Nintendo Switch 2: cómo conseguir juegos gratis de manera fácil y legal

La compatibilidad total entre Nintendo Switch 2 y la consola original permite acceder a juegos gratuitos y ampliar la colección sin gastar dinero. (Foto: Europa Press)

Con el lanzamiento de Nintendo Switch 2 y la retrocompatibilidad total con la primera generación, los usuarios tienen diversas opciones para ampliar su biblioteca de videojuegos sin necesidad de gastar dinero.

Aunque los programas de recompensas cambiaron en los últimos años, aún existen métodos legales y fáciles para obtener títulos y beneficios en ambas consolas. Esta guía práctica ofrece caminos efectivos para quienes buscan juegos gratis.

Las alternativas descritas a continuación permiten acceder a juegos completos, probar títulos destacados o conseguir recompensas adicionales, todo dentro del marco legal y autorizado por Nintendo.

Cómo acceder a juegos free-to-play en Nintendo Switch 2

El catálogo gratuito de la eShop incluye títulos populares y opciones multijugador accesibles para todos los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma más sencilla de acceder a juegos gratuitos es aprovechar los títulos free-to-play disponibles en la Nintendo eShop. Para encontrarlos, solo hay que abrir la tienda digital desde la consola, seleccionar el icono de búsqueda y establecer el filtro de precio en “Gratis / 0,00 €”.

Aparecerá un catálogo con juegos populares como Fortnite, Fall Guys, Pokémon Unite, Rocket League y Asphalt Legends Unite. Estos títulos pueden descargarse y jugarse sin coste alguno, y muchos permiten el acceso a funciones multijugador online sin necesidad de una suscripción a Nintendo Switch Online.

Las actualizaciones frecuentes y la variedad de géneros hacen que la oferta sea atractiva para todo tipo de jugadores. Además, la compatibilidad con ambas consolas garantiza que la experiencia se mantenga intacta al actualizar la consola.

De qué forma acceder a las demos y versiones de prueba y jugar durante horas

Nintendo facilita el acceso a demos y versiones de prueba que permiten disfrutar de horas de juego sin costo y descubrir nuevas experiencias. (Foto: Europa Press)

Las demos y versiones de prueba ofrecen la posibilidad de disfrutar de parte de un juego completo durante varias horas, sin pagar. Para acceder a ellas, se debe ingresar a la Nintendo eShop, seleccionar la función de búsqueda y elegir la categoría “versiones de prueba” o filtrar por la palabra “demo”.

Existen demos de títulos como Pikmin 4, Dragon Quest XI S y Metroid Dread, entre otros. Muchos de estos avances permiten transferir el progreso a la versión completa si se decide comprarla.

Probar demos es útil para quienes desean explorar diferentes juegos antes de decidirse por una compra, y para quienes buscan entretenimiento gratis y sin compromiso.

Cómo aprovechar días gratis de Nintendo Switch Online para jugar títulos completos

Nintendo Switch Online ofrece una prueba gratuita de siete días por cada cuenta Nintendo, que se puede activar desde la aplicación del servicio en el menú principal de la consola.

Nintendo incluye una prueba gratuita de su servicio online, con acceso temporal a clásicos de distintas generaciones y juegos completos sin restricciones. (Foto: Imagen ilustrativa Infobae)

Durante ese período, los usuarios tienen acceso a un amplio catálogo de juegos clásicos de NES, SNES, N64, Game Boy y Mega Drive, así como a muestras temporales de juegos completos que se activan periódicamente.

Para iniciar el periodo de prueba, solo hay que seleccionar la opción de prueba gratuita desde el menú de Nintendo Switch Online y, si no se desea continuar, desactivar la renovación automática antes de que finalicen los siete días.

Qué se puede obtener actualmente con los Puntos de Platino de Nintendo

Los Puntos de Platino siguen vigentes y Nintendo los entrega a través de campañas especiales o eventos temporales, como la bonificación de Año Nuevo. Estos puntos pueden canjearse en la My Nintendo Store por iconos de usuario, fondos de pantalla y recompensas físicas exclusivas.

Nintendo mantiene activos los Puntos de Platino, que pueden canjearse por recompensas digitales y físicas en la tienda oficial, aunque no por juegos completos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es posible canjear los Puntos de Platino por juegos completos en la eShop, pero sí por elementos estéticos y extras digitales. Se obtienen cumpliendo misiones en juegos gratuitos, participando en eventos o accediendo a promociones comunicadas en la propia cuenta de My Nintendo.

Cómo conseguir códigos de juegos gratis de forma legal

En ocasiones, algunas desarrolladoras y editoras organizan sorteos o promociones en sus redes sociales y páginas oficiales, donde reparten códigos de juegos completos o acceso anticipado a ciertas experiencias.

Aunque este tipo de campañas es poco frecuente, es posible encontrar sorteos válidos siguiendo cuentas oficiales de Nintendo y de estudios de desarrollo.