papelera y eliminar archivos innecesarios es clave para recuperar rendimiento y aprovechar al máximo la capacidad del teléfono.

¿Por qué importa limpiar la papelera del celular?

Cuando la memoria está llena, el móvil puede volverse más lento, dificultar la apertura de aplicaciones, impedir actualizaciones y hasta limitar la cámara.

Por qué limpiar la papelera del móvil mejora el funcionamiento y previene la pérdida de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el exceso de archivos residuales afecta la experiencia de uso y puede causar frustración en momentos críticos, como intentar guardar una foto o descargar un documento importante. Limpiar la papelera no solo libera espacio, también ayuda a que el sistema funcione de manera más fluida y segura.

¿Dónde está la papelera en Android y cómo se vacía?

Muchos teléfonos Android cuentan con una papelera en la aplicación de galería o en el gestor de archivos, donde se almacenan temporalmente los elementos borrados antes de eliminarlos definitivamente. Este sistema permite recuperar archivos eliminados por error, pero si no se vacía con regularidad, puede ocupar varios gigabytes de memoria.

Pasos para vaciar la papelera en Android:

Abre la app de Galería o Mis Archivos en tu dispositivo.

Busca la opción Papelera o Elementos eliminados en el menú, normalmente representada por un icono de basura o en el apartado de opciones (tres puntos).

Dentro de la papelera, selecciona los archivos que deseas eliminar de forma permanente o utiliza la opción “Vaciar” para borrar todo el contenido.

Confirma la acción para liberar espacio de inmediato.

Cómo vaciar la papelera en Google Fotos

Si usas Google Fotos para administrar imágenes y videos, los archivos eliminados se almacenan durante 30 días en la papelera antes de borrarse definitivamente.

Vaciar la papelera en la galería, Google Fotos y Files by Google es clave para acelerar el dispositivo

Para vaciar la papelera en Google Fotos:

Abre Google Fotos en tu móvil.

Toca en Colecciones y selecciona Papelera .

Pulsa los tres puntos (Más) en la esquina superior y elige Vaciar papelera .

Confirma para eliminar todos los archivos de manera permanente.

Eliminar archivos basura con Files by Google

Además de fotos y videos, el móvil acumula archivos temporales, cachés y datos residuales que ocupan espacio innecesario. La app Files by Google ayuda a identificar y eliminar estos archivos basura de forma segura.

Cómo hacerlo:

Abre la app Archivos de Google .

Ve a la pestaña Limpiar .

En la tarjeta “Archivos basura”, toca Limpiar [Cantidad] MB .

Confirma la eliminación para liberar espacio y mejorar el rendimiento del dispositivo.

Consejos para optimizar la memoria del celular

La gestión periódica de fotos, videos y temporales no solo libera gigabytes, sino que también contribuye a la seguridad y a la vida útil del dispositivo móvil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa periódicamente la papelera en las principales apps (galería, archivos, Google Fotos) y vacíala al menos una vez al mes.

Elimina apps que no uses . Las aplicaciones instaladas ocupan memoria, aunque no las abras.

Transfiere fotos y videos a la nube o a un disco externo para liberar espacio sin perder recuerdos importantes.

Borra archivos duplicados usando apps especializadas o revisando carpetas manualmente.

Mantén el sistema actualizado para acceder a mejores herramientas de gestión de almacenamiento.

Un celular con espacio suficiente funciona más rápido, se actualiza con menos problemas y responde mejor a las demandas cotidianas. Además, reduce el riesgo de pérdida de datos por fallos inesperados y mejora la experiencia general de usuario.

Limpiar la papelera del celular y eliminar archivos basura es una tarea sencilla que puede marcar una gran diferencia en el rendimiento y la vida útil del dispositivo. Adoptar el hábito de revisar y vaciar la papelera regularmente, junto con otras prácticas de gestión de memoria, garantiza un teléfono más rápido, eficiente y libre de problemas de almacenamiento.