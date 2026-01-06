Calendario Steam 2026: fechas de juegos gratis, rebajas y ofertas

El cierre de las Rebajas de Invierno de Steam da paso a las expectativas sobre nuevas ofertas y eventos en la plataforma de Valve. (Foto: Europa Press)

El cierre de las rebajas de invierno de Steam, ocurrido el 5 de enero de 2026, marca el inicio de una nueva etapa para los usuarios que esperan descubrir cuándo podrán beneficiarse de los grandes descuentos y festivales que organiza la plataforma a lo largo del año.

Para la primera mitad de 2026, Valve ya confirmó el calendario oficial de promociones. El ciclo anual de ofertas principales suele comprender siete eventos de gran magnitud, distribuidos de manera estratégica para cubrir todas las estaciones.

Cuándo son las próximas ofertas de Steam en 2026

El próximo festival destacado será el Next Fest, que en 2026 tendrá lugar del 23 de febrero al 2 de marzo. Durante esos días, los usuarios podrán acceder a cientos de demostraciones y retransmisiones presentadas principalmente por creadores independientes. Además, varios juegos recibirán descuentos, sobre todo aquellos títulos de menor presupuesto.

El Next Fest de Steam 2026 tendrá lugar del 23 de febrero al 2 de marzo, con cientos de demos y descuentos para juegos independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inmediatamente después de este festival, la primera tanda de grandes rebajas del año tendrá lugar con las Rebajas de Primavera, programadas del 19 al 26 de marzo.

Valve recuperó esta campaña tras escuchar a la comunidad, integrando ofertas en títulos AAA, independientes y AA. Será la “campaña XXL” inicial de 2026, con importantes descuentos en juegos de grandes editoras y estudios emergentes.

Qué novedades se esperan para mitad del año 2026

El Next Fest veraniego se celebrará en junio e incluirá decenas o incluso cientos de demos de títulos en desarrollo, muchos de los cuales también forman parte del Summer Game Fest. Además, habrá ofertas centradas en proyectos independientes que buscan aumentar su visibilidad antes del lanzamiento oficial.

El Next Fest veraniego de junio permitirá probar juegos en desarrollo y acceder a promociones especiales antes del lanzamiento oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodo más esperado por buena parte de la comunidad llegará entre el 25 de junio y el 9 de julio, lapso reservado para las Rebajas de Verano de Steam.

Durante quince días, la tienda ofrecerá extensos catálogos de juegos rebajados y actividades interactivas, incluidos minijuegos que tradicionalmente acompañan este periodo. Las rebajas estivales se consideran el mayor atractivo del año para los usuarios de PC.

Cuáles descuentos y ofertas habrán después de mitad de 2026

Para la segunda mitad del año, se proyecta el regreso de las Rebajas de Otoño, que en 2025 tuvieron lugar entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre, y la celebración del Festival del Miedo de Steam durante Halloween, festival dedicado a juegos de terror, supervivencia y títulos que se suman a eventos temáticos por el Día de Todos los Santos, con varios descuentos en géneros específicos.

Los eventos previstos para la segunda mitad de 2026 incluyen las Rebajas de Otoño, el Festival del Miedo de Steam y potenciales ofertas por Black Friday. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a los grandes eventos anuales, Steam mantiene una oferta dinámica y permanente para los jugadores de PC. Cada semana, el usuario puede acceder a ofertas especiales en la página principal de la tienda, así como promociones temáticas centradas en géneros concretos, como los juegos de estrategia en tiempo real, títulos cooperativos o producciones de vampiros.

Asimismo, a lo largo del año, Steam organiza fines de semana de acceso gratuito a determinados títulos, acompañados de descuentos exclusivos si se opta por la compra tras la prueba. Estos períodos constituyen una oportunidad para adquirir juegos populares sin coste durante un corto lapso y beneficiarse de reducciones en el precio.

Cómo ha evolucionado el calendario de descuentos de juegos en Steam

Steam mantiene cada semana promociones temáticas y ofertas especiales, además de fines de semana gratuitos que permiten probar y comprar juegos con descuento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia de Valve ha evolucionado desde 2023, cuando la empresa eliminó las rebajas ligadas al Año Nuevo Lunar chino tras escuchar las sugerencias de la comunidad. En su lugar, se consolidó la campaña de primavera y se introdujeron matices en el calendario para separar las Rebajas de Otoño del tradicional Black Friday.

En 2025, las Rebajas de Otoño recuperaron su importancia y se celebraron a finales de septiembre, mientras que el Black Friday dejó de tener un evento especial propio, aunque los editores independientes generaron varias ofertas paralelas.

Para 2026 existe la incógnita sobre si Valve volverá a dar una mayor relevancia al Black Friday o mantendrá el esquema desplazado de 2025. No obstante, el calendario de promociones y festivales se actualiza constantemente.