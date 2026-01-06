Jóvenes estadounidenses de la Generación Z prefieren trabajar en hospitales antes que en empresas tecnológicas

Jóvenes ven con preocupación la posibilidad de que los algoritmos y la automatización reduzcan la demanda de profesionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El panorama laboral entre los jóvenes estadounidenses está experimentando un giro: la Generación Z prioriza empleos en el sector sanitario por encima de las tradicionales carreras en grandes empresas tecnológicas. Según la encuesta 2024 Career Interest Survey de la National Society of High School Scholars (NSHSS), casi la mitad de los jóvenes aspira a desarrollarse en medicina o áreas de la salud, destacando hospitales y centros médicos como empleadores preferidos, por encima de gigantes como Google, Amazon o Apple.

Este fenómeno refleja cambios profundos en las expectativas y prioridades profesionales de una generación marcada por la incertidumbre tecnológica y el deseo de encontrar un sentido claro en su trabajo.

El impacto de la inteligencia artificial y la búsqueda de estabilidad laboral

Durante años, las empresas tecnológicas encarnaron la imagen del éxito laboral: sueldos elevados, entornos innovadores y el atractivo de participar en proyectos punteros. Sin embargo, la llegada masiva de la inteligencia artificial y las recientes oleadas de despidos han erosionado la seguridad percibida en el sector.

Generación Z prioriza empleos en el sector sanitario por encima de las tradicionales carreras en grandes empresas tecnológicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los jóvenes de la Generación Z, según el NSHSS, ven con preocupación la posibilidad de que los algoritmos y la automatización reduzcan la demanda de profesionales, incluso entre los mejores programadores. Cerca de dos tercios de los encuestados reconocen su inquietud ante la destrucción de empleo causada por la IA y temen que la tecnología pueda decidir sobre su rendimiento o incluso su continuidad laboral.

Este clima de incertidumbre ha impulsado la preferencia por profesiones que consideran más difíciles de automatizar, como las relacionadas con el cuidado de la salud. Los hospitales lideran la lista de empleadores deseados, con instituciones como St. Jude Children’s Research Hospital y Mayo Clinic a la cabeza, superando en atractivo a muchas compañías tecnológicas.

Sentido del trabajo y el valor de la empatía en tiempos de IA

La Generación Z no rechaza la tecnología, pero sí exige que sirva a un propósito social claro. La estabilidad laboral, el equilibrio entre vida personal y profesional, y el compromiso ético de la empresa son factores que pesan más que el salario o la fama corporativa.

La Generación Z se caracteriza por su alta familiaridad con la tecnología digital desde edades tempranas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jóvenes valoran ambientes laborales justos, seguros y humanos, donde la empatía y la atención directa a las personas sean esenciales. El agotamiento y la presión constante en las tecnológicas, sumados a la percepción de que los empleos ligados al cuidado de pacientes tienen impacto real, motivan este cambio.

Además, los jóvenes estadounidenses colocan en primer plano temas como la salud, los derechos humanos y el medio ambiente, mostrando una preocupación global que va más allá del propio empleo. La experiencia de la pandemia y la crisis climática han reforzado la necesidad de trabajos que aporten sentido y contribuyan al bienestar colectivo.

La Generación Z no renuncia a utilizar la inteligencia artificial, pero prefiere emplearla como aliada para mejorar la atención al paciente en lugar de competir con ella por el mismo puesto. Este giro supone una oportunidad para el sector sanitario, que deberá responder con empleos de calidad y sostenibles.

El nuevo sueño laboral de los jóvenes estadounidenses ya no es Silicon Valley, sino hospitales y centros de salud, en busca de estabilidad y propósito en un mundo marcado por la automatización y el desafío climático.

Jóvenes estadounidenses prefieren trabajar en hospitales antes que en empresas tecnológicas como Google o Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Generación Z: características de una generación digital

La Generación Z, compuesta por personas nacidas aproximadamente entre 1997 y 2012, se caracteriza por su alta familiaridad con la tecnología digital desde edades tempranas. Este grupo muestra una fuerte preferencia por la inmediatez, la comunicación visual y el acceso a información a través de dispositivos móviles y redes sociales.

Entre sus principales hábitos, destacan el uso intensivo de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube para informarse, entretenerse y socializar. Además, suelen valorar la autenticidad, la diversidad y la interacción directa con marcas y figuras públicas. La multitarea digital y la preocupación por temas sociales y ambientales también forman parte de sus comportamientos habituales.