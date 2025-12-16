Cómo puedo adquirir Xbox Game Pass y cuáles son los planes de hoy diciembre 2025

Game Pass da una gran oferta de títulos, inclusive algunos recién estrenados para los jugadores de Xbox - (Microsoft)

Xbox Game Pass se ha consolidado como uno de los servicios más atractivos para los amantes de los videojuegos. Operado por Microsoft, permite acceder a una extensa biblioteca de títulos a cambio de una suscripción mensual, con opciones que se adaptan a las necesidades de cada jugador. En diciembre de 2025, la oferta de planes se ha diversificado, cubriendo tanto consolas como PC y dispositivos móviles.

Qué es Xbox Game Pass

El Xbox Game Pass es un servicio por suscripción que otorga acceso ilimitado a una selección rotativa de videojuegos. Puede compararse con el funcionamiento de plataformas de streaming, pero orientado al mundo del gaming.

La suscripción de Microsoft ofrece acceso a cientos de títulos en consola, PC y móviles, con opciones desde catálogos básicos hasta experiencias premium que suman estrenos, beneficios exclusivos y juego en la nube para cada perfil gamer - (Foto: Xbox)

Además de juegos propios de Xbox Game Studios, el catálogo incluye títulos de desarrolladores externos y estudios independientes, con lanzamientos destacados disponibles el mismo día de su estreno para los suscriptores de ciertos planes.

Cómo adquirir Xbox Game Pass

El proceso para suscribirse es sencillo, tanto en consola como en PC:

Abre la tienda: En la Xbox, ingresa a la Microsoft Store; en PC, usa la aplicación Xbox o la Microsoft Store. Busca “Xbox Game Pass” en la barra de búsqueda de la tienda. Elige tu plan: Selecciona entre las opciones vigentes, revisando los beneficios de cada nivel. Inicia sesión con una cuenta Microsoft. Completa la compra siguiendo las instrucciones. Puedes pagar con tarjeta de crédito, débito o PayPal. Al finalizar, el servicio queda activo y puedes comenzar a descargar y jugar.

El servicio ofrece la posibilidad de cancelar la suscripción en cualquier momento para evitar cargos futuros, lo que brinda una experiencia flexible y sin compromiso permanente.

El plan más completo da acceso a más de 400 títulos y funciones avanzadas, renovando el catálogo con frecuencia y permitiendo jugar en consola, PC y la nube, todo gestionable en un solo lugar

Cuáles son los planes de Xbox Game Pass en diciembre de 2025

Actualmente, hay cuatro principales planes disponibles, diseñados para cubrir perfiles de uso y presupuestos distintos:

1. Xbox Game Pass Essential

Precio: $29.900 COP al mes (el costo puede variar según país)

Incluye: Acceso a más de 50 juegos en consola Xbox y PC, multijugador en línea para consolas, beneficios para juegos populares como League of Legends y Call of Duty: Warzone.

Ideal para: Jugadores que buscan una selección básica y disfrutan del modo multijugador.

2. Xbox Game Pass Premium

Precio: Los primeros 3 meses a $29.925 COP al mes, luego $39.900 COP mensuales

Incluye: Más de 200 juegos, títulos nuevos de Xbox incorporados hasta 12 meses después de su lanzamiento, multijugador en línea y beneficios adicionales en juegos destacados.

Ideal para: Quienes desean un catálogo ampliado y acceso anticipado a nuevos lanzamientos, además de funciones multijugador.

3. Xbox Game Pass Ultimate

Precio: $80.900 COP al mes

Incluye: Más de 400 juegos para consola y PC, acceso a nuevos lanzamientos desde el día uno, Club de Fortnite, EA Play, Ubisoft+ Classics, beneficios en juegos destacados y multijugador avanzado.

Ideal para: Usuarios que buscan la experiencia de juego más completa, con acceso inmediato a estrenos y extras exclusivos.

4. PC Game Pass

Precio: Depende de la región

Incluye: Catálogo de juegos para PC con estrenos el día uno, EA Play y beneficios para títulos de Riot Games y otros.

Ideal para: Jugadores enfocados exclusivamente en PC Windows.

Xbox Game Pass amplía su catálogo y modalidades de juego para seguir dominando en 2025 - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son las ventajas de la biblioteca digital de Xbox

Xbox Game Pass permite jugar en consolas Xbox Series X|S, Xbox One, computadoras con Windows 10/11 y, en el caso de Ultimate, en la nube con dispositivos móviles. Los suscriptores tienen acceso a descuentos exclusivos para comprar juegos o contenido adicional, y la biblioteca se actualiza periódicamente con nuevas incorporaciones y retiros.

Cada plan responde a distintos perfiles, desde quienes buscan experiencias básicas y económicas hasta los jugadores más dedicados y exigentes. Además, las suscripciones se renuevan automáticamente, pero pueden ser gestionadas y canceladas desde la cuenta Microsoft en cualquier momento.

Elegir el plan correcto implica evaluar el tipo de juegos preferidos, la plataforma utilizada (consola, PC o ambas) y el uso de servicios adicionales como multijugador, juegos exclusivos o ventajas en títulos populares.

Xbox Game Pass mantiene su relevancia al ofrecer facilidad de acceso, actualización constante de la biblioteca y adaptación al perfil de cada jugador.