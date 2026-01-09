El gaming alcanzaría USD 350 mil millones en 2030, pero jugadores evitan pagar precio completo

La industria de los videojuegos está dejando atrás la desaceleración pospandemia. (Imagen ilustrativa Infobae)

El sector de los videojuegos proyecta un crecimiento global del 6% entre 2026 y 2030, estimando alcanzar los USD 350 mil millones de dólares para 2030. Una reciente encuesta a 3.000 jugadores revela que el 55% aumentó su tiempo de juego en los últimos seis meses, mientras que más del 40% de los baby boomers y más del 50% de la Generación X dedican al menos cinco horas semanales a esta actividad.

Sin embargo, el 49% espera descuentos antes de comprar, y el 31% podría dejar de adquirir juegos si los precios suben. Estos datos surgen del Video Gaming Report 2026 de Boston Consulting Group (BCG), que analiza las tendencias que influirán en la industria en los próximos años.

Estadísticas clave del crecimiento en la industria de videojuegos

La industria de los videojuegos está dejando atrás la desaceleración pospandemia. Según el informe de BCG, se espera que los ingresos globales alcancen los USD 350 mil millones para 2030, con un crecimiento sostenido del 6% anual. El tiempo dedicado al juego también está en alza: el 55% de los encuestados incrementó sus horas de juego en el último semestre.

Además, la participación de adultos se consolida, ya que más del 40% de los baby boomers y más del 50% de los jugadores de la Generación X dedican más de cinco horas semanales a jugar.

A pesar de este auge, persisten preocupaciones económicas entre los jugadores: casi la mitad prefiere esperar ofertas antes de realizar compras y un tercio podría abstenerse de comprar si los precios continúan aumentando. El informe destaca que la pasión por el juego sigue fuerte, impulsando el crecimiento incluso en un contexto de presión sobre los precios.

IA Generativa en la industria de los videojuegos

La inteligencia artificial generativa está marcando un nuevo ciclo de innovación en el sector. BCG identificó el uso de IA en unos 7.300 juegos, aproximadamente una quinta parte de los títulos lanzados en el tercer trimestre de 2025.

Se estima que cerca del 50% de los estudios ya emplean alguna forma de IA, tanto para mejorar la eficiencia en el desarrollo como para enriquecer la experiencia del usuario.

Según el informe, la IA no solo agiliza el código y automatiza el control de calidad, sino que también permite crear experiencias de juego personalizadas, adaptando la jugabilidad a las elecciones de los jugadores en tiempo real. No obstante, la mitad de los desarrolladores expresa inquietud por el posible rechazo de la comunidad ante el uso de inteligencia artificial en los juegos.

Contenido generado por el usuario: economía y tendencias UGC

El contenido generado por el usuario (UGC) se ha consolidado como un motor de crecimiento dentro de la industria. Los pagos a creadores por UGC alcanzarán los USD 1.500 millones en 2025 solo en dos títulos destacados. El 40% de los jugadores consume más UGC que el año anterior, aunque solo entre el 10% y el 15% produce su propio contenido.

Los streamers y creadores influyen cada vez más en las decisiones de la comunidad: el 55% de los jugadores afirma que probaría un juego nuevo si su creador favorito lo recomienda o cambia a él. Esta tendencia refuerza la importancia de las comunidades y la economía creativa en el futuro del sector.

Por otro lado, el informe revela un panorama alentador para los juegos en la nube. El 60% de los encuestados ha probado esta modalidad, y el 80% de ellos reporta una experiencia positiva. Sin embargo, solo el 27% se considera usuario regular o intensivo.

Se prevé que los ingresos por juegos en la nube aumenten de USD 1.400 millones en 2025 a USD 18.300 millones en 2030, con más de 50 millones de usuarios previstos para ese año.